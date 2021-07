Samsung Display legt Flex Note en Flex Clamshell vast Nieuwe trademark aanvraag voor ‘Flex Note’ lijkt erop te duiden dat Samsung een Galaxy Note smartphone met flexibel scherm in ontwikkeling heeft.

Toon pagina inhoud

De displays van Samsung smartphones worden vervaardigd door de displaydivisie van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Afgelopen week legde Samsung Display al een drietal handelsmerken vast bij de Korean Intellectual Property Office (KIPO). Het ging om de benamingen Flex S, S Flex en Flex B. Vermoedelijk allemaal nieuwe type flexibele display panelen, voor toekomstige smartphone modellen van de koreaanse fabrikant. Inmiddels heeft de display divisie nog 11 nieuwe aanvragen ingediend, onder andere voor Samsung Flex Note.

Hoewel er dit jaar geen Samsung Galaxy Note 21 op het programma staat, is de verwachting dat Samsung komend jaar wel een nieuwe Note zal uitbrengen. Het is niet ondenkbaar dat dit toestel voorzien zal worden van een Flex Note scherm.

Samsung Flex Note en Flex Clamshell

Op 6 juli 2021 heeft Samsung Display maar liefst 11 nieuwe handelsmerk aanvragen ingediend in Zuid-Korea bij de Korean Intellectual Property Office (KIPO) voor de namen Flex Note, Flex Clamshell, Flex Square, Flex Bar, Flex N, Flex C, R Flex, Rollable Flex, Flex Rollable, Slidable Flex, en ten slotte Flex Slidable. Voor alle aanvragen is dezelfde omschrijving gebruikt:

Samsung Flex Note trademark description: ‘Smartphone display; computer display monitor; tablet monitor; large LCD screen; OLED display panel.

Uit de aanvragen blijkt dat Samsung Display aan verschillende nieuwe type flexibele schermen werkt. De benaming Flex Note springt er het meest uit. Mogelijk werkt Samsung aan een nieuwe Galaxy Note smartphone met een flexibel scherm, waarvoor het Flex Note display zal worden ingezet.

Ook de naam Flex Square is opvallend, dit is vermoedelijk een vierkant flexibel display. De Flex Clamshell lijkt hieraan gerelateerd te zijn, hierbij gaat het ongetwijfeld om een flexibel scherm voor een clamshell telefoon – zoals de Galaxy Z Flip. Mogelijk gaat het om een geüpdatet variant met een under-panel camera – in plaats van een punch-hole selfiecamera.

Dan is er ook nog een Flex Bar, het is niet ondenkbaar dat dit type display zal worden toegepast voor een smartphone die in de lengte uittrekbaar is, in plaats van in de breedte. Samsung Electronics heeft reeds verschillende patenten aangevraagd voor zo’n soort slider smartphone.

De benamingen Flex Rollable en Flex Slidable zijn redelijk voorspelbaar. Samsung Electronics legde enige tijd geleden ook al twee aanvragen vast die hieraan gerelateerd lijken te zijn: Samsung Z Roll en Samsung Z Slide. Vermoedelijk krijgt de Galaxy Z Roll een Flex Rollable display en de Z Slide zou dan voorzien kunnen worden van een Flex Slidable scherm – of een Slidable Flex display, zoals Samsung Display ook heeft vastgelegd. Het lijkt er in ieder geval steeds meer op dat de ‘Rollable’ en de ‘Slidable’ twee verschillende devices worden.

De namen Flex C en Flex N zijn op dit moment nog onbekend, het is niet ondenkbaar dat dit afkortingen zijn van de ‘Flex Clamshell’ en de ‘Flex Note’ benamingen. Net zoals ‘R Flex’ is vastgelegd, wat vermoedelijk verwijst naar een ‘Rollable Flex / Flex Rollable’ display. Mogelijk zijn deze aanvragen ook gerelateerd aan de Flex S en Flex B benamingen, die Samsung Display afgelopen week liet vastleggen.

Onthulling nieuwe Samsung smartphones displays

In mei dit jaar toonde Samsung Display verschillende nieuwe schermtechnologieën, waaronder een S-Foldable, een smartphone met een oprolbaar scherm en een Under Panel Camera display apparaat. Ook liet het bedrijf weten een 17” flexibel OLED scherm in ontwikkeling te hebben, bedoelt voor opvouwbare laptops. Mogelijkerwijs hebben de nieuwe aanvragen hiermee te maken.

Het blijft vooralsnog onduidelijk wanneer de nieuwe displays officieel aangekondigd zullen worden. Komende maand zal het Samsung Galaxy Unpacked 2021 evenement plaatsvinden. Tijdens dit evenement worden de Samsung Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 opvouwbare smartphones verwacht, evenals de Galaxy Watch 4, de Watch 4 Classic en de Galaxy Buds 2 oordopjes.

Vermoedelijk zullen we nog tot oktober of november moeten wachten alvorens er een Samsung Developers Conference (SDC) wordt ingepland. Het is aannemelijk dat tijdens deze conferentie aandacht zal worden besteed aan de nieuwe displays – net zoals het bedrijf in 2018 ook haar nieuwe Infinity displays heeft aangekondigd tijdens de jaarlijkse Developers Conference.

Destijds werd het Infinity Flex display onthuld, dat onder andere voor de Galaxy Z Fold 2 opvouwbare smartphone wordt toegepast. Gelijktijdig werden ook de Infinity-O, Infinity-U en Infinity-V displays aangekondigd – waarbij de ‘O’, ‘U’ en ‘V’ benaming refereert naar de vorm van de notch.

Vermoedelijk beschikken de nieuwe Flex displays niet over een notch of gat in het scherm, in plaats daarvan zou Samsung een under panel camera kunnen toepassen. Verwacht wordt dat de Z Fold 3 de allereerste Samsung smartphone wordt waarbij de camera onder het flexibele display wordt geïntegreerd.

Uiteraard kunnen de nieuwe Samsung Flex displays ook door andere fabrikanten worden gebruikt. Ten slotte levert Samsung Display ook aan andere merken, die in toenemende mate smartphones introduceren met een flexibel scherm.

Bekijk hier de aanvragen voor Flex Note en Flex Clamshell