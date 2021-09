Galaxy S22 Ultra wordt nieuwe topmodel Samsung S-serie 2022 Het nieuwe topmodel binnen de Samsung S-serie 2022 line-up wordt de Galaxy S22 Ultra en dus niet de Galaxy Note 22 Ultra zoals eerst werd gespeculeerd.

Naarmate de weken voorbij vliegen wordt er steeds meer bekend omtrent de nieuwe Samsung Galaxy S22 serie. De drietal nieuwe S-serie smartphones zullen begin 2022 door Samsung op de markt worden gebracht. Onlangs verschenen er al 3D render beelden online van het verwachte trio. Gelijktijdig werd vermeld dat Samsung de Galaxy S22 Plus mogelijk zal hernoemen tot S22 Pro. Vervolgens ging er een soortgelijk gerucht de ronde omtrent het Ultra model. Dit toestel zou niet binnen de S-serie, maar binnen de Note-serie worden ondergebracht.

Zodoende zou de Galaxy S22 Pro het nieuwe topmodel worden binnen de S-serie. Daarnaast zou Samsung gelijktijdig de Galaxy Note 22 Ultra uitbrengen – als soort van opvolger van de Note 20 Ultra en de S21 Ultra. Op deze wijze kan Samsung zowel haar S-serie als Note-serie fans tevreden houden. Hoewel het geloofwaardig klonk, kunnen we dit gerucht weer net zo hard van tafel vegen. De betrouwbare Samsung leaker Ice Universe heeft zojuist via Twitter gemeld dat het nieuwe vlaggenschip gewoon de Galaxy S22 Ultra wordt en dus niet de Note 22 Ultra. Over het Plus / Pro model is nog geen verdere informatie bekend.

Ongeacht voor welke benaming Samsung kiest, het nieuwe topmodel krijgt wel een Note-achtig design met minder afgeronde hoeken en een S Pen compartiment. Wat dat betreft kunnen zowel S-serie als Note-serie fans opgelucht ademhalen.

Galaxy S22 Ultra specs

Aangaande het camera systeem is er de afgelopen week ook veel te doen geweest. De product renders toonden de Samsung Galaxy S22 Ultra met een P-vormig cameradesign. Niet lang daarna werd duidelijk dat de positionering van de lenzen wel klopt, desondanks lijkt het cameraeiland anders te worden vormgegeven. Vermoedelijk zal Samsung er twee verticale camera eilandjes van maken.

Verwacht wordt dat het nieuwe Ultra model wordt uitgerust met een 108 megapixel hoofdcamera, een 12 megapixel ultragroothoekcamera en twee 12 megapixel telefoto camera’s – met 3x en 10x optische zoom. Alle vier de camera’s worden voorzien van een optisch beeldstabilisatie systeem. De punch-hole camera aan de voorzijde wordt hoogstwaarschijnlijk gehandhaafd. Deze zal opnieuw een 40 megapixel beeldsensor herbergen.

De Samsung S22 Ultra wordt voorzien van een 6,8-inch curved AMOLED display met een adaptieve 120 Hertz verversingssnelheid. Het huidige topmodel, de S21 Ultra is al compatibel gemaakt met de S Pen. Bij dat model heeft Samsung echter niet gekozen voor een S Pen compartiment. In plaats daarvan heeft de fabrikant optionele hoesjes met S Pen vakje uitgebracht.

Daar lijkt Samsung komend jaar verandering in aan te willen brengen. Het nieuwe model krijgt wel een S Pen dock, zoals we kennen van de Galaxy Note serie. Vanwege dit compartiment wordt ook de vormfactor herzien, de hoeken worden minder ver afgerond – zodat er voldoende plaats blijft bestaan om de S Pen op te kunnen bergen. Daarnaast lijkt het aannemelijk dat de S Pen standaard zal worden meegeleverd bij de Galaxy S22 Ultra. Ten slotte heeft het geen zin om een compartiment in te bouwen, zonder een S Pen bij te leveren.

Aangaande de chipset, in Europa wordt naar verluidt de Samsung Exynos 2200 SoC met AMD GPU ingezet. Er wordt veel verwacht van Samsung’s nieuwe 5nm chip. In andere regio’s zal de Qualcomm Snapdragon 898 worden ingezet. Ten slotte lijkt Samsung opnieuw een 5.000 mAh batterij in te bouwen. Snelladen zal met het nieuwe topmodel sneller gaan. De Galaxy S22 Ultra zal ondersteuning bieden voor 45W bedraad opladen.

Verwachte kleuren, prijs & release datum

Over de kleuren is inmiddels ook de nodige informatie bekend. Het nieuwe Ultra model zal worden uitgebracht in de kleuren zwart, wit en donkerrood, zo werd afgelopen week bevestigd door displayanalist Ross Young. Over de prijs is vooralsnog geen concrete informatie bekend, vermoedelijk zal de adviesprijs om en nabij hetzelfde blijven. Afgelopen jaar werd het Ultra model voor een vanaf prijs van €1.250 (12GB RAM / 128GB ROM) in de markt gezet.

De Galaxy S22 serie wordt waarschijnlijk halverwege januari 2022 uitgebracht. Voor die tijd zal Samsung een Galaxy Unpacked evenement organiseren om de nieuwe modellen officieel te introduceren. De pre-order periode gaat doorgaans direct na het launch-event van start.