Samsung Galaxy Z Fold & Roll met uitrolbaar display Samsung ontwikkelt opvouwbare smartphone met een uittrekbaar display. Ontwerp toont veel gelijkenissen met recent geïntroduceerde Galaxy Z Fold 3.

Toon pagina inhoud

Aankomende vrijdag zal de lancering van de nieuwe Samsung Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 opvouwbare smartphones plaatsvinden. Beide nieuwe vouwtelefoons zijn aanzienlijk verbeterd en bovendien een stuk goedkoper dan hun voorgangers. Op de achtergrond is Samsung alweer druk doende met de ontwikkeling van nieuwe opvouwbare en oprolbare smartphone modellen.

Uit een nieuw gepubliceerd octrooi blijkt dat Samsung overweegt om een toestel te ontwikkelen dat zowel opgevouwen als uitgetrokken kan worden. Zodoende dat wij dit toestel de bijpassende naam ‘Galaxy Z Fold & Roll’ hebben gegeven.

Samsung Galaxy Z Fold & Roll met uittrekbaar scherm

Op 1 februari 2021 heeft Samsung Display een design patent ingediend voor een opvouwbare, uittrekbare smartphone. De documentatie werd op 24 augustus 2021 vrijgegeven en omvat maar liefst 40 product schetsen waarop twee verschillende smartphone modellen worden getoond.

Het design is duidelijk afgeleid van de Galaxy Z Fold 3. Samsung’s kenmerkende hide-away hinge is zichtbaar, ook de drievoudige camera aan de achterzijde heeft hetzelfde design als de nieuwe Fold. Het toestel is ook op dezelfde wijze open en dicht te vouwen (binnenwaarts vouwbaar scherm). Ditmaal is er echter geen front-display beschikbaar.

In plaats daarvan heeft Samsung deze rollable smartphone voorzien van een schuifsysteem. In opgevouwen stand kun je het smartphone scherm uitschuiven, waarna er rechts van het camerasysteem een smal, langwerpig display ontstaat. Dankzij dit stukje schermoppervlak kun je selfies maken met de hoofdcamera.

In opengevouwen stand is er geen camera zichtbaar rondom de display, vermoedelijk zal Samsung een under display camera willen toepassen. De recent geïntroduceerde Galaxy Z Fold 3 is de eerste Samsung smartphone waarbij de camera onder het scherm is geplaatst.

De tweetal modellen verschillen onderling uitsluitend door de manier waarop ze uitschuifbaar zijn – naar links of naar rechts.

In mei dit jaar demonstreerde Samsung Display nog een veelbelovend Slideable device, dat toestel was echter niet vouwbaar. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft in ieder geval alvast de nodige handelsmerken laten vastleggen voor haar toekomstige oprolbare modellen, in mei dit jaar werden de naam Galaxy Z Roll en Galaxy Z Slide vastgelegd.

Verwacht wordt dat Samsung Electronics in 2022 haar eerste oprolbare smartphone zal introduceren. Het ontwerp blijft echter nog onbekend. Zo rapporteerde LetsGoDigital eerder deze maand nog over een bijzondere Galaxy Z Slide waarbij het flexibele scherm doorliep tot aan de achterzijde.

Het idee van een gecombineerde foldable / rollable smartphone is overigens niet geheel nieuw. In april dit jaar werd de TCL Fold ’n Roll geïntroduceerd. Bij dat model ging het echter om het vergroten van het scherm oppervlak in open stand, Samsung daarentegen wil het uitschuifbare schermdeel gebruiken om als cover-scherm in te zetten in dichtgevouwen stand.

Bekijk hier de documentatie van de Samsung Galaxy Z Fold & Roll.