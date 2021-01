Samsung Galaxy M12 goedkope smartphone met quad-camera In 2021 zal Samsung de Galaxy M12 uitbrengen. Wat kun je verwachten van deze budget telefoon uit de M-serie? En kun je dit toestel kopen in Nederland?

Nu het nieuwe jaar is aangebroken is het wachten totdat de eerste smartphone modellen van Samsung worden aangekondigd. Halverwege januari wordt de nieuwe Samsung Galaxy S21 serie verwacht, over deze drietal high-end smartphones is de afgelopen maanden al veel gezegd en geschreven. Vanzelfsprekend zal het bedrijf in 2021 ook weer een reeks goedkope modellen introduceren. Eén van de smartphones waar inmiddels al meermaals informatie over online is verschenen is de Galaxy M12.

De Samsung Galaxy M12 wordt de goedkoopste toevoeging binnen de 2021 M-serie. De budget telefoons in deze reeks bieden veelal een grote capaciteit batterij. Zo werd de Galaxy M21 in april vorig jaar uitgebracht met een 6.000 mAh batterij voor €220. De Galaxy M11 werd in het najaar van 2020 geïntroduceerd met een 5.000 mAh accu en een triple-camera voor €160. De Samsung M12 zal dit toestel opvolgen en wordt daarmee direct onder de M21 (en de eveneens dit jaar verwachte M22) geplaatst.

Goedkope budget smartphone met viervoudige camera

Wat mag je van de Samsung M12 verwachten? Steve Hemmerstoffer heeft enige tijd geleden via het social media platform Voice de eerste renders van deze verwachte telefoon gedeeld. Qua design heeft het toestel veel weg van de Galaxy A42 5G – deze smartphone werd in oktober vorig jaar aangekondigd en is tot op de dag van vandaag Samsung’s goedkoopste 5G telefoon. Binnenkort wordt overigens wel de Galaxy A32 5G verwacht, als goedkopere broertje met 5G ondersteuning.

De in ontwikkeling zijnde M-serie smartphone krijgt een soortgelijke vierkante camera set-up en een flitser die direct onder het camera eiland wordt gepositioneerd. Er wordt dus één extra lens geplaatst, ten opzichte van zijn voorganger. Mogelijk gaat het om een macro-lens.

De voorzijde van het toestel wordt gekenmerkt door een v-vormige inkeping, waar de selfiecamera achter schuilgaat. Dit is opvallend, omdat de M11 juist over een punch-hole camera beschikte. Daarmee leek het tijdperk van de notch definitief achter ons te liggen, in ieder geval wat betreft de Galaxy M-serie. Met de Galaxy M12 lijkt de notch echter weer terug te komen, als we de renders van Steve mogen geloven althans. Over de resolutie van deze front-camera is vooralsnog geen informatie bekend, mogelijk gaat het om een 8 megapixel camera, zoals ook bij zijn voorganger werd toegepast.

Opvallend is ook de dual tone achterzijde. De bovenzijde heeft een meer matte textuur terwijl de onderzijde een meer glossy uitstraling heeft. Ook het camera eiland heeft een glanzende finish, waardoor deze er extra uitspringt. De vingerafdruksensor zal in de power-knop geïntegreerd worden, aan de rechter zijkant van het toestel. Bij de M11 was deze nog op de achterzijde te vinden.

Het nieuwe model zal zeker een behoorlijke design update krijgen. Ook zal het toestel naar verluidt ietsje groter worden. Waar de Samsung M11 voorzien is van een 6,4” LCD display is de verwachting dat de M12 wordt uitgerust met een plat 6,5” display. Mogelijk gaat het opnieuw om een HD+ resolutie.

Verder wordt er verwacht dat het toestel over een 3.5mm koptelefoon aansluiting zal beschikken evenals een USB Type-C oplaadpoort. Afgelopen week werd bekend dat het toestel inmiddels in massa productie is gegaan in India.



Samsung M12 kopen

Wanneer de Samsung Galaxy M12 geïntroduceerd wordt blijft nog een verrassing, lang lijkt dit echter niet meer te duren. Het blijft nog wel even de vraag of deze mobiele telefoon ook in Nederland wordt uitgebracht. Deze maand gaat wel de Galaxy A12 in de verkoop in Nederland. Dit is eveneens een goedkope Samsung telefoon met een dual tone design, een 6,5” HD display, een vierkante quad-camera en een 5.000 mAh batterij. Dit model kun je kopen voor een prijs van €150 – voor een los toestel, zonder abonnement.