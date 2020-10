Samsung Galaxy M11 budget telefoon met grote accu Samsung lanceert met de Galaxy M11 een goedkope Android telefoon met een grote batterij, een drievoudige camera en een helder 6,4" display.

Samsung heeft een nieuwe budget telefoon aangekondigd binnen de M-serie. Deze smartphone serie staat bekend om de hoge capaciteit accu, daar is het nieuwe model geen uitzondering op. Het toestel beschikt over een forse accu met een capaciteit van 5.000 mAh. De Samsung Galaxy M11 kost slechts €160 en wordt in de loop van oktober uitgebracht. Wat heeft deze nieuwe smartphone te bieden?

De Samsung Galaxy M11 beschikt over een 6,4″ TFT display, een triple-camera een grote accu. Het is de opvolger van de M10, dit model is echter nooit uitgebracht in Nederland. De M11 zal wel in de Benelux verkocht worden. Het toestel zal naast de Galaxy M21 gevoerd worden, deze smartphone werd in april dit jaar aangekondigd en is iets geavanceerder dan de M11.

Samsung Galaxy M11 specs

De eerder dit jaar gelanceerde M21 beschikte nog over een inkeping bovenin het scherm. Samsung heeft de nieuwe budget telefoon echter voorzien van een Infinity-O display, wat het toestel een extra moderne uitstraling geeft. In de linker bovenhoek is een gaatje gemaakt in het scherm voor de selfie-camera. Deze biedt een 8 megapixel resolutie en een f/2.0 lens. Het scherm zelf heeft een HD+ resolutie (720X1560 pixels).

De smartphone heeft een slanke rand en afgeronde hoeken, waardoor de telefoon extra comfortabel in je hand ligt. Dankzij de 19.5:9 beeldverhouding en Dolby Atmos audio leent deze telefoon zich ook uitstekend om video’s te bekijken, je social media te updaten of om te gamen.

De Samsung M11 wordt aangedreven door de octa-core 1.8Ghz Cortex A53 chip. Standaard wordt er 3GB werkgeheugen en 32GB opslaggeheugen ingebouwd. Via een microSD kaartje kun je het geheugen uitbreiden tot 512GB.

Op de achterzijde is een triple-camera geplaatst. Naast een 13 megapixel hoofdcamera (f/1.8) is er een 5 megapixel ultragroothoekcamera en een 2 megapixel dieptecamera geïntegreerd. Deze veelzijdige combinatie geeft gebruikers de mogelijkheid om ook weidse landschappen te fotograferen. Daarnaast zorgt de Live Focus op de 2MP camera ervoor dat je mooie onscherpe achtergronden kunt creëren, zo’n bokeh effect geeft je foto’s een extra professionele uitstraling.

Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile bij Samsung Nederland In de Galaxy M11 komen alle Samsung innovaties samen voor een zeer toegankelijke prijs. De smartphone combineert een prachtig display met een slimme triple camera en een batterij met een lange levensduur.

Door de grote batterij van 5.000mAh kun je met de Galaxy M11 langer genieten van alle content en dankzij 15W Fast Charging kun je de telefoon ook in rap tempo bijladen. Verder is dit budget model voorzien van gezichtsherkenning technologie en een vingerafdruksensor, laatstgenoemde is op de achterzijde van het toestel geplaatst.

Wat is de prijs van deze budget telefoon?

De Samsung Galaxy M11 is de goedkoopste telefoon binnen de 2020 M-serie. Het toestel heeft een adviesprijs van €160 en zal in de loop van oktober beschikbaar worden gesteld in de kleuren Black (zwart) en Metallic Blue (blauw).