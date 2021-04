Samsung Galaxy Z Flip met dual punch-hole camera Samsung patenteert Galaxy Z Flip smartphone model dat twee kanten op kan vouwen, met dubbele punch-hole camera en een in-display vingerafdruksensor.

Toon pagina inhoud

Samsung is marktleider op het gebied van opvouwbare smartphones. Het bedrijf heeft inmiddels twee totaal verschillende vouwtelefoons uitgebracht. De Galaxy Z Fold 2 vouwt uit tot een grote tablet en de Galaxy Z Flip is een compacte klaptelefoon. Beide smartphones worden gekenmerkt door een binnenwaarts vouwbaar scherm, zodoende blijft het flexibele scherm goed beschermt wanneer je het toestel dichtgevouwen met je meedraagt.

Het lijkt er echter op dat Samsung overweegt om een Galaxy Z Flip-type smartphone te ontwikkelen die twee kanten op kan vouwen; binnenwaarts en buitenwaarts. Hierdoor vervalt de noodzaak om een groot cover-display te implementeren. Deze informatie komt uit een nieuw octrooi, waarin meer nieuwe functies worden besproken.

Samsung Galaxy Z Flip met dubbele selfie camera

Het betreft een patent getiteld ‘Apparatus and method for illumination of camera in electronic device’ dat in oktober 2020 is aangevraagd door Samsung Electronics bij de World Intellectual Property Organisation (WIPO). De 68-pagina tellende documentatie is op 15 april 2021 gepubliceerd.

Er wordt een clamshell telefoon omschreven met een langwerpig display, vergelijkbaar met de Samsung Galaxy Z Flip. Bijzonder aan dit toestel is de mogelijkheid om de klaptelefoon twee kanten op te vouwen, uiteraard dient het scharnier hiervoor te worden her-ontworpen.

In dichtgevouwen stand blijft het flexibele scherm beschermt tegen invloeden van buitenaf. Vouw je het toestel de andere kant op, dan krijg je de beschikking over een groot scherm aan zowel de voor- als achterzijde. Daarnaast kun je de telefoon uiteraard in volledig open stand gebruiken, waarna je het gehele flexibele scherm in gebruik kunt nemen.

Samsung heeft bij dit ontwerp gekozen voor een dual punch-hole camera. Bij de implementatie van een punch-hole camera is het vanwege veiligheidsredenen niet mogelijk om ook een flitser te integreren, zo staat in de documentatie beschreven. In plaats daarvan wil Samsung het licht inzetten dat door het display wordt uitgestraald.

Dit idee is natuurlijk niet nieuw en wordt ook bij reguliere smartphones toegepast. Echter, normaal gesproken kleurt je scherm helemaal wit/geel als je de flitser gebruikt bij het maken van een selfie. De viewfinder wordt op dat moment even buiten werking gesteld. Bij een vouwtelefoon is dit niet nodig.

Door de smartphone open te vouwen kan de dubbele punch-hole camera worden ingezet voor het maken van foto’s en video’s. Het bovenste schermdeel kan dienst blijven doen als viewfinder, terwijl het onderste schermdeel als flitser functioneert. Uiteraard kan het onderste schermdeel ook gebruikt worden voor de bediening, zoals voor het aanpassen van foto instellingen waaronder het contrast, helderheid, kleurtemperatuur etc.

Samsung Z Flip opvouwbare smartphone met in-display vingerafdruksensor

Minstens net zo interessant is dat er in de patentdocumentatie uitgebreid wordt gesproken over de integratie van een in-display vingerafdruksensor. Vooralsnog zijn er geen opvouwbare smartphones verkrijgbaar waarbij de vingerafdrukscanner onder het scherm is verwerkt. Zo is de vingerafdrukscanner van de Samsung Z Flip in de fysieke knop aan de rechterzijkant van het toestel verwerkt. Het is goed mogelijk dat dit in de toekomst gaat wijzigen.

Of en wanneer Samsung voornemens is om een dubbele punch-hole camera te implementeren en/of een in-display vingerafdruksensor te integreren blijft vooralsnog onbekend. Rond juli/augustus 2021 zal de opvolger van de Z Flip (5G) worden aangekondigd. Gelijktijdig met de Samsung Galaxy Z Flip 3 wordt ook de Galaxy Z Fold 3 verwacht.

Bekijk hier de documentatie van de Samsung Galaxy Z Flip met dubbele punch-hole camera.

Note to editors : The product images presented in this article are created by in-house graphic designer Giuseppe Spinelli. The 3D renders are for illustrative purposes only, this product is not for sale. The images are copyright protected. Feel free to use these materials on your own website, please be so respectful to include a source link into your publication.