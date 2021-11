Samsung tri-fold smartphone met reverse wireless charging Samsung patenteert reverse wireless charging technologie voor een opvouwbare smartphone die uit drie delen bestaat en een front-display bevat.

Samsung heeft inmiddels verschillende type opvouwbare smartphones uitgebracht, waarvan de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3 de meest recente modellen zijn. Verwacht wordt dat Samsung in de toekomst ook andere type vouwbare telefoonmodellen zal presenteren. Denk bijvoorbeeld aan een Samsung rollable smartphone. Recentelijk rapporteerde LetsGoDigital ook over een Galaxy Z Fold variant met een horizontaal scharnier. Daarnaast lijkt de Zuid-Koreaanse fabrikant zich actief bezig te houden met de ontwikkeling van een tri-fold smartphone.

Eerder dit jaar werd gespeculeerd dat de eerste Samsung dubbel vouwbare telefoon eind 2021 verwacht wordt. Inmiddels weten we dat deze planning niet gehaald wordt. Desondanks gaat de ontwikkeling van deze Galaxy opvouwbare telefoon gestaag verder. Zo heeft Samsung Display in augustus dit jaar een preview getoond van een werkende ‘Galaxy Z Flex’ dat opvouwbaar is in 3 delen.

In de tussentijd houdt Samsung Electronics zich bezig met de ontwikkeling van nieuwe technologieën en mogelijkheden om de gebruikerservaring van zo’n tri-fold telefoon naar een hoger niveau te kunnen tillen.

Samsung reverse wireless charging technologie

Op 26 maart 2021 heeft Samsung Electronics een patent ingediend bij de World Intellectual Property Office (WIPO) voor een ‘Electronic device and method for sharing battery in electronic device’. De 72-pagina tellende documentatie werd op 11 november 2021 gepubliceerd.

De omvangrijke documentatie is gericht op een Samsung tri-fold smartphone met reverse wireless charging technologie. De Zuid-Koreaanse fabrikant biedt al langer de mogelijkheid van omgekeerd draadloos opladen voor de high-end Galaxy S-serie en Note-serie smartphones – ook wel Wireless PowerShare genoemd door Samsung. Sinds de introductie van de eerste Galaxy Fold is deze technologie ook in de opvouwbare telefoonmodellen van Samsung terug te vinden.

Bij een smartphone met reverse wireless charging is het mogelijk om de accu van je telefoon in te zetten om andere apparaten op te laden – zoals je Galaxy Buds oordopjes, een smartwatch of een andere telefoon. Uit de patent documentatie blijkt dat Samsung deze technologie ook wil implementeren in haar tri-fold smartphone. Doordat de telefoon uit drie displaydelen bestaat zullen er wel de nodige aanpassingen verricht worden.

In zowel het tweede als derde deel van de behuizing wordt een wireless power transmission geplaatst. Zodoende kan de gebruiker het op te laden apparaat tussen de vouwtelefoon plaatsen, waarna het oplaadproces van start gaat – zoals ook in bovenstaande patentbeelden getoond wordt. Normaal gesproken dien je het apparaat op de achterzijde van je telefoon te leggen.

Door het op te laden device tussen de twee displaydelen te leggen kan er een betere stroom overdracht plaatsvinden, aldus de documentatie. Mogelijkerwijs dat er ook snelheidwinst behaald kan worden doordat er twee wireless charging coils zijn geïntegreerd, in plaats van één.

Samsung tri-fold smartphone met cover-display

De tri-fold van Samsung wordt tevens voorzien van een cover-display. Via het front-scherm wordt de gebruiker op de hoogte gesteld van de nodige informatie. Denk bijvoorbeeld aan een batterij-indicator, zodat je kunt zien hoever het oplaadproces voltooid is.

Daarnaast zal de Samsung tri-fold smartphone informatie kunnen tonen afhankelijk van het apparaat dat opgeladen wordt. Ben je bijvoorbeeld je smartwatch aan het opladen, dan wordt er via het front-scherm ook gezondheidsinformatie getoond – zoals je hartslag, stress niveau, slaap index en bloeddruk.

Het lijkt een kwestie van tijd te worden alvorens de eerste Samsung smartphone met een dubbel opvouwbaar scherm officieel gepresenteerd zal worden. Samsung Display heeft inmiddels gedemonstreerd zo’n type scherm te kunnen vervaardigen.

In de tussentijd houdt Samsung Electronics zich actief bezig met het bedenken van nieuwe features. De documentatie is dusdanig gedetailleerd opgesteld dat we het aannemelijk achten dat de tri-fold van Samsung straks ook daadwerkelijk over reverse wireless charging zal beschikken. Mogelijkerwijs dat we komend jaar meer te horen krijgen over deze innovatieve Samsung smartphone.

Download official documentation: Samsung tri-fold smartphone.