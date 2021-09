Samsung Galaxy Flex Note opvouwbare smartphone met S Pen Samsung ontwikkelt Galaxy smartphone met openklapbaar wrap-around display en under-display camera. Met S Pen en ingenieus styluspen compartiment.

Toon pagina inhoud

Vorige maand werden de Samsung Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 opvouwbare smartphones uitgebracht. Een Galaxy Note 21 zal dit jaar helaas niet meer verschijnen. Onduidelijk blijft wat Samsung’s plannen zijn aangaande de Note line-up. Zal het toestel in z’n huidige vorm terugkeren of zal Samsung de Note van een grote vormfactor update gaan voorzien. Denk aan de toepassing van een flexibel scherm.

In juli dit jaar legde Samsung Display al een trademark vast voor de benaming ‘Flex Note’. Een benaming die wat ons betreft perfect past bij het volgende model. Samsung Display heeft namelijk een design patent aangevraagd voor een ingenieuze Samsung smartphone met wrap-around display en een S Pen.

Samsung Flex Note met openklapbaar wrap-around display

Op 29 oktober 2020 heeft Samsung Display een design patent ingediend bij de China National Intellectual Property Administration (CNIPA). De documentatie werd op 21 september 2021 vrijgegeven. Op de 30-tal productbeelden worden twee Samsung smartphones getoond, die afgezien van het camerasysteem gelijk zijn aan elkaar.

Het betreft een Samsung smartphone met een buitenwaarts opvouwbaar scherm. In z’n meest compacte vorm beschik je over een regulier formaat telefoon, met een prachtig full screen ontwerp. Het wrap-around display gaat via de rechterzijde door naar de achterzijde, waar het de helft van het totale oppervlak beslaat.

Gebruikers kunnen het displayoppervlak vanuit de achterzijde omslaan naar de voorzijde, waarna een groot tabletformaat scherm ontstaat. Uniek aan dit ontwerp, Samsung heeft ook plaats gevonden om de befaamde S Pen in op te bergen. Er is een kleine uitsparing gemaakt waar de stylus invalt. Wanneer het scherm wordt dichtgevouwen valt de stylus tussen beide displaydelen, waardoor deze veilig opgesloten ligt in de behuizing. De S Pen wordt magnetisch op z’n plek gehouden, waardoor deze ook niet direct zal vallen wanneer je het opvouwbare scherm opent.

In z’n meest compacte vorm is de behuizing op alle plaatsen even dik. Zodra het scherm wordt opengeslagen zal de rechter achterzijde minder dik zijn dan de linkerzijde. Dit hoogteverschil wordt op ingenieuze wijze opgeheven door de styluspen, waardoor het toestel alsnog plat op tafel gelegd kan worden.

Bij het eerste model zijn er geen camera’s zichtbaar. Vermoedelijk kiest Samsung bij deze variant voor een under-display camera, zoals we ook kennen van de Galaxy Z Fold 3. Het tweede model beschikt over een dubbele punch-hole camera – zoals ook in bovenstaande patentafbeelding te zien is.

De punch-hole camera is in de rechter bovenhoek van het flexibele scherm geplaatst. Dat betekent dat de dubbele camera in dichtgevouwen stand aan de achterzijde is gelokaliseerd. Hierdoor blijft de full screen voorzijde vrij van camera’s. Bovendien wordt het hierdoor mogelijk om de dual camera in te zetten voor zowel het maken van selfies, als het maken van reguliere foto en video opnames.

Samsung Galaxy Flex Note smartphone

Het is een ingenieus ontwerp, waar de designers van Samsung ongetwijfeld lange tijd over nagedacht hebben. Doordat het wrap-around display ook open geklapt kan worden, wordt het een bijzonder veelzijdige telefoon. Daar komt bij dat Samsung een slimme plek heeft gevonden voor het stylus-compartiment. Ook de locatie van het camerasysteem is goed doordacht.

Of Samsung daadwerkelijk plannen heeft om deze unieke Galaxy Flex Note uit te brengen blijft vooralsnog onbekend. Geheel onwaarschijnlijk is het overigens niet. Samsung boekt veel succes met haar opvouwbare smartphone line-up. Zodoende is het aannemelijk dat de Zuid-Koreaanse fabrikant door de tijd heen ook meerdere type vormfactors zal uitbrengen.

Er wordt online al geruime tijd gesproken over een Samsung rollable smartphone, evenals een Samsung uittrekbare smartphone. Ook liet de displaydivisie van het bedrijf onlangs nog een preview zien van een multi-opvouwbare smartphone – de ‘Galaxy Z Flex’ kan op twee punten gevouwen worden. Het bedrijf experimenteert met verschillende type modellen, alleen de beste zullen op de markt verschijnen.

Download hier de documentatie van de Samsung Galaxy Flex Note met S Pen.

Note to editors : The Galaxy Note product renders shown in this publication are created by in-house designer Giuseppe Spinelli (aka Snoreyn). The presented 3D renders are for illustrative purposes only, this product is not for sale. Feel free to use the images on your own website, YouTube and/or social media channel, please be so respectful to include a clickable source link into your publication.