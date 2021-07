Samsung Galaxy M22 budget telefoon met quad-camera Nieuwe Galaxy M-serie smartphone van Samsung op komst. De M22 krijgt een lager resolutie scherm en een lagere accucapaciteit, voor een hogere prijs.

Samsung staat op het punt een nieuwe Galaxy M-serie smartphone aan te kondigen. De Samsung Galaxy M12 is dit jaar reeds geïntroduceerd. Binnenkort zal ook de Galaxy M22 aan het productportfolio worden toegevoegd. Daarnaast lijkt er ook nog een Galaxy M32 en een Galaxy M52 5G in de pijplijn te zitten. In deze publicatie beperken we ons echter tot de M22, de opvolger van de populaire Galaxy M21. Als we de geruchten mogen geloven zal het nieuwe model echter een minder goede prijs/kwaliteit verhouding bieden dan vorig jaar.

Eerder deze week verschenen de eerste product renders online, waaruit blijkt dat de Galaxy M22 (SM-M225FV) qua design erg veel weg zal hebben van de onlangs geïntroduceerde Galaxy A22, maar ook van de goedkopere Galaxy M12. Het nieuwe model wordt naar verluidt voorzien van een 6,4” AMOLED display met een HD+ resolutie (720×1600) en een 90Hz refresh-rate.

Samsung M22 met HD+ AMOLED scherm

De resolutie is op z’n minst merkwaardig te noemen, het voorgaande model werd namelijk ook uitgerust met een 6,4” Super AMOLED scherm, toen werd er echter voor een Full HD+ resolutie gekozen. Het is niet voor het eerst dat Samsung de displayresolutie van haar smartphones verlaagd – dit zagen we eerder ook al bij de Galaxy S21. Wat ons betreft is dit geen goede zaak.

Dergelijke verschillen worden tegenwoordig ook toegepast tussen de 4G en 5G modellen van het merk. Zo is de Galaxy A22 4G (niet verkrijgbaar in Nederland) uitgerust met een 6,4” HD+ AMOLED scherm, terwijl de Galaxy A22 5G beschikt over een 6,6” Full HD+ LCD display. Zoek je een goedkope Samsung telefoon, dan moet je tegenwoordig dus kiezen tussen óf een AMOLED display óf een Full HD+ resolutie.

De goedkoopste Samsung Galaxy telefoon met een AMOLED scherm én een Full HD+ resolutie is de 6,4” Samsung Galaxy A32. Je dient dan overigens wel voor het 4G model te kiezen, want het 5G model is uitgerust met een minder mooi HD+ TFT display.

Terugkomend op de Galaxy M22, de vingerafdruksensor zal niet langer op de achterzijde worden geïntegreerd, in plaats daarvan wordt deze in de power-knop aan de zijkant van het toestel verwerkt. Er is een U-vormige notch aangebracht, waar de selfiecamera achter schuil gaat. Dit wordt ook wel een Infinity-U display genoemd – de vorm van de notch wijkt lichtelijk af van het Infinity-V scherm dat onder andere wordt toegepast bij de A22. Hoogstwaarschijnlijk wordt er een 13 megapixel selfiecamera geïntegreerd, dat was vorig jaar ook het geval bij de Galaxy M21.

48 megapixel quad-camera en een 5.000 mAh batterij

Op de achterzijde is een vierkant vormgegeven quad-camera systeem zichtbaar. Het achterpaneel heeft een stijlvol lijntjespatroon – zoals we ook kennen van de M12. Het 3D effect zal ongetwijfeld voor extra grip zorgen – mits je geen telefoonhoesje gebruikt uiteraard, want dan zal het diepte-effect niet langer merkbaar zijn. De LCD flitser is direct onder de vierkante cameramodule geplaatst.

Vermoedelijk wordt er een 48 megapixel groothoekcamera ingezet, evenals een 8 megapixel ultragroothoek-camera, een 2 megapixel macro en een 2 megapixel dieptecamera.

De Samsung Galaxy M22 zal worden aangedreven door een Mediatek Helio G80 processor. Deze chipset wordt ondersteunt door 4GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. Middels een microSD kaartje zal het geheugen verder uitbreidbaar zijn.

Hoewel het voorgaande model werd uitgerust met een 6.000 mAh batterij, lijkt de M22 te worden voorzien van een minder grote 5.000 mAh batterij. Deze zal dan wel weer ondersteuning bieden voor 25 Watt snelladen – in plaats van 15W. Verder zal de smartphone over een 3.5mm koptelefoon aansluiting beschikken. Ook zal de Dual SIM telefoon ondersteuning bieden voor GPS, 4G LTE, WiFi, Bluetooth 5.0, NFC en een FM radio.

De Android 11 smartphone heeft reeds op de Europese Samsung website gestaan, waarbij een prijs werd vermeld van €239,90. Daarmee wordt het nieuwe model €20 duurder in de markt gezet dan de M21 afgelopen jaar. Het goede nieuws is wel, dit smartphone model zal ook in Nederland gevoerd worden. Er worden drie kleurvarianten verwacht; zwart, wit en blauw.

Persoonlijk vind ik het echter een slechte zaak dat de verkoopprijs wordt verhoogd, terwijl zowel de display resolutie als de accucapaciteit wordt verlaagd. Het nieuwe model wordt wel voorzien van een quad-camera, in plaats van een triple-camera, hier zal je in de praktijk echter weinig tot geen voordeel uithalen. Ten slotte bieden twee van de vier camera’s een resolutie van slechts 2 megapixels.

De M22 biedt wel als voordeel dat deze uit de doos draait op het nieuwere Android 11 OS, in combinatie met de One UI 3 gebruikersinterface. Uiteraard moet nog blijken of alle specificaties ook daadwerkelijk kloppen. Vermoedelijk zal deze nieuwe M-serie smartphone binnen nu en een maand officieel worden aangekondigd door Samsung.