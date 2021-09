Samsung Galaxy S22 Plus wordt mogelijk Galaxy S22 Pro Product renders van de Samsung Galaxy S22 Plus / S22 Pro tonen een nagenoeg ongewijzigd design. Het scherm en de accu worden iets kleiner.

Toon pagina inhoud

Nadat gisteren onverwachts verschillende product renders online verschenen van de Samsung Galaxy S22 Ultra, is vandaag de Galaxy S22 Plus 5G aan de beurt. Uit de nieuwe productafbeeldingen blijkt dat het toestel een nagenoeg onveranderd design krijgt ten opzichte van de S21 Plus. Het ontwerp toont ook bijzonder veel overeenkomsten met de Galaxy S22 Plus renders die LetsGoDigital afgelopen week publiceerde.

De nieuwe productafbeeldingen zijn gepubliceerd door 91Mobiles in samenwerking met OnLeaks. Het toestel krijgt smalle schermranden met een centrale punch-hole selfiecamera. De triple-camera aan de achterzijde zal een vergelijkbaar ontwerp krijgen als dit jaar. Oftewel, het camera-eiland loopt optisch door naar de zijkant en bovenzijde van het toestel.

Samsung S22 Plus 5G met kleiner scherm

Details omtrent de specificaties meldt het website niet, wel wordt er een ander markant detail gemeld. OnLeaks zou de renders hebben ontvangen onder de benaming ‘Samsung Galaxy S22 Pro’, in plaats van S22 Plus. Mogelijkerwijs betekent dit dat Samsung komend jaar de modelnaam zal aanpassen. Dit blijft echter nog allesbehalve zeker. Ten slotte wordt de Plus benaming al vele jaren ingezet door Samsung. Bij een Pro benaming denk je toch eerder aan Apple.

Verwacht wordt dat de Samsung S22 Plus / S22 Pro wordt uitgerust met een 6,55-inch AMOLED display – dat is iets kleiner dan de S21 Plus. Vermoedelijk blijft de 10MP selfiecamera gehandhaafd. Het triple-camera systeem aan de achterzijde zal wel de nodige verbeteringen bevatten.

Er wordt er gesproken over een 50 megapixel groothoekcamera, een 12 megapixel ultragroothoekcamera en ten slotte een 10 megapixel telefoto camera. Afgelopen week wist LetsGoDigital reeds te onthullen dat er geen sprake is van een samenwerking tussen Olympus en Samsung. De nieuwe Galaxy S22 serie zal dus geen Olympus camera bevatten.

Aangaande de chipset, in Europa zal de Exynos 2200 met AMD GPU worden ingezet. Van deze SoC wordt veel verwacht. In veel andere markten zal de Qualcomm Snapdragon 895 / 898 worden ingezet. Uiteraard zullen de nieuwe S-serie 2022 modellen ook ondersteuning bieden voor het 5G netwerk. De nieuwe telefoon draaien uit de doos op Android 12 in combinatie met de One UI 4 gebruikersinterface.

Doordat het schermformaat iets kleiner wordt (6,55” ipv 6,7”) wordt ook de accu iets kleiner dan voorheen. Vermoedelijk wordt de Samsung Galaxy S22 Plus 5G uitgerust met een 4.500 mAh batterij. Deze lijkt ondersteuning te bieden voor 45W bedraad opladen – wat beduidend sneller is dan de 25W support van de S21 serie. Een oplader zal echter niet standaard worden meegeleverd.

Op de renders wordt de Galaxy S22+ getoond in een olijfgroene kleur. Het blijft vooralsnog onbekend of dit één van de officiële kleuren wordt. Verwacht wordt dat het nieuwe Plus model wordt uitgebracht in vier kleuren: zwart, wit, rose goud en groen.

Prijs & Verkrijgbaarheid

Over de prijs is vooralsnog geen informatie bekend. De nieuwe S-serie line-up wordt begin 2022 verwacht, Samsung zal een Galaxy Unpacked event opzetten om de nieuwe producten officieel te onthullen. De Galaxy S21 Plus kreeg afgelopen jaar een adviesprijs van €1.050 (12GB/128GB).

Mogelijkerwijs zal de prijs dit jaar iets worden reduceert, ten slotte wordt het toestel voorzien van een iets kleiner display en een kleinere accu. Daarnaast zijn er signalen dat Samsung het Plus model ditmaal zal voorzien van een Glasstic achterpaneel. Deze trend werd afgelopen jaar al ingezet bij het basismodel van de S-serie, het Plus model werd toen nog voorzien van een duurder glazen achterpaneel.

De komende maanden zullen er ongetwijfeld meer details bekend worden omtrent de nieuwe Samsung Galaxy S22 line-up. We houden je op de hoogte!