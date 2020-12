Samsung Galaxy smartphone met onzichtbare selfie camera Samsung Korea ontwikkelt revolutionaire punch-hole camera, dat dankzij een bewegend sub-display onzichtbaar is wanneer de camera niet gebruikt wordt.

Al jaren zijn telefoonfabrikanten naarstig op zoek naar nieuwe methodes en mogelijkheden om een full screen smartphone design te realiseren. Zo werd de brede schermrand vervangen voor een notch, niet veel later deed ook de pop-up camera z’n intrede. Hoewel hiermee ook een full screen design gerealiseerd kan worden, gaat dit ten koste van de duurzaamheid. Vandaag de dag passen veel fabrikanten een punch-hole camera toe, ook de komende maand verwachte Samsung Galaxy S21 serie zal over zo’n type selfie-camera beschikken. De volgende stap wordt het plaatsen van de camera onder het beeldscherm.

Verschillende smartphone fabrikanten, waaronder Oppo en Xiaomi toonde halverwege vorig jaar al een prototype smartphone met een under-screen camera. ZTE heeft inmiddels de Axon 20 5G uitgebracht, dit is ’s werelds eerste smartphone met in-display selfie-camera. Hierbij is gebruik gemaakt van een speciale film en anti-reflectieve coating die de transparantie van het scherm maximaliseert. De beeldkwaliteit van dit camerasysteem laat echter nog te wensen over. Bovendien is de camera nog altijd enigszins zichtbaar, afhankelijk van de content die getoond wordt.

Zodoende blijft het de vraag hoeveel en welke smartphone fabrikanten het aandurven om in 2021 een telefoon met camera onder het scherm te introduceren. Hoewel het inmiddels gebruikelijk is om de vingerafdruksensor onder het scherm te verwerken is de afgelopen periode wel gebleken dat dit beduidend lastiger is als het gaat om het camerasysteem.

Van Samsung is bekend dat ze dergelijke technologie in ontwikkeling hebben. Toch is het niet ondenkbaar dat de Zuid-Koreaanse fabrikant eerst voor een soort tussenoplossing zal kiezen, als alternatief op de under-screen camera’s zoals die de afgelopen periode gedemonstreerd is door verschillende fabrikanten. Een nieuw patent toont aan hoe Samsung dit mogelijk wil gaan toepassen bij toekomstige Galaxy telefoons.

Samsung smartphone met sub-display die de front-camera verbergt

Op 19 juni 2020 heeft Samsung Electronics een patent aangevraagd bij de WIPO (World Intellectual Property Office) voor een ‘Electronic device including sub display and method of operating same’. De documentatie werd op 24 december 2020 goedgekeurd en gepubliceerd.

Het betreft een full screen Samsung smartphone met bijzonder smalle schermranden en een afgerond display. Zowel de camera als de LED flitser zijn onzichtbaar wanneer deze niet in gebruik zijn. Hiervoor heeft Samsung een vrij ingewikkeld, maar ingenieus mechanisme bedacht.

Het scherm bevat een transparant gebied, bovenin, in het midden. Onder het transparante gebied wordt een tweede display geplaatst, ook wel een sub-display genoemd. Direct daaronder wordt een module geïntegreerd met een dubbele camera en een LED flitser.

De eerste camera is bedoelt voor biometrische authenticatie, zo zou deze een irisscanner kunnen bevatten – zoals we in het verleden hebben gezien bij de Galaxy S8 en S9 serie. Met de tweede camera kan de gebruiker foto- en video opnames maken.

Daarnaast wordt er een driver ingebouwd, die zodanig wordt geconfigureerd dat het sub-display mechanisch verplaatst kan worden ten opzichte van het transparante gebied. Deze werkt als een soort intern pop-up display, welke van boven naar beneden kan bewegen.

Als het sub-display zich onder het transparante gebied bevindt kan deze gebruikt worden voor het weergeven van content, denk bijvoorbeeld aan het weergeven van de tijd en de batterijstatus – hierover later in deze publicatie meer. Zodra het sub-display zich niet langer onder het transparante gebied bevindt komt het camerasysteem tevoorschijn.

