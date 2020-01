Motorola G8 Plus smartphone review De Moto G8 Plus is een interessante middenklasse telefoon van Motorola, het toestel heeft een grote accucapaciteit. Is deze smartphone het kopen waard?

Sinds november 2019 kun je de Motorola Moto G8 Plus kopen in ons land voor een prijs van €270. Het is de meest geavanceerde middenklasse smartphone binnen de populaire Motorola G line-up. De Android telefoon is op veel punten verbeterd ten opzichte van de G7 Plus die begin 2019 in de markt werd gezet. Wat mag je van dit mobiele toestel verwachten?

De redactie van LetsGoDigital is helaas nog te klein in omvang om van elke smartphone een volledige review te publiceren. Ten slotte gaat er een enorm veel tijd in zitten om een mobiel apparaat goed te testen. Gelukkig zijn er in Nederland verschillende websites die hier wel uitgebreid aandacht aan besteden. Daarom verwijzen we je in deze graag door naar AndroidWorld.

Motorola Moto G8 Plus review op AndroidWorld

Nederlands beste site op het gebied van Android smartphones heeft zojuist een uitgebreide praktijktest van de Motorola G8 Plus online gezet. Het testrapport is geschreven door Jeffrey van de Velde, die inmiddels meerdere jaren actief is als redacteur voor AndroidWorld.

Jeffrey meldt in zijn Motorola G8 Plus review: ‘Het bedrijf heeft hoge ogen gegooid met zijn Motorola One-reeks, maar de G-serie lijkt daardoor het ondergeschoven kindje te worden. Is de gedachte van het ondergeschoven kindje bevestigd tijdens mijn reviewperiode? Eigenlijk helemaal niet. Motorola heeft een telefoon in de stijgers gezet die voor iedereen moet voldoen.’

Deze Motorola telefoon beschikt over een 6,3-inch Full HD+ display en wordt aangedreven door de Snapdragon 665 chipset met 4GB RAM. Standaard beschikt de G8 Plus over 64GB opslaggeheugen, dat uitbreidbaar is middels een microSD geheugenkaartje. Voor het maken van foto’s en video’s is er een driedubbele camera ingebouwd, de selfie-shutter beschikt over een 25 megapixel resolutie beeldsensor. Het toestel maakt leuke foto’s, hoewel je niet al te veel moet verwachten van de beeldkwaliteit. De accucapaciteit van 4.000 mAh is ruim voldoende, zeker voor een telefoon in deze prijsklasse.

In de review conclusie van AndroidWorld staat het volgende vermeld: ‘Na een lange testperiode durf ik te stellen dat het toestel een echte aanrader is voor kopers die momenteel op zoek zijn naar een midrange-telefoon tussen de 250 tot 300 euro.’

Meer weten over dit mobieltje? Lees de volledige review op AndroidWorld.