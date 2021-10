Samsung Galaxy Z Fold Note Edition Technizo Concept brengt gepatenteerde Samsung Galaxy smartphone met wrap-around scherm en S Pen dock tot leven in een serie realistische 3D renders.

Samsung is heer en meester op het gebied van opvouwbare smartphones. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft inmiddels haar 3e generatie vouwtelefoons uitgebracht, de Galaxy Z Flip 3 en Galaxy Z Fold 3. Daarnaast werkt het bedrijf aan tal van andere vormfactors, zo toonde Samsung Display eerder dit jaar nog een bijzonder geavanceerde multi-opvouwbare smartphone evenals een uittrekbare smartphone. Komend jaar lijkt Samsung ook haar eerste rollable smartphone uit te willen brengen.

Het bedrijf vraagt ook met regelmaat patenten aan voor de meest uiteenlopende ontwerpen. Afgelopen maand kreeg de vooruitstrevende fabrikant nog een octrooi toegewezen gekregen voor een ‘Galaxy Flex Note’ opvouwbare smartphone, met een wrap-around display en een ingenieus stylus dock.

Om dit bijzondere smartphone ontwerp te visualiseren heeft grafisch designer Technizo Concept in samenwerking met LetsGoDigital een serie 3D product renders gemaakt. De beelden zijn gebaseerd op de patentafbeeldingen van Samsung Display. Wel is het camerasysteem herzien – hier komen we later in deze publicatie nog uitgebreid op terug.

Samsung Z Fold Note met vouwbaar wrap-around scherm

In uitgevouwen stand biedt dit toestel een soortgelijk schermformaat als de Samsung Galaxy Z Fold 3. Dankzij het grote schermformaat is deze telefoon uitstekend inzetbaar om productief te werk te gaan.

Er is echter geen separaat front-display beschikbaar. In plaats daarvan maakt Samsung bij het gepatenteerde model gebruik van een wrap-around display, dat om de behuizing kan worden gewikkeld. In z’n meest compacte vorm bestaat zowel de gehele voorzijde, de rechterzijde als de helft van de achterzijde uit schermoppervlak.

Het betreft dus geen binnenwaarts flexibel scherm, zoals het geval is bij de huidige Z Fold-serie smartphones. In onderstaande YouTube animatie video van Technizo Concept wordt de vouwtelefoon van Samsung Display uitvoerig getoond.

Er zitten zowel een aantal voor- als nadelen aan dit ontwerp. Om met de nadelen te beginnen, doordat het een buitenwaarts vouwbaar scherm is zal deze eerder beschadigen wanneer het toestel in een tas of broekzak wordt meegenomen. Ook zal het niet zo makkelijk zijn om een hoesje te ontwerpen voor zo’n wrap-around telefoon.

Voordelen zijn er echter ook, want doordat er opgevouwen geen twee behuizingen op elkaar liggen zal deze smartphone zowel lichter als dunner zijn dan de Fold. Bovendien is deze oplossing hoogstwaarschijnlijk goedkoper om te produceren, wat logischerwijs ook zal resulteren in een lagere verkoopprijs.

Dit ontwerp heeft nog een duidelijk voordeel. Samsung heeft namelijk kans gezien om een S Pen stylus dock in het design te verwerken. Zodoende dat wij deze telefoon hebben omgedoopt tot de ‘Galaxy Z Fold Note’.

Samsung Galaxy Z Fold Note met S Pen dock

Het gaat niet om een S Pen compartiment, zoals we gewend zijn van de Galaxy Note modellenreeks. In plaats daarvan heeft Samsung aan de achterzijde van het wrap-around display een tweetal uitsparingen gemaakt. Hier kan de S Pen tussen geklemd worden, als de telefoon wordt dichtgevouwen. Dankzij magneten zal de S Pen niet zomaar uit het compartiment vallen wanneer je deze Note opvouwbare smartphone openvouwt.

Het is een ideale oplossing, je kunt de stylus eenvoudig opbergen zonder dat hiervoor extra accessoires nodig zijn. Zodoende wordt tevens de kans verkleint dat je het pennetje kunt kwijtraken. Bovendien gaat er op deze wijze geen kostbare ruimte in de behuizing verloren.

De Galaxy Z Fold 3 is de eerste vouwtelefoon van Samsung met S Pen ondersteuning. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Samsung op den duur meer telefoonmodellen met een flexibel scherm en S Pen zal uitbrengen. Ten slotte komen de voordelen van een styluspen nog beter tot z’n recht bij een groot schermoppervlak.

Triple-camera van de Galaxy Z Fold 3

Aangaande de camera’s, in de patentbeelden worden twee varianten getoond. Eén met een under display camera, de ander bevat een dubbele punch-hole camera die in de rechter bovenzijde van het flexibele scherm is geplaatst. Als de telefoon is uitgevouwen is deze dual-camera inzetbaar als selfiecamera voor het voeren van video-calls. In gevouwen stand verplaatst de dubbele camera naar de achterzijde, waardoor je er reguliere foto- en video opnames mee kunt maken.

