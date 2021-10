Vivo smartphone met onzichtbare under-display camera De eerste smartphones met een camera onder het scherm zijn inmiddels uitgebracht, toch zie je de camera nog altijd. Vivo werkt aan een oplossing.

De eerste smartphones met een under-display camera zijn inmiddels officieel uitgebracht. Het begon met de ZTE Axon 20, die inmiddels al is opgevolgd door de Axon 30. Ook de Xiaomi Mi Mix 4 is voorzien van een camera die onder het scherm is verwerkt. De Samsung Galaxy Z Fold 3 is de allereerste opvouwbare smartphone waarbij deze nieuwe cameratechnologie is toegepast. Qua beeldkwaliteit doet dit nieuwe type camera nog onder ten opzichte van punch-hole camerasystemen.

Ook blijft de camera nog altijd licht zichtbaar, ondanks dat deze onder het scherm is gepositioneerd. Dit komt doordat de pixeldichtheid niet gelijk is aan de rest van het scherm, zodoende kan de camera meer licht opvangen en zou deze in theorie ook betere kwaliteit foto’s moeten kunnen maken.

Zodoende worstelen fabrikanten met de vraag; hoe kunnen we de beeldkwaliteit verhogen en tegelijkertijd de camera minder goed zichtbaar maken. Vivo lijkt aan een oplossing te werken voor dit probleem. Het bedrijf wil gebruik maken van een tweede display gebied, zo blijkt uit een onlangs gepubliceerd patent.

Vivo smartphone met under-display camera verwerkt in batterij icoontje

Op 10 maart 2021 heeft Vivo Mobile Communication een octrooi aanvraag ingediend bij de World Intellectual Property Office (WIPO) voor een ‘Electronic device and screen method’. De 32-pagina tellende documentatie werd op 23 september 2021 gepubliceerd.

Het gaat om een Vivo smartphone met een under-display camera. De front-camera wordt in de rechter bovenhoek geplaatst. Om te voorkomen dat je de camera kunt zien wil de Chinese fabrikant gebruik maken van een tweede displaygebied – die de front-camera bedekt wanneer deze niet in gebruik is.

Als de camera niet in gebruik is zal er op het tweede weergavegebied een batterij indicator getoond worden. Deze zal de camera bedekken, waardoor de gebruiker kan genieten van een full screen ervaring. Wanneer de telefoon gedraaid wordt naar landschapmode zal er een ander icoon verschijnen om het cameragebied te bedekken. Eén van de opties die in de documentatie wordt genoemd is het tonen van een camera viewfinder icoon. Zodra de front-camera wordt geactiveerd verdwijnt het icoontje, waarna de camera voldoende licht kan opvangen om kwalitatieve foto’s te maken.

Het tweede displaygebied omvat meerdere pixels en meerdere licht-doorlatende delen. Ook kan de helderheid worden ingesteld. De gepatenteerde technologie van Vivo heeft wel wat weg van de Samsung Galaxy smartphone waar LetsGoDigital in december vorig jaar over publiceerde. Samsung maakte echter gebruik van bewegende componenten, daar is bij de oplossing van Vivo geen sprake.

Het is een slimme en effectieve wijze om de camera minder zichtbaar te maken. Vivo heeft reeds een prototype telefoon met under-display camera gedemonstreerd, de Vivo APEX 2020 concept smartphone werd uitgerust met een 16 megapixel under-display camera. Ook zusterbedrijf Oppo heeft meermaals bekend gemaakt soortgelijke technologie in ontwikkeling te hebben.

Nieuwe Vivo NEX smartphone in 2022

Het blijft vooralsnog onbekend wanneer de eerste Vivo smartphone met under-screen camera technologie zal worden uitgebracht. Daarnaast blijft het nog even afwachten of deze ook daadwerkelijk over een tweede displaygebied zal beschikken, zoals beschreven in het patent.

De Vivo NEX serie lijkt een geschikte line-up te zijn om deze technologie als eerst in toe te passen. De eerste NEX smartphone werd in 2018 aangekondigd als ’s werelds eerste full screen smartphone, dat werd mogelijk gemaakt door de integratie van een pop-up camera. Naderhand werd de NEX Dual Display uitgebracht, gevolgd door de NEX 3 met waterfall display.

Hoewel het laatste model in 2019 werd aangekondigd heeft een woordvoerder van het bedrijf onlangs in een interview laten weten dat Vivo begin 2022 nieuw leven zal inblazen in de innovatieve NEX smartphone serie. Details omtrent het nieuwe model zijn vooralsnog schaars, desondanks is het zeker niet ondenkbaar dat de Vivo NEX 4 de eerste smartphone van het merk wordt met een under-screen camera.

Vermoedelijk wil het bedrijf in de toekomst ook oprolbare en opvouwbare smartphones uitbrengen binnen de NEX modellenreeks. In mei dit jaar vroeg de Chinese fabrikant al verschillende bijpassende trademark aanvragen aan, onder andere voor NEX Fold, NEX Roll en NEX Slide.

Verwacht wordt dat er komend jaar meerdere fabrikanten een telefoonmodel met under-display camera zullen presenteren. Desalniettemin zal er nog geruime tijd overheen gaan alvorens de beeldkwaliteit vergelijkbaar is met die van een punch-hole selfiecamera. Dit lijkt tevens de belangrijkste reden dat de begin 2022 verwachte Samsung Galaxy S22 serie nog gewoon wordt voorzien van een ‘ouderwetse’ punch-hole camera.

