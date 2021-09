Samsung Galaxy M52 5G telefoon De Galaxy M52 is de nieuwste M-serie smartphone van Samsung, Met 5G connectiviteit, een groot AMOLED scherm, triple-camera en een krachtige accu.

Samsung heeft een nieuwe Galaxy M-serie smartphone aangekondigd, met 5G connectiviteit en een groot scherm. De Samsung Galaxy M52 5G is onder andere in Duitsland geïntroduceerd. In Nederland worden de budget M-serie modellen helaas maar zelden uitgebracht. De adviesprijs is nog niet bekend, vermoedelijk zal de M52 voor om en nabij de €380 in de verkoop gaan. Het toestel wordt uitgebracht in het zwart, wit en blauw.

Alle specificaties zijn inmiddels officieel onthuld. Het is de goedkoopste 5G telefoon met een groot 6,7” AMOLED scherm. Het toestel heeft een elegante uitstraling, met smalle schermranden, een triple-camera en een fijn gestreept achterpaneel.

Samsung M52 met groot scherm

De Galaxy M52 beschikt over een 6,7” Super AMOLED display met een Full HD+ resolutie (2400×1800 pixels) en een 120 Hertz refresh-rate. Daarmee wordt de refresh-rate verdubbeld ten opzichte van vorig jaar, hierdoor zal het toestel een fijnere scroll-ervaring bieden. Ook bewegende animaties ogen vloeiender op een scherm met een hoge verversingsfrequentie. Het scherm kan 16 miljoen kleuren weergeven.

De Samsung M52 wordt aangedreven door een octa-core Snapdragon 778G chipset. Standaard wordt er 6GB werkgeheugen ingebouwd en 128GB opslaggeheugen. Diegene die behoefte heeft aan meer werkgeheugen kan 4GB virtuele RAM extra toewijzen. Hiervoor wordt het opslaggeheugen ingezet, waardoor het extra geheugen wel langzamer is. Een microSD geheugenkaart wordt ondersteunt tot 1TB, meer dan voldoende om al je foto’s, video’s, muziek en games op te slaan.

Er is een punch-hole camera geïntegreerd met een 32 megapixel beeldsensor. Deze hoge resolutie selfiecamera is in staat om zelfportretten vast te leggen met een prachtige onscherpe achtergrond. Op de achterzijde is een drievoudige camera geplaatst.

Er is gekozen voor een 64 megapixel (f/1.8) hoofdcamera, een 12 megapixel (f/2.2) ultragroothoekcamera en een 5 megapixel (f/2.4) macro-camera. Video’s legt de Samsung Galaxy M52 vast in 4K UHD resolutie @ 30fps. Ook het maken van slow-motion video’s, in HD resolutie @ 240fps, behoort tot de mogelijkheden.

Er is een enkele speaker ingebouwd. Verder biedt de mobiele telefoon ondersteuning voor Dolby Atmos – mits je een stereo headset aansluit. Dit moet overigens wel een draadloze Bluetooth headset zijn, want een 3.5mm koptelefoon aansluiting ontbreekt bij dit smartphone model. Verder is de vingerafdruksensor aan de zijkant van het toestel, in de aan-/uitknop, verwerkt.

De M52 draait op het Android 11 besturingssysteem in combinatie met de One UI 3 interface. Het betreft een dual-sim telefoon. Zoals we gewend zijn van de Samsung M-serie, wordt de Galaxy M52 5G voorzien van een krachtige 5.000 mAh batterij. Opladen gaat via de USB-Type C aansluiting met een maximaal laadvermogen van 25W. Standaard wordt er echter een langzamere 15W oplader meegeleverd.

Vermoedelijk zal deze nieuwe Samsung telefoon vanaf aankomende week verkrijgbaar zijn in Duitsland en verschillende andere (Europese) landen voor een adviesprijs van zo’n €380. Zoek je een alternatief binnen het verkoopassortiment van Samsung, dan kan de recent geïntroduceerde Galaxy A52s 5G een geschikte kandidaat zijn. Deze smartphone beschikt over een iets kleiner display (6,5”), stereo speakers, een in-display vingerafdruksensor en een waterdichte behuizing. De Samsung Galaxy A52s kun je op het moment van schrijven kopen voor zo’n €400.