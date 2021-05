Galaxy M12 de goedkoopste M-serie smartphone van Samsung Samsung lanceert de Galaxy M12 in Duitsland, een goedkope Android 11 smartphone met een 48 megapixel quad-camera en een 90Hz display.

Toon pagina inhoud

Samsung heeft in Duitsland een nieuwe budget smartphone aangekondigd voor jongeren. De Samsung Galaxy M12 is de goedkoopste toevoeging binnen de M-serie. Twee maanden geleden werd deze mobiele telefoon al uitgebracht in India. Het toestel heeft een kenmerkend design met een vierkante quad-camera set-up en een streepvormig achterpaneel. De Samsung M12 wordt uitgebracht in drie kleuren: lichtblauw, groen en zwart. De adviesprijsverkoopprijs is vastgesteld op €180.

Hoewel z’n voorganger, de Galaxy M11, wel in ons land verkrijgbaar is, geldt dit (vooralsnog) niet voor de M12. Desondanks zijn er ook in Nederland verschillende M-serie modellen verkrijgbaar. Naast de budget M11 worden in ons land ook de Galaxy M21 en Galaxy M31 gevoerd.

Samsung Galaxy M12 budget telefoon

De Galaxy M12 is echter het eerste 2021 model. Deze smartphone draait op het nieuwste Android 11 besturingssysteem in combinatie met de One UI 3.1 gebruikersinterface. Er is een 6,5-inch HD+ display geïntegreerd met een 90 Hertz refresh-rate. Deze hoge verversingssnelheid is uniek voor een toestel in deze prijsklasse. Het betreft een Infinity-V display, oftewel er is een V-vormige inkeping aangebracht voor de front-camera. Deze herbergt een 8 megapixel beeldsensor.

De smartphone wordt aangedreven door een 2.0Ghz octa-core Exynos 850 chipset met 4GB werkgeheugen en 64GB opslaggeheugen. Er is een microSD compartiment beschikbaar om het geheugen uit te kunnen breiden middels een geheugenkaartje.

Aan de achterzijde is een viervoudige camera aangebracht, één camera extra ten opzichte van de M11. Het betreft een 48 megapixel groothoeklens, een 5 megapixel ultragroothoeklens, een 2 megapixel macrolens en een 2 megapixel scherptediepte camera. Laatstgenoemde is handig bij het fotograferen van portretten. Ook is er een 10x digitale zoomfunctie voorhanden, een optisch beeldstabilisatiesysteem ontbreekt echter. Vooral de hoofdcamera is sterk verbeterd en ook in resolutie toegenomen; 48MP in plaats van 13MP.

Samsung M-serie 2021 smartphone

De Samsung Galaxy M12 is voorzien van een enkele speaker met Dolby Atmos ondersteuning. Ook is er een 3.5mm koptelefoon aansluiting aanwezig, om bedraad naar je favoriete muziek te kunnen luisteren. Uiteraard kun je ook draadloos van audio genieten, via Bluetooth. De dual-sim telefoon biedt ondersteuning voor Bluetooth 5.0 en NFC. De vingerafdruksensor is bij dit telefoonmodel aan de zijkant geïntegreerd.

De Samsung M-serie smartphones worden gekenmerkt door een grote batterij. Daar is het nieuwe 2021 model geen uitzondering op. De 5.000 mAh batterij houdt het bij gemiddeld gebruik twee dagen vol. Mocht je de telefoon toch een keer tussentijds moeten bijladen, dan biedt de 15 Watt snellader uitkomst. Opladen gaat via de USB-C aansluiting. Bij de Galaxy S21 serie wordt niet langer een oplader meegeleverd, vooralsnog vind je bij de goedkope modellen van Samsung nog wel een oplader in de verkoopverpakking.

In Duitsland is de Galaxy M12 per direct verkrijgbaar voor €180. De in oktober 2020 uitgebrachte Galaxy M11 biedt een goed alternatief, dit model is op het moment van schrijven verkrijgbaar voor zo’n €145. Genoemde prijzen zijn voor een simlockvrij, los toestel.