Samsung Galaxy M31 de beste budget smartphone De Galaxy M31 is de nieuwste M-serie smartphone van Samsung. Beschikt over een grote batterij, een hoge resolutie camera en een helder AMOLED scherm.

Samsung lanceert een nieuw topmodel binnen de budget M-serie. Kenmerkend voor deze smartphone serie is de grote accu. De nieuwe Galaxy M31 (SM-M315F) spant de kroon met haar enorme 6.000 mAh batterij dat 15 Watt snelladen ondersteunt. Met deze grote batterij kun je maar liefst twee volledige dagen doorkomen zonder tussentijds op te hoeven laden. Verder is deze Android 10 smartphone uitgerust met een helder AMOLED display en in totaal 5 digitale camera’s. Consumenten kunnen de Samsung Galaxy M31 kopen in de kleuren blauw en zwart voor een adviesprijs van €280. Dit model wordt exclusief aangeboden via Coolblue en Bol.

De Samsung M31 heeft een vrij rond design met smalle schermranden. Het toestel is voorzien van een 6,4-inch Super AMOLED display met een Full HD+ resolutie. Het scherpe display biedt een goede kijkervaring en dankzij Dolby Atmos ondersteuning kun je ook rekenen op een goede geluidservaring. Ideaal bij het bekijken of films of het spelen van een online game.

Goedkope Samsung telefoon met 5 camera’s

Er is een U-vormige notch aangebracht voor de 32 megapixel selfiecamera. Op de achterkant bevindt zich in de linker bovenhoek een viervoudig camerasysteem. Dit is de beste camera ooit toegepast in een M-serie telefoon. Het ontwerp van de camera is geïnspireerd op de high-end Galaxy S20. De 64 megapixel hoofdcamera wordt ondersteunt door een 8 megapixel ultragroothoekcamera met een 123˚ lens, een 5 megapixel dieptesensor voor portretfoto’s en een 5 megapixel macro camera voor close-up foto’s.

Verder is er een speciale nachtmodus ingebouwd, waardoor je ook in slechte lichtomstandigheden detailrijke foto’s kunt schieten. Video’s maakt deze budget Samsung telefoon in 4K UHD resolutie. Dankzij innovatieve software kun je ook indrukwekkende hyperlapse (versneld) en slow-motion (vertraagd) video’s vastleggen. Voor het beveiligen van je smartphone is er een vingerafdruksensor ingebouwd, deze is op de achterzijde gepositioneerd.

De Samsung Galaxy M31 wordt aangedreven door een octa-core Exynos 9611 chipset met 6GB RAM geheugen. Voor het opslaan van foto’s en gegevens is er 64GB opslaggeheugen beschikbaar, dat naar wens kan worden uitgebreid middels een microSD geheugenkaart tot maximaal 512GB. Naast een geheugenkaartslot beschikt deze nano-sim telefoon over twee simkaart sloten (dual-sim).

Dankzij de 6.000 mAh ingebouwde accu zal je met de Samsung M31 niet snel tegen een lege batterij aanlopen. Het is overigens niet helemaal voor het eerst dat er een Samsung Galaxy smartphone wordt uitgebracht met zo’n grote batterij. De nog goedkopere Galaxy M21 is eveneens uitgerust met een 6.000 mAh batterij. Dit model is vanaf maart 2020 verkrijgbaar voor een adviesprijs van €230 (4GB / 64GB). Verschillen tussen beide modellen zijn met name te vinden in het camera systeem.

Budget smartphone kopen?

De Samsung Galaxy M31 is vanaf heden verkrijgbaar als los toestel voor €280. Bij Bol kun je deze smartphone uitsluitend kopen in de kleur blauw. Coolblue biedt het simlockvrije toestel aan in de kleuren blauw en zwart.

De M31 is de beste budget smartphone van Samsung. Uiteraard bieden ook andere merken vergelijkbare toestellen aan. Populaire telefoonmodellen van andere merken die je voor minder dan €300 kunt kopen zijn de Oppo A72, de Nokia 7.2, de Motorola Moto G8 Power en de Xiaomi Redmi Note 9 Pro.