Samsung M52 de beste smartphone van de Galaxy M-serie 2021 Vanaf eind november 2021 is de Samsung Galaxy M52 5G verkrijgbaar in Nederland. De nieuwe M-serie telefoon biedt relatief veel waar voor je geld.

In september werd de Galaxy M52 5G uitgebracht in verschillende Europese landen, waaronder Duitsland. Nederland behoorde echter nog niet tot één van de landen waar je deze 5G telefoon kunt kopen. Daar komt nu verandering in, want ook Samsung Nederland heeft de M52 officieel aangekondigd. Vanaf eind november 2021 zal de telefoon verkrijgbaar zijn voor een prijs van €380. Het toestel zal uitsluitend online verkocht worden, met keuze uit drie kleuren: zwart, wit en lichtblauw.

De nieuwe Samsung smartphone is met 7,4mm erg slank. De telefoon is maar liefst 21% slanker dan zijn voorganger en weegt slechts 173 gram. Het dunne en lichte ontwerp komt de handligging ten goede. Verder beschikt het nieuwe M-serie model over een 120Hz AMOLED display en een krachtige chipset.

Dankzij de ingebouwde 5.000 mAh accu komen zelfs de meest intensieve gebruikers makkelijk de dag door. De batterij is overigens wel in capaciteit afgenomen. Waar Samsung bij het voorgaande model, de Galaxy M51, met name inzette op de grootte van de accu (7.000 mAh), wordt er ditmaal extra ingezet op de dikte van de telefoon.

Samsung Galaxy M52 met krachtige processor

De Samsung M52 5G is uitgerust met een 6,7-inch Full HD+ Super AMOLED display. Het heldere en grote display biedt tevens ondersteuning voor de 120Hz refresh-rate, waardoor animaties er vloeiender uitzien. Ideaal bij het kijken van films of tijdens het gamen. Ook tijdens het scrollen door lange webpagina’s komt de hoge verversingsfrequentie goed van pas. Dankzij Gorilla Glass 5 wordt de display tevens beschermt tegen kras- en stootschade.

De Android smartphone wordt aangedreven door een 6nm octa-core Qualcomm Snapdragon 778G chipset. De processor presteert aanzienlijk beter dan zijn voorganger: 40% betere CPU, 40% betere GPU en 2 keer betere AI-prestaties. Afgezien van de krachtige prestaties beschikt de Snapdragon 778G ook over een geïntegreerde 5G modem, waardoor je met deze telefoon gebruik kunt maken van alle voordelen die het 5G mobiele internet netwerk te bieden heeft. Uiteraard dien je hiervoor wel over een 5G abonnement te beschikken.

De mobiele telefoon wordt tevens voorzien van meer dan voldoende geheugen. De Samsung Galaxy M52 5G beschikt standaard over 6GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. Verder is het geheugen uitbreidbaar middels een microSD geheugenkaartje tot maximaal 1 Terabyte.

64 megapixel triple-camera

In het grote scherm is een ponsgat gemaakt voor de selfie-camera. Deze herbergt een 32 megapixel beeldsensor en een f/2.2 lens, om prachtige hoge resolutie selfies te kunnen maken. Uiteraard is de front-camera ook inzetbaar voor het voeren van videogesprekken.

Op de achterzijde is een triple-camera geplaatst. Het camerasysteem bestaat uit een 64 megapixel groothoekcamera (f/1.8), een 12 megapixel ultra-groothoekcamera en een 5 megapixel macrolens. Deze M-serie telefoon biedt tevens de mogelijkheid om tot 10x digitaal in te zoomen. Voor het scherpstellen is er autofocus systeem voorhanden. Helaas beschikt de M52 niet over een optisch beeldstabilisatiesysteem, waarmee ongewenste camera bewegingen worden tegengegaan.

Samsung heeft de Galaxy M52 5G voorzien van Dolby Atmos geluidstechnologie, waardoor je kunt genieten van een extra goede geluidskwaliteit – zowel bedraad als via Bluetooth.

Verder beschikt de dual-sim smartphone over een 5.000 mAh batterij. Hiermee kun je tot 81 uur muziek afspelen, 48 uur bellen en 20 uur lang video’s afspelen – aldus Samsung. Een groot voordeel is dat de Samsung M52 ondersteuning biedt voor 25W snelladen. Dat betekent dat je deze smartphone net zo snel kunt opladen als de topmodellen van het merk, de Galaxy S21 serie.

De oplader wordt overigens niet standaard meegeleverd, deze dien je als optionele accessoire aan te schaffen. Een 25W oplader wordt door Samsung aangeboden voor €30. Opladen gaat via de USB-C poort aan de onderzijde van de telefoon.

De Galaxy M-serie beschikt tevens over het beveiligingsplatform Samsung Knox. Op die manier zijn je gegevens beschermd tegen malware en andere bedreigingen, terwijl ook je privacy gegarandeerd is. Met de Alt Z-functie kun je schakelen tussen je openbare- en privémodus – hiervoor dien je dubbel op de zij-knop te klikken.

De Galaxy M52 5G draait op het Android 11 OS in combinatie met de One UI 3.1 gebruikersinterface. Deze gebruikersvriendelijke interface is erop gericht om meerdere taken op één scherm uit te kunnen voeren. Vanaf eind november kun je de Samsung Galaxy M52 kopen voor een adviesprijs van €380.