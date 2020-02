Motorola Moto G8 Power goedkope telefoon met grote batterij De Motorola G8 Power biedt krachtige prestaties, een lange levensduur, een quad-camera en een dubbele stereoluidspreker voor een betaalbare prijs.

Eind 2019 introduceerde Lenovo de eerste smartphone binnen de G8 line-up, in de vorm van de Motorola Moto G8 Plus. Daar komt nu de Moto G8 Power bij, eveneens een betaalbare smartphone met interessante specificaties. Zoals de naam al doet vermoeden beschikt dit toestel over een extra krachtige batterij, ook qua cameraprestaties zal deze mobiele telefoon je niet teleurstellen. In verhouding met het Plus model is de Power variant ook nog iets goedkoper.

De Motorola G8 Power wordt aangedreven door de Snapdragon 665 chipset met 4GB RAM en 64GB opslaggeheugen. Deze octa-core processor wordt ook door de andere toestellen binnen de G8 line-up gebruikt en levert goede prestaties voor een telefoon in deze prijsklasse. Het geheugen is tevens uitbreidbaar middels een microSD geheugenkaart tot maximaal 512GB. De smartphone draait op het Android 10 besturingssysteem en levert een pure Android ervaring.

Telefoon met Quad-camera en 5.000 mAh batterij

Het is de eerste Moto G-smartphone met een punch-hole camera. In het 6,4-inch Full HD+ scherm is een gat gemaakt voor de selfie-camera. Deze punch-hole camera is voorzien van een 16 beeldsensor en een f/2.0 lens. Ook kun je met de front-camera video’s opnemen in een maximale resolutie van Full HD @ 30fps.

Aan de achterzijde is deze budget telefoon voorzien van maar liefst 4 digitale camera’s met kunstmatige intelligentie (AI). Het gaat om een 16 megapixel hoofdcamera met een groothoeklens (f/1.7), een 8 megapixel ultragroothoekcamera (118˚), een 8 megapixel telefoto camera met 2x optische zoom en ten slotte een 2 megapixel camera voor het maken van macro foto’s van slechts 2cm afstand. Het zijn behoorlijk wat camera’s voor zo’n goedkope telefoon. Verwacht echter niet de hoogste beeldkwaliteit, zo is er bijvoorbeeld geen optische beeldstabilisatie voorhanden.

Ook is de Motorola G8 Power voorzien van een dubbele stereoluidspreker, dat is afgesteld door Dolby. Er zijn twee microfoons ingebouwd en ook een 3.5mm koptelefoonaansluiting ontbreekt niet op dit model. Vanzelfsprekend kun je met deze Android smartphone ook de Google Assistent raadplegen, daarnaast worden er verschillende gebaren herkent, bijvoorbeeld om snel een screenshot te kunnen maken of de zaklamp te activeren.

De 5.000 mAh accu is meer dan voldoende krachtig genoeg om de dag door te komen. Volgens Motorola houdt de telefoon het zelfs drie dagen vol zonder tussentijds bij te hoeven laden. Mocht je toch onverhoopt met een lege accu komen te zitten, er wordt een 15W TurboPower oplader meegeleverd waardoor je het toestel in een rap tempo kunt opladen. Verder beschikt de smartphone over een waterafstotende behuizing, waardoor je het toestel zonder problemen met je mee kan dragen, ook bij een beetje regen.

Het is tevens een dual sim telefoon, waardoor het ook mogelijk is om twee simkaarten te gebruiken en zodoende prive- en werkgesprekken gescheiden te houden. Houdt er echter wel rekening mee dat het een hybride sim-sleuf betreft, wat inhoudt dat je zal moeten kiezen tussen of 1 simkaart en een geheugenkaart, of een tweetal simkaarten. De G8 Power weegt 197 gram en de afmetingen zijn: 155,95 x 75,84 x 9,63 mm.

Motorola G8 Power prijs & verkrijgbaarheid

In Nederland kun je de Motorola G8 Power kopen voor een prijs van €230. Deze goedkope telefoon is vanaf maart 2020 verkrijgbaar in de kleur Smoke Black (zwart) en Capri Blue (blauw). Het is nu al mogelijk om een preorder bestelling te plaatsen, onder andere bij Bol.com is het mogelijk om een reservering te plaatsen. De exacte release datum is echter nog niet bekend gemaakt.