Vivo opvouwbare smartphone met zoomcamera Vivo ontwikkelt een flip telefoon met een flexibel scherm dat omgeklapt kan worden naar de achterzijde. Deze vouwtelefoon heeft ook een zoomcamera.

Toon pagina inhoud

Verwacht wordt dat verschillende Chinese fabrikanten dit jaar hun eerste opvouwbare telefoon zullen introduceren, waaronder Xiaomi en Oppo. Ook van Vivo is bekend dat ze een vouwtelefoon in ontwikkeling hebben. Enige tijd geleden wist LetsGoDigital al uitgebreide documentatie op te sporen van een Vivo opvouwbare telefoon met een binnenwaarts vouwbaar flexibel display en een styluspen. Het lijkt er echter op dat Vivo nog meer vouwbare modellen in ontwikkeling heeft.

Ditmaal gaat het niet om een vouwbare smartphone die uitvouwt in de breedte, maar in de lengte. Het is een soort flip telefoon met een display dat uitstrekt tot aan de achterzijde van het toestel.

Vivo opvouwbare telefoon met scherm op achterzijde

Eind augustus 2020 heeft Vivo Mobile Communications een design patent ingediend bij de CNIPA (China National Intellectual Property Administration). De documentatie is vandaag, 12 februari 2021 vrijgegeven. Ook de kleuren product render, die bovenin deze publicatie getoond wordt, is afkomstig uit het patent.

Het is een bijzonder telefoonmodel om te zien. De gehele voorzijde bestaat uit schermoppervlak. Aan de zijkanten is er nagenoeg geen schermrand zichtbaar. Via de onderzijde loopt het scherm door naar de achterzijde. Ongeveer 1/3 van de achterzijde bestaat uit schermoppervlak, handig want dit displaydeel kun je inzetten voor het maken van selfies met de hoofdcamera. Zodoende hoeft er aan de voorzijde ook geen inkeping of gat in het scherm gemaakt te worden, om de front-camera in te verwerken.

Vivo heeft deze bijzondere smartphone voorzien van een geavanceerd camerasysteem bestaande uit vijf cameralenzen, waarvan één periscopische zoomlens. De camera’s zijn in een vierkant cameraeiland opgenomen, die in het midden van de behuizing is geplaatst. Rechts van het camerasysteem is een langwerpige flitser beschikbaar.

Dit is echter geen reguliere dual screen telefoon. Het schermdeel dat zich aan de achterzijde bevindt kun je namelijk openklappen, als een soort flip telefoon. Vervolgens komt dit schermdeel er aan de voorkant bij. Zodoende krijgt de gebruiker de beschikking over een extra langwerpig display, vergelijkbaar met clamshell telefoons zoals de Galaxy Z Flip en de Motorola RAZR 5G.

Er is wel een duidelijk verschil zichtbaar. Want door het flexibele schermdeel open te vouwen, is de dikte van het apparaat niet langer overal gelijk. De bovenzijde behoudt z’n originele dikte, hier zitten ook alle benodigde componenten in verwerkt. Het onderste deel is het dunst, dit gedeelte is niet veel dikker dan het flexibele display zelf.

Wat betreft de knoppen en aansluitingen, alleen aan de bovenzijde van deze Vivo opvouwbare smartphone is een rechthoekige knop en/of aansluiting geplaatst. Vermoedelijk is dit de power-knop om het toestel aan- en uit te kunnen zetten. Hoewel het ook mogelijk is dat dit de USB-C aansluiting betreft. Er zijn verder geen volumeknoppen zichtbaar en ook een simkaart compartiment lijkt in het design te ontbreken.

Het volume zal vermoedelijk via touch-bediening te regelen zijn. Mogelijk dat deze Vivo telefoon uitsluitend draadloos op te laden zal zijn. Daarnaast is het niet onwaarschijnlijk dat alleen de eSIM (elektronische sim) wordt ondersteunt. Deze aspecten zagen we ook al bij de Vivo Apex 2020 concepttelefoon.

Het is een slimme oplossing van Vivo, die we nog niet eerder zijn tegengekomen. Het is een bijzonder handzaam design. Bovendien heeft de flip telefoon een unieke en futuristische uitstraling, mede doordat het display via de onderzijde helemaal doorloopt naar de achterzijde.

Het ontwerp lijkt ook goed te passen bij Vivo. Zo behoort deze Chinese fabrikant tot één van de weinige die ook een dual display telefoon heeft uitgebracht; de Vivo NEX Dual Display. Of en wanneer Vivo deze opvouwbare smartphone zal uitbrengen blijft vooralsnog onbekend.

Bekijk hier het patent van de Vivo foldable smartphone.