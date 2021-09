Samsung Galaxy S22 Ultra met vernieuwde camera Samsung’s komende topmodel krijgt een nieuw camera design. Toch zijn er nog enkele onduidelijkheden aangaande de Galaxy S22 Ultra / Note 22 Ultra.

Afgelopen weekend werd er via Twitter een hoop nieuwe Samsung informatie verspreid. Allereerst werden er 3D product renders getoond van de vermeende Samsung Galaxy S22, de Galaxy S22 Plus en de Galaxy S22 Ultra. Ook kwamen de mogelijk nieuwe modelnamen aan bod. Volgens de meest recente speculaties zal Samsung de S22+ omdopen tot S22 Pro. De S22 Ultra daarentegen wordt mogelijk helemaal geen S-serie device, dit toestel wordt naar verluidt onder de modelnaam Samsung Galaxy Note 22 Ultra in de markt gezet.

De benaming van Samsung’s nieuwe topmodel is niet het enige waar online over wordt gesproken. Ook het vernieuwde cameradesign van de S22 Ultra heeft veel losgemaakt. De product renders van OnLeaks toonden een P-vormig camera design – wat mijn inziens niet past bij Samsung’s design filosofie. Het ontwerp viel bij veel Galaxy-fans dan ook niet in goede handen.

Samsung S22 Ultra met nieuw camera design

Twitteraar Ice Universe kwam al snel met zijn eigen ontwerp. De Chinese leaker heeft vernomen dat Samsung er twee separate camera-eilanden van zal maken, waardoor het ontwerp veel meer in lijn ligt met de Galaxy Note 10 Plus. Bovendien kan zodoende op het gewicht bespaard worden, iets dat nodig is aangezien Samsung ditmaal ook een S Pen compartiment zal toevoegen.

Hoewel Steve McFly, aka OnLeaks, doorgaans wel juiste informatie heeft over het displayformaat, de afmetingen en het gewicht zit de beroepsleaker vaker fout als het gaat om het camerasysteem. Denk bijvoorbeeld aan de Huawei P50 waarbij het design ook behoorlijk afweek – en beduidend lelijker was dan de Huawei P50 smartphones die uiteindelijk zijn geïntroduceerd.

Persoonlijk verwacht ik dat dat ditmaal ook het geval blijkt te zien. De reactie van Ice Universe is ook OnLeaks niet onopgemerkt gebleven. Dit resulteerde gisteren in een nieuwe Tweet, waarin beide designs naast elkaar worden getoond. OnLeaks heeft zijn bronnen om opheldering gevraagd en bekend geen informatie te hebben over het camera design. Wel zou er een prototype met een uniform body frame bestaan.

Om de verschillen tussen beide ontwerpen beter zichtbaar te maken heeft LetsGoDigital beide ontwerpen op elkaar geplaatst, dat resulteert in bovenstaande .GIF afbeelding.

Specs van de Galaxy S22 Ultra / Note 22 Ultra

Niet alleen over het camera design heeft OnLeaks geen informatie, ook over de camera specs weet de leaker geen informatie te verschaffen. Desondanks is er online wel voldoende informatie te vinden aangaande de vernieuwde camera set-up van de Galaxy S22 Ultra / Galaxy Note 22 Ultra.

Samsung’s nieuwe topmodel wordt naar verluidt uitgerust met een 108MP groothoekcamera, een 12MP ultragroothoek en twee 12MP telefoto camera’s met 3x en 10x optische zoom. Alle camera’s beschikken over optische beeldstabilisatie – waardoor foto’s en video’s een stuk scherper ogen. De 40 megapixel selfiecamera wordt hoogstwaarschijnlijk gehandhaafd.

Verwacht wordt dat de Samsung S22 Ultra wordt voorzien van een 6,8-inch curved AMOLED display met een 120Hz refresh-rate. Kijkende naar de voorzijde, dan heeft het toestel veel weg van de vorig jaar gelanceerde Galaxy Note 20 Ultra. Het is dan ook niet ondenkbaar dat het nieuwe topmodel inderdaad binnen de Note-serie wordt ondergebracht. Temeer omdat Samsung ditmaal ook kiest voor een dedicated S Pen compartiment.

Handig, want zodoende kun je de S Pen nooit kwijtraken en hoef je geen speciaal hoesje te gebruiken – die de telefoon nog groter maakt om met je mee te dragen. Verder wordt de Samsung S22 Ultra / Note 22 Ultra naar verwachting uitgerust met een 5.000 mAh batterij die ondersteuning biedt voor 45W bedraad opladen.

Minstens zo interessant is de nieuwe Samsung Exynos SoC. Verwacht wordt dat de meeste modellen zullen worden aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 898 / 895. In Europa daarentegen zal de Samsung Exynos 2200 worden ingezet.

Normaliter doet de Exynos variant qua prestaties onder ten opzichte van Qualcomm’s chip. Afgelopen jaar is Samsung echter al begonnen met een serieuze inhaalrace, die dit jaar zal worden voortgezet. De Samsung Exynos 2200 chip wordt voor het eerst voorzien van een AMD GPU met ondersteuning voor ray-tracing. We zijn dan ook erg benieuwd naar het nieuwe kloppend hart van Samsung. De eerste expert reviews zullen straks moeten gaan uitwijzen of de samenwerking met AMD daadwerkelijk voor mooiere beelden zal zorgen.

Het nieuwe Ultra model wordt naar verwachting uitgebracht in drie kleuren: zwart, wit en donkerrood. Over de adviesprijs van de Samsung Galaxy S22 serie is vooralsnog geen informatie bekend. De Galaxy S21 Ultra kreeg een vanaf prijs van €1.250 (12GB/128GB). Vermoedelijk zal het nieuwe topmodel voor om en nabij dezelfde prijs in de markt worden gezet.