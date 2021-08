Smartphone van Vivo kan van kleur veranderen Vivo heeft de S10 voorzien van een fotochroom achterpaneel. Zodoende is de smartphone in staat om, met behulp van zonlicht, van kleur te veranderen.

Halverwege juli 2021 werd de Vivo S10 serie aangekondigd in China. Als grootste smartphonefabrikant in China weet Vivo doorgaans unieke features toe te voegen, die je bij andere smartphone merken niet zal terugvinden. Denk bijvoorbeeld aan het professionele gimbal videostabilisatiesysteem dat het bedrijf inmiddels alweer enkele jaren integreert in haar high-end modellen – zoals de Vivo X60 Pro, bedoelt voor uiterst stabiele video-opnames. De nieuwste Vivo smartphone heeft een andere noemenswaardige feature, de Vivo S10 is namelijk voorzien van een photochromic achterpaneel.

Een photochromic achtepaneel; Wat is dat? Fotochrome techniek zorgt ervoor dat het object waarop het wordt toegepast van kleur kan veranderen, wanneer het in het licht wordt gehouden. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt voor zonnebrillen, waarbij de brilglazen lichter/donkerder worden afhankelijk van de hoeveelheid licht dat in de omgeving aanwezig is.

Vivo heeft deze technologie nu ook ingebouwd in een smartphone. De Chinese fabrikant is naar eigen zeggen drie jaar bezig geweest met de ontwikkeling van dit unieke achterpaneel.

Vivo smartphone met fotochroom achterpaneel

Wat betekent het in de praktijk? Als je de smartphone meeneemt naar buiten, dan zal het toestel door het zonlicht een beduidend donkerere kleur aannemen. Standaard heeft de smartphone een vrij lichte ‘Ice Blue’ kleurstelling. In direct zonlicht wordt deze blauwe tint beduidend donkerder. Het kost de smartphone slechts 3 seconde om van kleur te veranderen. Wel vervaagt de donkere tint weer zodra het zonlicht wegvalt.

Met deze bijzondere technologie kun je ook op creatieve wijze omgaan. Want door de Vivo S10 gedurende een seconde of 5 ergens tegen een geruit patroon te houden, kan het toestel diezelfde structuur weergeven middels kleuren.

Collega Ice Universe heeft deze functie op unieke wijze kunnen testen. Door de smartphone enkele seconde tegen een afrastering met gaatjes te houden, neemt het toestel exact hetzelfde gaatjespatroon over. Het ziet er zeer uniek uit.

Je zou er tal van voorwerpen voor kunnen gebruiken, in een andere video preview werd deze feature gedemonstreerd door een bloem op de achterzijde van het toestel te leggen, door deze na enige tijd weer van het toestel af te halen ontstaat een prachtig bloemenmotief.

Natuurlijk ga je niet elke keer op deze wijze met je telefoon rondlopen, in de praktijk lijkt het dan ook al snel een gimmick feature te worden. Toch is het bijzonder om te zien, en het feit dat Vivo hier 3 jaar ontwikkeltijd in heeft gestopt zegt ons dat er vermoedelijk nog wel meer telefoonmodellen van het merk zullen volgen met deze technologie.

Sinds vorig jaar worden veel Vivo smartphones ook uitgebracht in Europa. In Nederland is het bedrijf vooralsnog niet actief. Aangezien zusterbedrijf OnePlus en Oppo enkele jaren geleden al voet aan wal hebben gezet in ons land, is het zeker niet ondenkbaar dat Vivo binnenkort zal volgen. In de toekomst verwachten we in ieder geval nog veel innovatiefs van deze fabrikant te zien.

Vivo S10 serie

Aangaande de Vivo S10 serie, er zijn twee modellen uitgebracht in China; een basismodel en een Vivo S10 Pro. Beide mid-range smartphones zijn voorzien van goede specs en een redelijke prijs. De S10 kost omgerekend voor zo’n €370. Het toestel draait op Android 11, is uitgerust met een 6,44” Full HD+ display met een 90Hz refresh-rate. Er is een 44 megapixel selfiecamera voorhanden.

De smartphone wordt aangedreven door de MediaTek Dimensity 1100 chipset met keuze uit twee geheugenvarianten: 8GB+4G virtuele RAM met 128GB opslaggeheugen en 12GB+4G virtuele RAM met 256GB opslaggeheugen. Op de achterzijde is een triple-camera geplaatst met een 64MP hoofdcamera, een 8 megapixel ultragroothoekcamera en een 2 megapixel dieptecamera. Er wordt een 4.050 mAh batterij ingebouwd met ondersteuning voor 33W snelladen. Een oplader wordt standaard meegeleverd.

De Vivo S10 Pro is in grote mate gelijk aan z’n goedkopere broertje. Het voornaamste verschil zit hem in de hoofdcamera. In plaats van een 64MP beeldsensor is er een 108MP sensor toegepast. Daarnaast is er aan de voorzijde een extra camera geplaatst, een 8MP ultragroothoekcamera voor het maken van groepsselfies. Het scherm, de chipset en de batterij zijn bij beide modellen gelijk.