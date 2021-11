Samsung Galaxy Z Fold variant met horizontaal scharnier Samsung patenteert opvouwbare smartphone met groot flexibel scherm. Het horizontale scharnier zorgt voor een totaal andere handligging in gesloten stand.

Toon pagina inhoud

Samsung is marktleider op het gebied van opvouwbare smartphones. Zowel de Samsung Galaxy Z Flip 3 als de Galaxy Z Fold 3 hebben alle verkoopverwachtingen weten te overstijgen. In 2022 worden de Galaxy Z Flip 4 en de Z Fold 4 verwacht. Mogelijk dat Samsung komend jaar ook een nieuwe vormfactor zal uitbrengen. Zo wordt er al geruime tijd gesproken over een rollable smartphone van Samsung. In de tussentijd heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant ook tal van patenten aangevraagd voor uiteenlopende vouwbare telefoon modellen.

Halverwege 2019 ontdekte LetsGoDigital een patent voor een Samsung opvouwbare telefoon die uitgevouwen zo groot is als de Galaxy Fold – het scharnier was echter horizontaal geplaatst, in plaats van verticaal. Zodoende heb je opgevouwen een relatief kort, breed toestel in handen – zoals een PDA van vroeger. Eerder deze maand is dit patent goedgekeurd, tesamen met een andere variant die voortborduurt op dit design.

Ditmaal beschikt het flexibele scherm niet over een notch, maar over een dubbele punch-hole camera. Bovenstaande en onderstaande product render tonen het nieuwe ontwerp met punch-hole camera, op de laatste afbeelding wordt het oude ontwerp getoond – ter vergelijking.

Samsung Galaxy Z Fold opvouwbare smartphone

Op 2 november 2021 is het design patent dat Samsung Electronics in 2019 indiende goedgekeurd en gepubliceerd door de World Intellectual Property Office (WIPO). De documentatie bevat zes productschetsen, waarop de telefoon zowel in gevouwen als uitgevouwen stand getoond wordt.

Uitgevouwen toont het toestel veel overeenkomsten met de Galaxy Fold devices. Het grote scherm leent zich uitstekend om productief te werk te gaan. In het flexibele scherm zijn twee ponsgaten gemaakt voor een dual selfiecamera, deze zijn gecentreerd in het midden geplaatst. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat het scharnier over de horizontale as is geplaatst. Zodoende vouwt deze telefoon ook anders dan de huidige Fold modellen.

Aangaande het type camera, Samsung heeft verschillende varianten gepatenteerd. Eén van de opties is een notch of een punch-hole camera. Een andere mogelijkheid is een under-display camera, zoals het bedrijf reeds heeft toegepast bij de Galaxy Z Fold 3.

In dichtgevouwen stand kan het front-display gebruikt worden. Het betreft een vierkant vormgegeven scherm. Er is tevens een separate front-camera beschikbaar. Daarnaast herbergt de achterzijde een triple-camera systeem – zoals we ook kennen van de Z Fold 2 en Z Fold 3. Knoppen en aansluitingen zijn niet zichtbaar gemaakt op de patent beelden.

Samsung Z Fold 4 en Z Flip 4 in 2022

Of Samsung daadwerkelijk voornemens is om zo’n type vouwtelefoon uit te brengen blijft vooralsnog onbekend. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft verschillende modellen in ontwikkeling. Alleen de vouwtoestellen die de beste gebruikerservaring leveren worden op de markt gebracht. Of dit model daarbij zal horen zal de toekomst moeten uitwijzen.

Er zijn meermaals geruchten geweest dat Samsung aan een Galaxy Z Fold Lite werkt, als goedkope variant van Samsung’s duurste vouwbare model. Of er in 2022 alsnog een Lite model zal arriveren blijft nog even afwachten, detail omtrent de vormgeving zijn eveneens onbekend. Duidelijk is wel dat Samsung sinds de release van de eerste Fold in 2019 jaar op jaar betere verkoopresultaten weet te behalen met haar foldables.

Afgelopen week werd bekend dat Samsung in 2022 maar liefst 9 miljoen Flip smartphones verwacht te verkopen en 5,7 miljoen Fold toestellen – dat is inclusief de Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 verkopen. Van de Galaxy Z Fold 4 zal het bedrijf 2,9 miljoen exemplaren vervaardigen, van de Galaxy Z Flip 4 zullen 6,9 miljoen stuks gefabriceerd worden. De nieuwe vouwbare modellen worden in het derde kwartaal van 2022 verwacht.

Download official documentation: Samsung Galaxy Z Fold