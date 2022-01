Vivo V23 5G en V23 Pro smartphones De Vivo V23 en V23 Pro zijn mid-range 5G telefoons met een sterke focus op de camera. Wat zijn de voordelen en nadelen van deze betaalbare smartphones?

Eerder deze maand heeft Vivo de V23 en V23 Pro geïntroduceerd. Twee slanke mid-range Android smartphones met een stijlvolle uitstraling en een sterke focus op de selfiecamera. Deze toestellen zijn dan ook uitermate geschikt voor jongeren, die graag selfies maken. Er is een dubbele front-camera voorhanden die natuurlijke beelden produceert. Het 3D afgeronde display draagt bij aan een fijne kijkervaring. Ook bijzonder, het achterpaneel kan van kleur veranderen in direct zonlicht.

Een fotochrome achterpaneel – dat zagen we ook terug bij de Vivo S10. De nieuwe modellen bouwen hierop voort en zullen tevens van kleur veranderen wanneer je het toestel in direct zonlicht gebruikt. Het is een unieke feature die je alleen op Vivo telefoons terugvindt. Een bijkomend voordeel, het materiaal is niet vingerafdrukgevoelig.

Vivo V23 specs & kenmerken

De Vivo V23 is uitgerust met een 6,44-inch Full HD+ display. Z’n grote broer heeft een 6,56-inch Full HD+ display. Beide bieden ondersteuning voor een 90Hz refresh-rate en HDR10+. Het nieuwe duo is voorzien van erg smalle schermranden. De vingerafdruksensor is onder het scherm geplaatst. In plaats van een punch-hole camerasysteem is er gekozen voor een notch – zoals we onder andere kennen van de iPhone 13 Pro.

De tweetal nieuwe Vivo smartphones zijn uitgerust met een dubbele front-camera bestaande uit een 50 megapixel beeldsensor met AF en een 8 megapixel super wide-angle lens. Dit camerasysteem leent zich ook goed voor het vastleggen van groepsselfies. Met behulp van de Natural Portrait functie worden kleuren zo natuurlijk mogelijk weergegeven, daarnaast worden gezichtsdetails geoptimaliseerd middels slimme algoritmes.

Op de achterzijde is een triple-camera geplaatst. Bij de Vivo V23 gaat het om een 64MP hoofdcamera, gecombineerd met een 8MP ultra-groothoekcamera en een 2MP macro camera. Het Pro model is uitgerust met een extra hoge resolutie 108 megapixel camera. Hiervoor is een Samsung ISOCell HM2 beeldsensor gebruikt. Het gaat om de opvolger van de ISOCell HM1 – die onder andere in de Galaxy S21 Ultra en Galaxy Note 20 Ultra is toegepast. De komende maand verwachte Samsung Galaxy S22 Ultra wordt tevens voorzien van deze nieuwe ISOCell HM2 image sensor.

Vivo V23 Pro beschikt over 108MP triple-camera

Het veelzijdige camerasysteem van de V23 (Pro) is ideaal voor het vastleggen van portretten en selfies, maar ook uitermate geschikt voor het nemen van reguliere foto- en video-opnames. Er is ook een Low-light night portrait functie voorhanden, evenals een Super wide-angle night portrait mode – om ook in de avonduren gedetailleerde opnames te kunnen maken.

Met de Vivo V23 5G en de V23 Pro is het tevens mogelijk om 4K selfie video’s op te nemen. De AI Face Beauty Feature zorgt ervoor dat de beelden er extra mooi uitzien. Ook is Bokeh Flare voorhanden, deze functie wordt zowel ondersteunt door de front-camera als het camerasysteem op de achterzijde.

De Vivo V23 Pro wordt aangedreven door de MediaTek Dimensity 1200 chipset. Voor het basismodel is de Dimensity 920 processor ingezet. Voor beide modellen geldt, dat het toestel standaard wordt voorzien van 8GB RAM en 128GB opslaggeheugen. Daarnaast is er een extra geavanceerde variant beschikbaar met 12GB RAM en 256GB opslag.

Het nieuwe duo biedt tevens ondersteuning voor het 5G mobiele internet netwerk. In combinatie met een 5G abonnement kun je dan ook gebruik maken van alle voordelen die het snelle 5G netwerk te bieden heeft.

Beide modellen bieden ondersteuning voor 44W FlashCharge oplaadtechnologie. Het basismodel is uitgerust met een 4.200 mAh batterij. De Vivo V23 Pro beschikt over een 4.300 mAh accu. De telefoons worden aangeboden in twee kleuren: Sunshine Gold en Stardust Black.

Vivo V23 kopen

De smartphones zijn vanaf deze maand verkrijgbaar in meer dan 50 landen. Voor de Vivo V23 is de prijs vastgesteld op omgerekend zo’n € 355 (8GB/128GB) en €415 (12GB/256GB). Het Pro model kost €460 (8GB/12GB) en €520 (12GB/256GB).

De voornaamste verschillende tussen beide modellen zijn te vinden in de displaygrootte, de processor, de accu, de resolutie van de hoofdcamera en de video frame-rate (4K @ 60fps vs 40K @ 30fps). Qua design lijken de smartphones enorm op elkaar – hoewel de Pro uiteraard iets groter is.

In Europa zullen de toestellen de komende maanden arriveren, zo heeft de fabrikant reeds laten weten via een persbericht. Helaas behoort Nederland vooralsnog niet tot de landen waar Vivo telefoons worden uitgebracht. Desondanks is Vivo inmiddels in meer dan 10 Europese landen actief.

Zusterbedrijven OnePlus en Oppo zijn al geruime tijd in Nederland gevestigd. Vivo heeft reeds laten weten dat het haar afzetkanalen wil vergroten. Het is dan zeker ook niet ondenkbaar dat Vivo telefoons op den duur ook in Nederland zullen verschijnen.

Eerste indruk

Onze collega’s bij GSMArena hebben al geruime tijd kunnen doorbrengen met de nieuwe toestellen van Vivo. In hun Vivo V23 review melden ze dat het eigenlijk om een re-branded Redmi Note 11 Pro en Redmi Note 11 Pro+ gaat. Hoewel deze smartphones ook niet in Nederland verkrijgbaar zijn, zijn deze toestellen wel aanzienlijk goedkoper geprijsd dan Vivo’s nieuwe modellen.

Een ander nadeel van de V23 toestellen is het ontbreken van een IP-rating. De smartphones zijn dus niet stof- en waterbestendig. Ook de oplaad specificaties zijn niet bijzonder, als je het vergelijkt met andere Chinese toestellen van bijvoorbeeld Xiaomi, Oppo, OnePlus en Redmi.

Daarnaast zijn de smartphones voorzien van een enkele speaker, terwijl veel andere toestellen in deze prijsklasse over een stereo speaker beschikken. Het camerasysteem behoort absoluut tot de belangrijkste features van de V23 serie. Dat maakt het echter wel extra opmerkelijk dat er geen optisch beeldstabilisatiesysteem (OIS) voorhanden is.

Andere nadelen zijn het ontbreken van een microSD geheugenkaartslot. Er is ook geen 3.5mm koptelefoon aansluiting voorhanden. Daar staat echter tegenover dat het scherm een prima kijkervaring levert. De accuduur is simpelweg goed en ook de processor levert snelle en stabiele prestaties.

Zoek je een goed alternatief? De Samsung Galaxy A52s 5G is een fantastische mid-range smartphone met goede specs en een redelijke prijs. Ook de Xiaomi Poco X3 Pro blijft een enorm populair en krachtig toestel.