Samsung Galaxy S22 Ultra krijgt Note 20 design met S Pen dock

Begin 2022 wordt de Samsung Galaxy S22 serie verwacht. De officiële productintroductie zal plaatsvinden tijdens een groots Galaxy Unpacked evenement. Er zijn opnieuw drie modellen op komst, waarvan de Galaxy S22 Ultra 5G het nieuwe topmodel wordt. De afgelopen weken en maanden is er al veel informatie online verschenen omtrent de nieuwe S-serie modellen van Samsung. Zo lijkt Samsung er komend jaar voor te kiezen om de S22 Ultra te voorzien van een stylus compartiment, zoals we ook kennen van de Galaxy Note serie.

De Galaxy S21 Ultra was de eerste S-serie smartphone die te gebruiken is met de Samsung S Pen. Bij dit model is het echter niet mogelijk om het pennetje op te bergen in de behuizing zelf, in plaats daarvan heeft Samsung verschillende telefoonhoesjes met S Pen opbergvakje uitgebracht. Komend jaar lijkt Samsung wel te kiezen voor een echt compartiment. Daarmee worden de verschillen tussen de Galaxy S en Note serie nog verder verkleind.

Samsung S22 Ultra 5G met S Pen compartiment

Deze geruchten zijn vandaag bevestigd in een online publicatie van een Indiase technologie website, die tevens product renders van de vermeende Galaxy S22 Ultra toont. De 3D afbeeldingen zijn in samenwerking met OnLeaks tot stand gekomen. De telefoon heeft qua design veel weg van de Galaxy Note 20 Ultra, die eveneens over rechte randen beschikt.

Voor de S-serie devices kiest Samsung normaliter voor rondere hoeken, vermoedelijk dat Samsung vanwege het S Pen compartiment genoodzaakt is om hier vanaf te stappen – in ieder geval bij het Ultra model. Mij hoor je overigens niet klagen, de voorzijde oogt bijzonder stijlvol.

De Samsung S22 Ultra krijgt naar verluidt een 6,8-inch afgerond AMOLED display met een hoge refresh-rate. Er wordt een kleine punch-hole camera geïntegreerd, die bovenin centraal in het midden wordt gepositioneerd. De S Pen kan via de linker onderzijde worden opgeborgen in de behuizing.

Ook de quad-camera wordt herzien, de Zuid-Koreaanse fabrikant lijkt ditmaal voor een soort druppelvorm te kiezen – in de vorm van een ‘P’. Persoonlijk ben ik niet bepaald gecharmeerd van het nieuwe camera design, ook op social media zijn de eerste reacties niet direct positief te noemen.

Uiteindelijk zijn dit echter renders, gemaakt op basis van CAD-tekeningen. Het definitieve design kan dus lichtelijk afwijken. Zo toont Ice Universe een ontwerp via Twitter dat er toch beduidend stijlvoller uitziet en meer in lijn ligt met Samsung’s design traditie.

Aangaande de camera configuratie, onlangs werd via social media gedeeld dat de S22 Ultra 5G wordt uitgerust met een 108MP groothoekcamera, een 12MP ultragroothoek en twee 12MP telefoto camera’s met 3x en 10x optische zoom. Alle camera’s worden voorzien van optische beeldstabilisatie. De 40 megapixel selfiecamera wordt hoogstwaarschijnlijk gehandhaafd.

Verder wordt Samsung’s nieuwe topmodel waarschijnlijk uitgerust met een 5.000 mAh batterij die ondersteuning biedt voor 45W bedraad opladen. Vermoedelijk wordt het nieuwe Ultra model uitgebracht in drie kleuren: zwart, wit en donkerrood.