Om dit mechanisme beter inzichtelijk te maken hebben we bovenstaande animatie gemaakt, op basis van de patentafbeeldingen. Zodra de selfie-camera geactiveerd wordt zal het sub-display naar beneden bewegen, waardoor de camera zonder belemmeringen door het transparante gebied kan schijnen om zo hoge kwaliteit foto- en video opnames vast te leggen.

Daarnaast kan het transparante gebied ook nog van links naar rechts bewegen, waardoor slechts een deel van de camera-module zichtbaar blijft. Ten slotte is het niet in alle gevallen nodig dat de gehele camera module zichtbaar is. Denk bijvoorbeeld aan het ontgrendelen van de smartphone middels irisherkenning. In dit soort situaties is de hoofdcamera en flitser overbodig. In zo’n geval wordt het transparante gebied deels naar rechts verplaatst zodat de gebruiker alleen de camera te zien krijgt die dient voor de biometrische authenticatie, dit proces geschied geheel automatisch.

Afgezien van de automatische werking, kan de gebruiker deze beweging ook handmatig in gang zetten. Aan de rechter zijkant van het toestel wordt in de power-knop extra functionaliteit aangebracht waarmee de beweging van het sub-display bedient kan worden. Daarnaast wordt het sub-display voorzien van een touch sensor, waardoor de gebruiker dit extra scherm ook met z’n vinger kan bedienen. Door er tweemaal op te tikken of een swipe beweging te maken kun je de beweging van het display handmatig in gang zetten.

Zoals vermeld kan het sub-display de tijd en batterijstatus weergeven. Er zijn echter meer mogelijkheden. Zo kan het tweede display ook gebruikt worden voor het weergeven van notificaties of het alarm. Als de gebruiker bijvoorbeeld een berichtje of mailtje binnenkrijgt, dan wordt het bijbehorende icoontje in het sub-display getoond. Door hier vervolgens op te klikken zal het berichtenmenu of de email applicatie op het grote scherm getoond worden.

Verder wordt in de documentatie vermeld dat het scherm ook te bedienen zal zijn met een Samsung S Pen. Hoewel de Galaxy Note serie vooralsnog de enige smartphones zijn van Samsung die de iconische stylus pen ondersteunt, is inmiddels bekend dat er komend jaar ook andere high-end Samsung Galaxy smartphones geïntroduceerd zullen worden die compatibel zijn met de S Pen. Denk aan de komende maand verwachte Samsung Galaxy S21 Ultra, maar bijvoorbeeld ook de Galaxy Z Fold 3 opvouwbare smartphone die in de tweede helft van 2021 verwacht wordt.

Wordt deze technologie toegepast in de Samsung Galaxy S22?

Bij een under-screen camera dient de camera door het scherm te schijnen, wat vooralsnog zorgt voor een minder goede beeldkwaliteit dan we bij hedendaagse smartphones gewend zijn geraakt. Bij de technologie die Samsung heeft vastgelegd kan dit euvel voorkomen worden, ten slotte zorgt het transparante gebied ervoor dat binnenkomend licht rechtstreeks op de camerasensor valt. Zodoende kan de hoge beeldkwaliteit behouden worden. Heb je de camera niet nodig, dan komt het sub-display tevoorschijn om content op weer te geven.

Of en wanneer Samsung deze technologie wil gaan toepassen blijft vooralsnog onbekend. Bij de hole punch camera koos Samsung ervoor om de technologie eerst in een mid-range A-serie smartphone toe te passen. Nadat de technologie verder verfijnd was werden ook de high-end Samsung smartphones voorzien van een hole punch camera. Mogelijk zal het bedrijf ditmaal voor eenzelfde soort strategie kiezen.

Zo is het niet ondenkbaar dat Samsung in 2021 de eerste Galaxy A-serie smartphone zal aankondigen met een vernieuwde selfie-camera. Deze technologie kan vervolgens doorontwikkelt worden om in 2022 ook te worden toegepast in high-end toestellen, denk aan de Samsung Galaxy S22 die begin 2022 verwacht wordt.

Bekijk hier de documentatie van de Samsung smartphone met sub-display.