Samsung Galaxy S22 met vergelijkbaar design als Galaxy S21 De Galaxy S22 krijgt een soortgelijk ontwerp als z’n voorganger. Display wordt iets verkleind, net als de accu. De triple-camera wordt geüpgraded.

In januari 2022 zal Samsung naar verwachting haar nieuwe Galaxy S-serie modellen onthullen, als opvolgers van de Galaxy S21 serie. De afgelopen weken is er al veel informatie online verschenen omtrent het nieuwe trio. Ook verschenen onlangs de eerste product renders op basis van officiële CAD-tekeningen online, hierin werden zowel de Samsung Galaxy S22 Ultra als de Galaxy S22 Plus getoond. Vooral het Ultra model krijgt een volledig nieuw ontwerp, met rechtere randen een S Pen compartiment en een vernieuwd camerasysteem.

Het ontwerp van de S22 Plus ligt meer in lijn met de S21 line-up. Inmiddels heeft de website Zouton in samenwerking met OnLeaks ook 3D renders gedeeld van het nieuwe basismodel. Zoals al werd verwacht zal de Samsung Galaxy S22 veel gelijkenissen bevatten met het nieuwe Plus model. De tweetal modellen zullen wel onderling verschillen qua displaygrootte en batterijcapaciteit.

Samsung S22 5G met 6,06″ AMOLED scherm

Het nieuwe model krijgt naar verluidt een plat 6,06-inch display. Dat komt exact overeen met de recent geïntroduceerde iPhone 13 en iPhone 13 Pro. Samsung lijkt dus voornemens te zijn om het schermformaat iets te reduceren, de S21 beschikt namelijk over een 6,2” AMOLED scherm.

De Full HD resolutie blijft gehandhaafd, net als de 120Hz refresh-rate. Samsung zal de nieuwe S-serie modellen ook opnieuw uitrusten met een punch-hole selfiecamera. De 10MP beeldsensor zal opnieuw worden toegepast bij de S22. Vermoedelijk wordt de één jaar later verwachte Galaxy S23 serie de eerste S-serie smartphones met een under-display camera – zoals we inmiddels ook kennen van de Galaxy Z Fold 3.

Qua camerasysteem zal het basismodel niet onderdoen ten opzichte van het Plus model. Verwacht wordt dat Samsung een vernieuwde 50 megapixel groothoekcamera zal integreren, tezamen met een 12 megapixel ultragroothoekcamera en een 10 megapixel telefoto camera. Laatstgenoemde biedt een lagere resolutie dan de 64MP telefoto camera van de S21, maar zal desondanks verbeterde zoommogelijkheden bieden. Namelijk 3x optische zoom – in plaats van 3x hybride zoom.

Uiteraard zal er ook opnieuw veel aandacht uitgaan naar de videofuncties. Je mag er vanuit gaan dat de nieuwe topmodellen van Samsung opnieuw ondersteuning bieden voor 8K filmen. Ook zullen er geavanceerde videofuncties worden ingebouwd, zoals Director’s View en Dual Recording.

Ten slotte zal de Samsung Galaxy S22 5G worden aangedreven door een nieuwe chip. In Europa zal de Exynos 2200 met AMD GPU worden ingezet. In andere werelddelen zal de Qualcomm Snapdragon 895 / 898 worden toegepast. Ook de software wordt vernieuwd, het worden de eerste Samsung smartphones die uit de doos draaien op het Android 12 OS in combinatie met One UI 4.

Doordat het displayformaat wordt verkleind zal ook de accucapaciteit slinken ten opzichte van z’n voorganger. Desondanks zal de 3.700 mAh batterij naar verwachting een vergelijkbare batterijduur leveren als de 4.000 mAh batterij die in de S21 werd toegepast.

Aangaande de kleuren, verwacht wordt dat de Samsung Galaxy S22 in dezelfde vier kleuren wordt uitgebracht als het Plus model. Het gaat om zwart, wit, rose goud en groen. Afgelopen jaar heeft Samsung de S-serie smartphones drastisch in prijs verlaagd, vermoedelijk zullen de nieuwe toestellen voor om en nabij hetzelfde bedrag in de markt worden gezet. De vanaf prijs voor de S21 werd vastgesteld op €850 (128GB).