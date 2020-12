Vivo opvouwbare telefoon met styluspen Vivo werkt aan een opvouwbare telefoon met een binnenwaarts flexibel display dat uitvouwt tot tablet-formaat. Deze vouwtelefoon komt met een styluspen.

Het Chinese smartphonemerk Vivo is bezig met een opmars naar Europa. In thuisland China is Vivo al de steevaste Nummer 2, sinds afgelopen maand is de fabrikant ook actief in 6 Europese landen. Vermoedelijk kun je vanaf volgend jaar ook Vivo telefoons kopen in Nederland. Het zusterbedrijf van Oppo en OnePlus heeft reeds een interessant verkoopassortiment met verschillende opvallende en innovatieve modellen. Denk bijvoorbeeld aan de Vivo NEX line-up, ook toonde het bedrijf dit jaar de bijzondere Apex 2020 concept smartphone en werd het onlangs nog bekroond met een Red Dot Design-Award voor de Vivo IFEA telefoon met afneembare pop-up camera.

Vooralsnog heeft het bedrijf geen opvouwbare telefoons uitgebracht. Hier lijkt komend jaar echter verandering in aangebracht te worden. Display analist Ross Young publiceerde afgelopen week nog een Tweet waarin vermeld stond dat er in de tweede helft van 2021 maar liefst 4 opvouwbare smartphone modellen geïntroduceerd zullen worden door Oppo, Vivo en Xiaomi. Details omtrent deze vouwtoestellen zijn er overigens nog niet. Mogelijk dat het volgende patent ons meer inzicht geeft in Vivo’s plannen op het gebied van foldables.

Vivo opvouwbare smartphone vouwt uit tot tablet

In februari 2020 heeft Vivo Mobile Communication een patent aangevraagd bij de WIPO (World Intellectual Property Office). De 21-pagina tellende documentatie getiteld ‘Display panel and mobile terminal’ werd in oktober 2020 gepubliceerd.

Er wordt een opvouwbare smartphone getoond met een enigszins vergelijkbaar ontwerp als de Samsung Galaxy Z Fold 2. Uitgevouwen beschik je over een breed tablet formaat scherm. Het flexibele display bevindt zich aan de binnenzijde, waardoor het scherm goed beschermt blijft tegen invloeden van buitenaf.

Vivo lijkt echter voornemens te zijn om haar opvouwbare telefoon te voorzien van een styluspen, welke je in het toestel kunt opbergen. Wanneer je de smartphone dichtvouwt kun je de pen opbergen, daar waar het scherm wordt samengevouwen. Zodoende is de kans klein dat je de stylus kwijtraakt.

Door de pen aan de binnenzijde van het buigmechanisme te plaatsen kan er tevens extra druk op worden uitgeoefend, zonder dat dit gevolgen heeft voor het flexibele display, zo wordt in de patentomschrijving vermeld. De pen-punt wordt gemaakt van zacht rubber materiaal, waarmee voorkomen wordt dat deze krassen kan maken op het flexibele display.

Opvouwbare telefoon van Vivo met handig styluspen compartiment

De styluspen heeft een cilindrisch ontwerp en nagenoeg dezelfde lengte als het toestel zelf – wat betekent dat de stylus beduidend langer is dan de S Pen die Samsung toepast bij de Note 20 (Ultra) en de komende maand verwachte Galaxy S21 Ultra. Laatstgenoemde model zal overigens niet over een stylus-compartiment beschikken. In plaats daarvan zal Samsung een hoesje ontwerpen waar de pen in opgeborgen kan worden, zo meldde Roland Quandt onlangs op Twitter.

Door magnetisch materiaal toe te passen blijft de stylus van Vivo goed op z’n plek liggen wanneer je deze opbergt. Aan de onderzijde zorgt een slim vormgegeven afdeksel ervoor dat de pen niet uit de behuizing kan vallen, wanneer je de smartphone dichtgevouwen bij je draagt.

Wanneer de styluspen beschadigd raakt is het ook mogelijk om alleen het beschadigde deel te vervangen, wat uiteraard in de kosten zal schelen, aldus de documentatie. In hoofdzaak gaat dit octrooi om de styluspen en het bijbehorende stylus-compartiment. Zodoende dat andere design aspecten van deze vouwbare smartphone, zoals het front-display en camerasysteem, onderbelicht blijven.

Om de gepatenteerde beelden beter te visualiseren heeft LetsGoDigital een reeks renders gemaakt, waarop de vouwbare Vivo telefoon te zien is. Aangezien het nog geheel onduidelijk is hoe de voorzijde van dit toestel eruit komt te zien, is deze ook niet door ons gevisualiseerd.

Uit de documentatie wordt helaas niet duidelijk hoe de pen van stroom wordt voorzien. Mogelijk wordt er een ingebouwde batterij gebruikt of zoals Samsung toepast voor de S Pen; een supercondensator, die in 40 seconde kan worden opgeladen om weer een half uur mee te gaan. Ook blijft het onbekend of de stylus van Vivo Bluetooth zal ondersteunen.

Eerder dit jaar patenteerde zusterbedrijf Oppo eveneens een smartphone met stylus pen. Deze pen werd voorzien van een batterij, Bluetooth ondersteuning en een microfoon – waardoor je ook via de stylus kunt bellen. Of Vivo soortgelijke plannen heeft blijft vooralsnog onbekend.

Verwachte opvouwbare smartphones in 2021

Het ligt in ieder geval in de lijn der verwachtingen dat er komend jaar meerdere soorten opvouwbare smartphones zullen worden uitgebracht. Eén van de belangrijkste kenmerken van dit type toestellen is het relatief grote schermoppervlak. Juist doordat de gebruiker over een groter display beschikt kan een styluspen een belangrijke meerwaarde leveren.

Er zijn reeds verschillende smartphones en tablets verkrijgbaar met een styluspen, denk aan merken zoals Samsung, maar ook Apple, LG, Huawei en Motorola hebben in het verleden verschillende mobiele apparaten uitgebracht met een styluspen. Van Samsung is reeds bekend dat ze de Galaxy Z Fold 3 ook compatibel willen maken met de S Pen.

Afgelopen jaar verschenen er al renders online van een Vivo IQOO opvouwbare smartphone. Dit was een vouwtelefoon met een buitenwaarts flexibel display – enigszins vergelijkbaar met de opvouwbare smartphone die Oppo begin vorig jaar toonde en de reeds uitgebrachte Huawei Mate X / Mate Xs – met als belangrijkste verschil dat Vivo koos voor een full screen ontwerp, de verticale camerabies was bij dit toestel niet zichtbaar.

Oppo meldde destijds dat het bedrijf te weinig toegevoegde waarde zag in hun prototype om dit toestel ook daadwerkelijk in de markt te zetten. Sindsdien heeft het bedrijf verschillende designs laten vastleggen van vouwbare telefoons met een binnenwaarts opvouwbaar scherm. Het is dan ook zeker niet ondenkbaar dat zowel Oppo als Vivo in de tweede helft van 2021 een binnenwaarts vouwbare smartphone zullen presenteren, die uitvouwt tot tablet-formaat.

Tegen die tijd wordt ook de Samsung Galaxy Z Fold 3 verwacht. Waarschijnlijk zal dit toestel compatibel gemaakt worden met de S Pen, als Vivo eveneens een vouwtelefoon weet uit te brengen met styluspen dan zal dit model een belangrijke concurrent kunnen worden van de Z Fold.

Bekijk hier de documentatie van de Vivo foldable smartphone with stylus pen.