Het is een relatief goedkope oplossing, ten slotte beschikt het gepatenteerde toestel over slechts 2 camera’s. Mocht Samsung dit model als goedkoop alternatief voor de Z Fold willen lanceren, dan kan het een geschikte oplossing zijn. Voor de product renders heeft Technizo Concept er echter voor gekozen om een driedubbele camera op de achterzijde te plaatsen – vergelijkbaar met de Galaxy Z Fold 3.

Daarnaast heeft de designer een under-display camera onder het flexibele scherm geplaatst – zoals we eveneens kennen van de nieuwste Samsung Fold. Hoewel de eerste generatie UDC nog wat te wensen overlaat, zowel qua beeldkwaliteit als zichtbaarheid van het camerasysteem, is de verwachting dat deze cameratechnologie de komende jaren verder zal worden doorontwikkeld om de nieuwe standaard te gaan vormen.

Verder is het goed om te realiseren dat dit design is gepatenteerd door Samsung Display. De displaydivisie van Samsung levert niet alleen displaypanelen aan Samsung Electronics. De komende periode zullen er meer opvouwbare smartphones worden uitgebracht met een Samsung displaypaneel.

De Google Pixel Fold, evenals de foldables van Oppo, Vivo en Xiaomi zullen voorzien worden van een vouwbaar paneel van Samsung Display, aldus displayanalist Ross Young. Zodoende zou dit smartphone ontwerp in theorie ook gebruikt kunnen worden door een ander smartphone merk.

Het blijft vooralsnog onduidelijk of Samsung Electronics daadwerkelijk een wrap-around display smartphone in de planning heeft staan. Xiaomi is vooralsnog de enige fabrikant die een smartphone met wrap-around display (surround display) heeft aangekondigd. Bij de Xiaomi Mi Mix Alpha was het scherm echter niet vouwbaar, deze zat vast om de behuizing gewikkeld waardoor de voordelen minimaal waren.

Wat dat betreft is het ontwerp van Samsung veel geavanceerder. Ten slotte is de Samsung Note opvouwbare smartphone een stuk veelzijdiger, doordat het toestel uitvouwbaar is tot een tablet-formaat. In combinatie met de S Pen kun je met deze telefoon bijzonder productief te werk gaan.

Samsung Galaxy Z serie 2022

De eerste verkoopresultaten van de Samsung Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3 zijn bijzonder positief. De pre-order verkopen verliepen beter dan ooit tevoren. Vooral het clamshell model is immens populair, de gunstige vanaf prijs van €1.050 zal hier ongetwijfeld aan ten grondslag liggen.

De positieve verkoopcijfers van de Galaxy Z-serie lijkt zelfs mede de oorzaak te zijn dat Samsung afziet van de release van de Galaxy S21 FE, die initieel in augustus dit jaar verwacht werd. Ook de Galaxy Note 21 zal dit jaar schitteren van afwezigheid. Daarmee is de Samsung Galaxy S21 serie de enige high-end smartphone line-up die het bedrijf dit jaar heeft uitgebracht – afgezien van de tweetal nieuwe foldables.

In januari 2022 wordt de Samsung Galaxy S22 serie alweer verwacht. De nieuwe reeks zal opnieuw uit drie modellen bestaan; een basismodel, de Galaxy S22 Plus en het topmodel, de Galaxy S22 Ultra. Laatstgenoemde krijgt voor het eerst een Note-type design met een S Pen compartiment.

Vervolgens zal Samsung zich ongetwijfeld weer volop storten op een nieuwe reeks vouwtelefoons. Logischerwijs zal er zowel een nieuwe Flip als Fold worden uitgebracht. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat er komend jaar nieuwe modellen zullen verschijnen.

Ook andere merken zullen de komende periode naar verwachting één of meerdere opvouwtelefoons introduceren. Google is mogelijk de eerste, de Amerikaanse tech gigant organiseert later deze maand een launch event voor Android 12 en de Pixel 6 serie. Het is goed mogelijk dat de Pixel Fold gelijktijdig wordt geïntroduceerd.

Vivo en Oppo zullen naar verwachting ook dit jaar nog hun eerste foldable uitbrengen. Concurrent Xiaomi lijkt binnenkort haar tweede vouwtelefoon uit te willen brengen, de Mi Mix Flip – nadat eerder dit jaar de Mi Mix Fold is uitgebracht. Huawei heeft inmiddels ook meerdere modellen uitgebracht, die ongetwijfeld ook weer opgevolgd zullen worden. Met zoveel nieuwe vouwtelefoons zal deze nieuwe product categorie snel in populariteit toenemen. Hoewel Apple pas in 2023 lijkt te volgen met een opvouwbare iPhone.

