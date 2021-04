Samsung Galaxy Z Fold (Tri-fold) met magnetische S Pen Samsung patenteert opvouwbare smartphone met dubbel scharnier en drie displaydelen. Met ruimte voor S Pen, zonder dat het een compartiment betreft.

Toon pagina inhoud

Samsung zet sterk in op haar opvouwbare smartphone line-up. In de zomer van 2021 worden zowel de Samsung Galaxy Z Flip 3 als de Galaxy Z Fold 3 verwacht. Even werd er gedacht dat Samsung ook nog een dubbel vouwbare telefoon zou uitbrengen, deze zogenaamde tri-fold smartphone zou aanvankelijk voor eind 2021 gepland staan. Hoewel dit laatste model uitgesteld lijkt te zijn, blijft Samsung op de achtergrond volop bezig met de ontwikkeling van nieuwe vouwbare telefoonmodellen.

Je kent vast de Xiaomi opvouwbare smartphone nog die begin 2019 werd getoond, als allereerste smartphone met een dubbele vouwlijn. Niet lang daarna legde Samsung een vergelijkbare opvouwbare telefoon vast. Het toestel dat Samsung nu gepatenteerd heeft toont qua vormgeving veel gelijkenissen met deze vouwtelefoon, hoewel Samsung ditmaal nog wat extra ideeën in petto heeft.

Samsung Galaxy Z Fold met binnenwaarts of buitenwaarts vouwbaar display

Het betreft een octrooi dat in september 2020 is aangevraagd door Samsung Electronics bij de World Intellectual Property Organisation (WIPO). De documentatie getiteld ‘Foldable electronic device including electronic pen’ werd vandaag, 22 april 2021, goedgekeurd en vrijgegeven.

In de 52-pagina tellende documentatie wordt een Samsung opvouwbare smartphone omschreven dat bestaat uit drie displaydelen – door Samsung ook wel een ‘multi-foldable device’ genoemd. Het middelste schermdeel is dubbel zo groot als de twee overige delen, waardoor je het toestel eenvoudig kunt open- en dichtslaan.

Samsung kan besluiten om een buitenwaarts vouwbaar scherm toe te passen, zoals ook het geval was bij het model van Xiaomi. Als alternatief wordt er ook gesproken over een binnenwaarts vouwbaar scherm, waardoor het display extra goed beschermt blijft als je het toestel met je meedraagt. Laatstgenoemde zal overigens moeilijker te realiseren zijn, omdat het scherm dan onder een veel scherpere hoek gebogen moet worden. Beide designvarianten worden in de patentafbeeldingen getoond.

Bijzonder is niet alleen de vormgeving van deze opvouwbare telefoon. Samsung heeft bij dit model namelijk ook extra aandacht besteed aan de befaamde S Pen. Deze styluspen is jarenlang kenmerkend geweest voor de Galaxy Note serie. Begin dit jaar werd ook de Galaxy S21 Ultra voorzien van S Pen support, als eerste S-serie smartphone van Samsung. Verwacht wordt dat ook de Galaxy Z Fold 3 opvouwbare smartphone, die halverwege dit jaar verwacht wordt, ondersteuning zal bieden voor de befaamde styluspen van Samsung.

Samsung Z Fold met S Pen die magnetisch vastgeklemd wordt

Enige tijd geleden patenteerde Samsung al een opvouwbare smartphone met S Pen compartiment. Ditmaal is het toestel echter niet voorzien van een compartiment. Toch is het wel mogelijk om de styluspen op te bergen. Dit kan door de elektronische pen tussen de twee dichtslaande displaydelen te klemmen, middels magneten en een kleine uitsparing aan weerszijkanten van het toestel wordt de stylus op z’n plek gehouden.

De magneten hebben nog een extra functie, want zodoende kan het apparaat de magnetische kracht van de S Pen detecteren. Zodra de smartphone herkent dat de stylus goed is vastgeklemd en het apparaat volledig is dichtgevouwen, wordt de High-Speed Charge mode ingeschakeld waarna de pen automatisch in hoog tempo wordt opgeladen. Wanneer het toestel niet volledig is dichtgevouwen, maar de S Pen wel contact maakt met de smartphone, dan wordt de standaard Charge mode ingeschakeld, waarna de pen draadloos wordt opgeladen.

Deze oplossing kent verschillende voordelen. Tenslotte hoeft Samsung op deze wijze geen kostbare ruimte in de behuizing te reserveren, terwijl toch de mogelijkheid kan worden geboden om de stylus veilig op te bergen. Wil je de S Pen niet meenemen? Dankzij de tweetal unieke scharnieren, die op meerdere punten kunnen buigen, is het ook mogelijk om het toestel helemaal dicht te vouwen zonder dat je de S Pen ertussen klemt – dit wordt in bovenstaande afbeelding geillustreerd. Zodoende behoudt de gebruiker volledige vrijheid in het gebruik van deze smartphone.

Voor Samsung heeft het nog een voordeel, want hierdoor kan de fabrikant ervoor kiezen om de stylus uitsluitend als optionele accessoire aan te bieden – net zoals het geval is bij de Galaxy S21 Ultra. Zodoende kan een lagere adviesprijs gehanteerd worden en behouden gebruikers zelf de keuze om ze wel of niet voldoende meerwaarde zien in de S Pen. Diegene die niet willen investeren in een S Pen hoeven dan ook niet naar een leeg, doelloos compartiment te kijken.

Opvallend genoeg heeft Samsung deze vouwtelefoon ook voorzien van een dubbele punch-hole selfiecamera. Afgelopen week rapporteerde LetsGoDigital nog over een Galaxy Z Flip ontwerp, waarbij er ook een dual punch-hole camera werd toegepast. Naast een tweetal camera’s worden er ook twee sensoren onder het scherm geplaatst – zoals een proximity sensor, een lichtsensor en/of een vingerafdruksensor.

Daarnaast wordt er in de patentdocumentatie gesproken over een piezoelectric speaker, die onder het flexibele scherm wordt geplaatst. Ten slotte is er op de achterzijde van het toestel een horizontaal vormgegeven dual camera met flitser zichtbaar. Samsung zou overigens nog kunnen besluiten om het aantal lenzen te wijzigen.

Het zal zeker nog enige tijd duren alvorens Samsung haar eerste tri-fold smartphone zal introduceren. Desalniettemin laat dit octrooi eens temeer zien hoe ver het bedrijf is met de ontwikkeling van dergelijke vouwbare modellen en welke oplossingen Samsung in gedachten heeft voor de S Pen.

Bekijk hier de documentatie van de Samsung Galaxy Z Fold (Tri-Fold) met S Pen.