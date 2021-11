Samsung Galaxy A33 5G smartphone Begin 2022 zal Samsung de betaalbare Galaxy A33 introduceren, met AMOLED scherm en een quad-camera. De 3.5mm aansluiting zal echter verdwijnen.

Toon pagina inhoud

Samsung lanceert jaarlijks een groot aantal Galaxy A-serie modellen. Binnen deze modellenreeks worden de budget en mid-range smartphones van het merk geplaatst. Afgelopen maand kwamen de Galaxy A13 en de Galaxy A53 al aan bod. Ditmaal is het beurt aan de Galaxy A33, een betaalbare 5G telefoon die begin 2022 wordt verwacht. Er zijn een serie product renders online verschenen van dit toestel, waarop het vernieuwde design te zien is.

De 3D productbeelden zijn gepubliceerd door 91Mobiles in samenwerking met OnLeaks. De Samsung Galaxy A33 5G wordt naar verluidt uitgerust met een 6,4-inch display, een U-vormige notch en een vernieuwde quad-camera set-up. Het 2022 model zal in verschillende kleuren verkrijgbaar zijn; zwart, wit en vermoedelijk ook oranje en lichtblauw.

Samsung A33 met quad-camera maar zonder 3.5mm jack

De budget telefoon wordt waarschijnlijk uitgerust met een 6,4” Full HD+ Super AMOLED display. Het gaat om een plat scherm met een 90Hz refresh-rate. Er is een kleine u-vormige inkeping aangebracht voor de selfiecamera – ook wel een Infinity-U display genoemd door Samsung. Op de achterzijde wordt een viervoudige camera geplaatst, details omtrent van camera sensoren en lenzen zijn vooralsnog onbekend.

Mogelijkerwijs gaat het om een 64MP groothoekcamera, een 8MP ultragroothoekcamera, een 5MP macro camera en een 5MP dieptecamera – zoals ook in het huidige 4G model is terug te vinden. Het huidige 5G model beschikt over een minder goede hoofdcamera (48MP).

Het design wordt in ieder geval herzien. Waar het huidige model, de Galaxy A32, over een zogenaamde waterdruppel camera beschikt, krijgt het nieuwe model een camera eiland – zoals we reeds kennen van de Galaxy A52. Ironisch genoeg krijgt Samsung’s volgende topmodel, de Galaxy S22 Ultra, een soortgelijk water drop camera design als de budget A32.

Samsung zal de A33 niet langer voorzien van een 3.5mm jack. Eerder werd al bekend dat de koptelefoon aansluiting ook zal ontbreken bij z’n grotere broer, de A53. Hoewel dit al langer geldt voor de high-end Galaxy S-serie smartphones, zullen nu ook de budget en mid-range toestellen eraan moeten geloven.

Aan de onderzijde wordt een USB Type-C aansluiting geplaatst, om het toestel op te kunnen laden. Ook vind je aan de onderzijde een speaker, een microfoon en het sim-kaart compartiment. De volumetoetsen en de aan-/uitknop worden aan de rechterzijde geplaatst.

Over de chipset is vooralsnog geen informatie bekend. Mogelijkerwijs wordt er opnieuw een MediaTek Dimensity SoC toegepast met 4GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. De telefoon zal draaien op het Android 11 besturingssysteem in combinatie met de One UI 3.1 gebruikersinterface. Vermoedelijk zal het toestel worden uitgerust met een 5.000 mAh batterij, met ondersteuning voor 15W snelladen.

Wanneer kun je de Samsung Galaxy A32 kopen?

Van de Galaxy A32 heeft Samsung zowel een 4G als een 5G model uitgebracht. Het lijkt erop dat er ditmaal uitsluitend een 5G model in de pijplijn zit. Gelukkig met AMOLED scherm ditmaal. Afgaande op z’n voorganger is het aannemelijk dat de Galaxy A33 begin januari 2022 geïntroduceerd zal worden voor een adviesprijs van om en nabij de €320.

Er worden begin 2022 nog meer Samsung smartphones verwacht. Naast de budget A33 heeft Samsung ook verschillende high-end modellen in ontwikkeling. De Galaxy S21 FE wordt hoogstwaarschijnlijk in januari geïntroduceerd. Een maand later zal Samsung een groots Galaxy Unpacked evenement opzetten om de Galaxy S22 serie officieel te introduceren.

Voordat het zover is, zal eerst de Samsung M52 worden uitgebracht. Deze mobiele telefoon is inmiddels officieel geïntroduceerd door Samsung en zal later deze maand in Nederland in de verkoop gaan voor €380. In verhouding met de Galaxy A33 beschikt dit model over een groter 6,7″ scherm en een krachtigere chipset, de Qualcomm Snapdragon 778G.

Zoek je een goedkoper alternatief? De Galaxy A13 zal rond dezelfde tijd als de A33 worden uitgebracht. Dit wordt tevens een 5G telefoon, die naar verwachting voor circa €230 in de verkoop zal gaan. Deze smartphone zal hoogstwaarschijnlijk nog wél over een 3.5mm koptelefoon aansluiting beschikken.