Samsung Galaxy Z Fold & Slide smartphone Samsung patenteert geavanceerde Galaxy Z Fold opvouwbare smartphone die tevens uittrekbaar is voor nog groter displayoppervlak. Met penta-camera.

Toon pagina inhoud

Samsung is met de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 een dominante speler op het gebied van opvouwbare smartphones. De Zuid-Koreaanse fabrikant gelooft heilig in de toekomst van deze nieuwe vouwbare apparaten. Door de tijd heen heeft Samsung ook tal van opvouwbare en oprolbare smartphone patenten aangevraagd, voor toekomstige modellen. In oktober vorig jaar rapporteerde LetsGoDigital over een bijzonder vormgegeven Samsung Galaxy Z Fold smartphone met sliding keyboard. In augustus dit jaar volgde er een soortgelijke Galaxy Z Fold & Roll model, dat zowel opvouwbaar als uittrekbaar is.

Het lijkt erop dat Samsung serieuze potentie ziet in zo’n type telefoon. Ditmaal heeft het Koreaanse merk een soortgelijk patent ingediend, dat voortborduurt op voorgaande publicaties maar veel meer detail bevat. Waaronder een uitgebreid camera systeem met vijf camera lenzen – ook wel een penta-camera genoemd. Ook is ditmaal een zelfde soort hide-away hinge toegepast als we reeds kennen van de Galaxy Z devices.

Samsung Galaxy Z Fold & Slide smartphone

Halverwege mei 2021 heeft Samsung Electronics een patent aangevraagd bij de World Intellectual Property Office (WIPO) voor een ‘Electronic apparatus’. De 60-pagina tellende documentatie werd vandaag, 25 november 2021 gepubliceerd.

In z’n meest compacte stand heeft de gepatenteerde Samsung opvouwbare smartphone veel weg van de Galaxy Z Fold 3. Er is een groot flexibel scherm toegepast, ook is er een cover-display inbegrepen. Wanneer je het toestel openvouwt krijg je de beschikking over een tablet formaat scherm van zo’n 7,6”.

Tot zo ver weinig verschil met de huidige Z Fold devices. We hebben het nieuwe model echter niet voor niets omgedoopt tot de Galaxy Z Fold & Slide. Want heb je de behoefte aan een nog groter displayoppervlak, dan kun je met één druk op de knop het scherm verder vergroten. Het extra schermoppervlak ontvouwt zich vanuit de linkerzijde van het toestel, waarna het scherm met nog eens circa 25% wordt vergroot.

Het is zelfs mogelijk om het displaydeel dat uitgetrokken kan worden in gevouwen stand te gebruiken. Op het extra display kan bijvoorbeeld algemene informatie worden weergegeven, zoals de tijd en batterijindicator. Ook kan er app gerelateerde informatie op getoond worden.

Wanneer het toestel in half opengevouwen stand gebruikt wordt (ook wel bekend als de Flex mode) kan het extra display naar boven uitsteken. Zodoende kan er nog meer content getoond worden. Het onderste deel blijft dan voorbehouden voor de bedieningselementen. De verschillende mogelijkheden omtrent het uittrekbare displaydeel worden uitstekend geïllustreerd in bovenstaande patentafbeeldingen.

Samsung Fold & Slide met penta-camera

Bijzonder is ook het camerasysteem – die doorgaans onderbelicht blijft in utility patenten. Ditmaal is er echter gekozen voor een penta-camera, met onder andere een periscopische telefoto zoomcamera. Ook is er een LED flitser in het design opgenomen.

Het camerasysteem is beduidend geavanceerder dan we kennen van de huidige Galaxy Z serie smartphones. Vooralsnog zijn er geen vouwtelefoons verkrijgbaar met een telezoomlens. Ook heeft Samsung vooralsnog geen telefoons uitgebracht met vijf camera lenzen.

Uit de patentdocumentatie blijkt verder dat het toestel reverse wireless charging zal ondersteunen. Eerder deze maand rapporteerde LetsGoDigital nog over een patent van Samsung voor een tri-fold smartphone met support voor reverse wireless charging.

Optioneel kan Samsung de gepatenteerde technologie ook toepassen voor een clamshell model – zoals de Galaxy Z Flip 3. In dat geval zal het extra displaydeel vanuit de onderzijde bij het toestel worden getrokken.

Samsung is zeker niet de enige fabrikant die de mogelijkheden omtrent opvouwbare en oprolbare displays op slimme wijze probeert te combineren. TCL demonstreerde afgelopen jaar ook al eens een TCL Fold ’n Roll smartphone concept – dit was eveneens een opvouwbaar én oprolbaar model.

Voordat Samsung een smartphone uitbrengt die zowel opvouwbaar als uittrekbaar is, ligt het in de lijn der verwachtingen dat het bedrijf eerst een toestel uitbrengt dat alleen uittrekbaar – en dus niet opvouwbaar is. Zoals verschillende bedrijven reeds hebben gedemonstreerd – denk bijvoorbeeld aan de Oppo x 2021. Ook Samsung zou tijdens CES 2020 al een uittrekbare Galaxy telefoon hebben meegenomen naar de beurs.

Wanneer Samsung haar eerste uittrekbare, oprolbare smartphone zal presenteren blijft vooralsnog onbekend. In mei dit jaar legde het bedrijf al wel de bijpassende merknamen Galaxy Z Slide en Galaxy Z Roll vast. Rond dezelfde periode demonstreerde de displaydivisie van het bedrijf, Samsung Display, ook een bijzondere slideable smartphone. Mogelijkerwijs dat we komend jaar meer over dit veelbelovende toestel te horen krijgen.

Download official documentation: Samsung Galaxy Z Fold & Slide.