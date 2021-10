Samsung Galaxy M22 Samsung heeft de Galaxy M22 officieel aangekondigd voor de Nederlandse markt. Vanaf media oktober kun je deze Android smartphone kopen voor €240.

Toon pagina inhoud

Samsung Nederland heeft de Galaxy M22 officieel aangekondigd. Afgelopen maand werd deze budget telefoon al geïntroduceerd in Duitsland. Vanaf media oktober kun je de Samsung M22 ook in Nederland kopen. Deze Android 11 smartphone biedt veel voor weinig. Naast een 90Hz AMOLED display en een 48 megapixel quad camera beschikt deze telefoon ook over een grote batterij. Dit alles voor een adviesprijs van €240.

De Galaxy M22 is de opvolger van de Galaxy M21. De nieuwe budget telefoon beschikt over een 6,4-inch HD+ Super AMOLED display met een 90Hz refresh-rate. Dit is een enigszins opmerkelijke wijziging ten opzichte van z’n voorganger, die beschikt namelijk over een 60Hz scherm met een hogere Full HD+ resolutie. Er is een u-vormige inkeping aangebracht waar de selfiecamera achter schuilgaat. Deze is voorzien van een 13 megapixel beeldsensor.

Samsung M22 camera

Het camerasysteem aan de achterzijde is herzien. Ditmaal zijn er vier lenzen ingebouwd, in plaats van drie. Het quad-camera systeem bestaat uit een 48 megapixel groothoekcamera (f/2.0), een 8 megapixel ultra-groothoekcamera (f/2.2), een 2 megapixel macro camera (f/2.4) en ten slotte nog een 2 megapixel dieptecamera (f/2.4). De camera ondersteunt 10x digitale zoom. Er is helaas geen beeldstabilisatiesysteem ingebouwd. Video’s maakt de Samsung M22 in een Full HD+ resolutie. Ook het maken van slow-motion video’s @ 120fps behoort tot de mogelijkheden.

De nieuwe Android 11 smartphone wordt aangedreven door een octa-core Mediatek Helio G80 processor. Hoewel dit uiteraard niet de allersnelste processor is, kun je met dit toestel zonder problemen internet pagina’s raadplegen, een YouTube video bekijken of je social media kanalen updaten. Er wordt 4GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen ingebouwd. Mocht je behoefte hebben om het geheugen verder uit te breiden, dan kun je gebruik maken van een microSD kaart.

Er is gekozen voor een plastic behuizing met een stijlvol streepjes patroon. Ook het frame van deze Galaxy telefoon is vervaardigd uit kunststof. De vingerafdruksensor is niet langer op de achterzijde te vinden. In plaats daarvan is deze in de power-knop geïntegreerd, aan de zijkant van het toestel. Dat is een groot pluspunt, temeer omdat de oude vingerafdruksensor nog wel eens inconsistent kon reageren.

Batterij & Opladen

De Samsung Galaxy M22 is uitgerust met een 5.000 mAh batterij. Dat is beduidend kleiner dan de 6.000 mAh accu die in de M21 werd toegepast. Desondanks zal de accu voldoende krachtig zijn om twee dagen mee te gaan, alvorens het toestel aan de oplader gelegd dient te worden. Het nieuwe model kan overigens sneller worden opgeladen dan voorheen; met een maximaal laadvermogen van 25W – in plaats van 15W. Er wordt standaard echter geen 25 Watt Fast Charger meegeleverd.

Het is nog onbekend of Samsung überhaupt een oplader meelevert. Doorgaans worden de M-serie en A-serie modellen geleverd met een 15W lader. Zodoende moet je alsnog extra geld investeren om gebruik te kunnen maken van de volle snellaad-mogelijkheden. Dat is toch jammer.

Opladen gaat overigens via de USB-C aansluiting, aan de onderzijde van het toestel. Verder is de Galaxy smartphone voorzien van een 3.5mm koptelefoon aansluiting. Ook wordt Bluetooth 5.0 ondersteunt, evenals WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 GHz + 5 GHz.

Samsung Galaxy M22 kopen

De nieuwe Samsung Galaxy telefoon wordt in Nederland uitgebracht in drie kleuren: zwart, wit en blauw. Voor een simlockvrij los toestel is de adviesprijs vastgesteld op €240 (4GB RAM / 128GB ROM). De Samsung M22 is vanaf halverwege oktober 2021 verkrijgbaar.

Uiteraard is het ook mogelijk om de telefoon met abonnement te kopen. Zodoende kun je doorgaans korting krijgen op de toestelprijs, terwijl de bundeltarieven gelijk zijn aan die van een sim-only abonnement. Alle gerenommeerde Nederlandse telecomproviders zullen het nieuwe model aanbieden, waaronder KPN, T-Mobile, Vodafone en Tele2. Door een vergelijkingswebsite te raadplegen kun je eenvoudig de verschillende prijzen en bundels met elkaar vergelijken.