Galaxy S22 Ultra wordt mogelijk Samsung Galaxy Note 22 Ultra Samsung gooit S-serie benamingen op de schop. Galaxy S22 Plus wordt S22 Pro, de Galaxy S22 Ultra wordt mogelijk als Galaxy Note 22 Ultra uitgebracht.

Dit weekend staat onverwachts in teken van de Samsung Galaxy S-serie smartphones die begin 2022 verwacht worden. Het begon met een reeks 3D renders van de Samsung Galaxy S22 Ultra, waarop een volledig nieuw ontwerp te zien is met S Pen compartiment, mindere afgeronde hoeken en een herontworpen camerasysteem. Vervolgens verschenen er product renders van de Galaxy S22 Plus en de Galaxy S22 online, deze toestellen krijgen een soortgelijk design als vorig jaar.

Opmerkelijk was echter het nieuws dat Samsung overweegt om de benaming van het Plus model te herzien. De nieuwe modelnaam wordt mogelijk Galaxy S22 Pro. Inmiddels heeft Twitteraar Chun dit gerucht bevestigd, zij meldt daarnaast dat Samsung waarschijnlijk ook zal besluiten om de Galaxy S22 Ultra benaming op de schop te gooien. Het nieuwe topmodel wordt als Galaxy Note22 Ultra in de markt gezet.

Samsung Note 22 Ultra wordt het nieuwe topmodel

Chun is nog niet geheel zeker van de nieuwe modelnamen, desondanks is het een opmerkelijk verhaal. Temeer omdat Chun ook tot de eerste Twitteraars behoorde die de Galaxy Z Flip 3 benaming goed voorspelde.

Samsung heeft keer op keer ontkent dat de Note line-up tot een einde is gekomen, wat dat betreft is het zeker niet ondenkbaar dat het nieuwe topmodel als Note 22 Ultra door het leven zal gaan. Temeer omdat inmiddels duidelijk is geworden dat het nieuwe topmodel wordt voorzien van een Note-type design – met rechte randen en een S Pen compartiment. Het topmodel zal dan ook een totaal andere uitstraling krijgen dan de andere twee S-serie modellen. Bovendien kan Samsung op deze wijze zowel S-serie als Note-serie gebruikers tevreden worden.

Wel blijft het nog even de vraag hoe het dan zit met de Galaxy Note 22. Want een Ultra model impliceert dat er ook een standaard model zal verschijnen. Hier is vooralsnog echter geen informatie over bekend. Wellicht dat deze pas rond augustus zal arriveren, gelijktijdig met de Galaxy S22 FE – maar dat blijft vooralsnog koffiedik kijken.

Aangaande de Galaxy S22 Plus modelnaam, van oudsher werd deze benaming in het leven geroepen om het grootste S-serie model aan te duiden. Komend jaar lijkt Samsung er echter voor te kiezen om een iets kleiner scherm te integreren – 6,55” voor de S22+, ten opzichte van 6,7” voor de S21+. Mogelijkerwijs dat dit ertoe heeft geleid dat Samsung ook deze benaming wil veranderen. Hoewel de Pro benaming toch meer aan Apple moet denken. De afgelopen jaren zijn er echter ook veel Android fabrikanten geweest die een Pro model hebben uitgebracht.

Voor het basismodel staat er geen naamswijziging op het programma. Waarschijnlijk worden de nieuwe S-serie / Note-serie smartphones in januari 2022 officieel aangekondigd. De komende maanden zal er ongetwijfeld meer bekend worden aangaande de modelnamen, de specs en de prijs & release datum.