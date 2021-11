Samsung telefoon modellen in 2022, waaronder de Galaxy S22 Samsung heeft maar liefst 52 nieuwe smartphones in ontwikkeling voor 2022, waaronder de Galaxy S22 modellen, de Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4.

Toon pagina inhoud

Het Zuid-Koreaanse Samsung produceert jaarlijks een groot aantal Galaxy smartphone modellen. Binnen de A-serie en M-serie worden de budget en mid-range smartphones geplaatst. De Galaxy S-serie herbergt de high-end modellen en binnen de Galaxy Z-serie vind je alle opvouwbare telefoons van het merk. Komend jaar zal de Zuid-Koreaanse fabrikant maar liefst 52 nieuwe telefoon modellen introduceren, zo is de verwachting.

In januari 2022 zal de langverwachte Galaxy S21 Fan Edition (FE) verschijnen. Afgelopen weekend lekte er nog meerdere Galaxy S21 FE hoesjes uit, via de officiële website van Samsung Colombia. Begin van het jaar worden er ook verschillende goedkope Samsung telefoons verwacht, zoals de Galaxy A33 en Galaxy A53.

Een maand later, in februari, zal de Galaxy S22 serie worden aangekondigd. De nieuwe S-serie line-up zal in eerste instantie uit drie modellen bestaan; een basismodel, een Galaxy S22 Plus en een Galaxy S22 Ultra.

Samsung Galaxy S-serie en Z-serie telefoons in 2022

Webredacteur Lee Sang Won meldt op het Zuid-Koreaanse nieuwsmedium The Elec dat Samsung in het derde kwartaal van 2022 zal beginnen met de productie van de Galaxy Z Fold 4, de Galaxy Z Flip 4 en de Galaxy S22 Fan Edition (FE).

Samsung zou voornemens zijn om 5,7 miljoen exemplaren van de Galaxy S22 FE te produceren. Van de Galaxy Z Fold 4 zullen 2,9 miljoen devices geproduceerd worden. De Galaxy Z Flip 4 wordt naar verwachting het meest populaire model, van het nieuwe clamshell model wil Samsung 6,9 miljoen stuks fabriceren.

In totaal verwacht het bedrijf in 2022 zo’n 4 miljoen Fold smartphones en 9 miljoen Flip toestellen te kunnen verkopen. Dat is inclusief de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 verkopen, die sinds september dit jaar verkrijgbaar zijn. Hoewel de vouwtelefoons goed zijn voor de omzet, worden er nog altijd beduidend grotere aantallen budget en mid-range modellen verkocht.

Samsung’s doelstelling voor 2022 is om 334 miljoen Galaxy telefoons te verkopen, waarvan 267 miljoen low-end tot mid-range zullen zijn, aldus The Elec. Dat betekent dat de high-end smartphones uit de S-serie en Z-serie voor slechts 20% van de totale verkoopaantallen zorgen.

Samsung zou voornemens zijn om 14,1 miljoen Galaxy S22 smartphones te produceren. Het Plus model is doorgaans minder populair, van de Galaxy S22+ worden naar verluidt 7,9 miljoen exemplaren vervaardigd. De Galaxy S22 Ultra wordt het nieuwe topmodel, van deze Samsung telefoon zullen zo’n 10,9 miljoen stuks gefabriceerd worden.

Nieuwe Samsung A-serie en M-serie smartphones

Qua verkoopaantallen verwacht Samsung het meest van de Galaxy A13, de Galaxy A33 en natuurlijk de Galaxy A53. Laatstgenoemde zal het stokje overnemen van de Galaxy A52, die net als zijn voorganger, de Galaxy A51, tot de best verkochte smartphones van Europa behoort. Met deze drie A-serie modellen (A13, A33, A53) verwacht Samsung maar liefst 23% van de totale verkoopaantallen te kunnen realiseren.

De productie van de Samsung A33 en A53 gaat in het eerste kwartaal van 2022 van start. De goedkope Samsung A13 zal vanaf het tweede kwartaal in productie gaan. Van de Galaxy A53 5G zullen 28 miljoen exemplaren worden gefabriceerd, voor de A33 5G staan 23 miljoen units op de planning. Ten slotte zullen er van de A13 rond de 27 miljoen stuks vervaardigt worden. Deze smartphone modellen vinden gretig aftrek in opkomende markten, zoals India.

In het tweede kwartaal zal ook de productie van de Galaxy A73 5G van start gaan. Deze geavanceerde A-serie smartphone kan echter op beduidend minder animo rekenen, zo weet ook Samsung. Van deze Samsung telefoon zullen zo’n 3,4 miljoen toestellen geproduceerd worden.

Ten slotte worden er ook nieuwe M-serie smartphones verwacht. Het gaat om goedkope telefoons zoals de Galaxy M13, de Galaxy M33 5G en de Galaxy M53 5G. De productie van deze telefoonmodellen gaat eveneens in het tweede kwartaal van 2022 van start. Het gaat om de opvolgers van de Galaxy M12, de Galaxy M32 en de recent geïntroduceerde Galaxy M52 – laatstgenoemde gaat later deze maand pas in de verkoop in Nederland. Genoeg nieuwe Samsung smartphones in aantocht om naar uit te kijken!