Vivo telefoons vermoedelijk in 2021 al verkrijgbaar in Nederland Vivo komt naar Europa! De eerste vier smartphone modellen zijn al verkrijgbaar in 6 Europese landen: Vivo X51 5G en de Y70, Y20s en Y11s budget telefoons.

Toon pagina inhoud

Nadat OnePlus en Oppo eerder al de oversteek waagde naar Europa, heeft nu ook zusterbedrijf Vivo aangekondigd om de Europese markt te betreden. OnePlus, Oppo, Vivo, iQOO en RealMe maken allemaal onderdeel uit van het Chinese BKK Electronics. Vivo is de Nummer 2 smartphone fabrikant in China, ook in India en Indonesië weet het bedrijf als marktleider bijzonder veel toestellen af te zetten. Daarnaast is Vivo al enkele jaren actief in Azië-Pacific, Rusland en het Midden-Oosten. Aan dit lijstje wordt nu ook Europa toegevoegd.

Binnen Europa wil Vivo zich allereerst richten op Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen, Spanje en het Verenigde Koninkrijk. Vermoedelijk zal Nederland in 2021 volgen. De eerste Vivo smartphone modellen die verkrijgbaar zullen zijn in Europa zijn de high-end X51 5G en de budget Vivo Y70, Y20s en de Y11s.

Vivo heeft eerst een uitvoerig marktonderzoek uitgevoerd in Europa. 9000 consumenten is gevraagd hun mening te geven aangaande de belangrijkste functies van hun smartphone. De batterij, camera en ontwerp blijken van groot belang te zijn, met de nadruk op gebruikersgemak en een goede balans tussen prijs en kwaliteit. ‘Dat is exact waar wij op inzetten’, zo meldde Denny Deng, Vice President en President of European Business bij Vivo tijdens de online media briefing vanuit Düsseldorf.

“Het is een uitdagend jaar geweest voor mensen en bedrijven over de hele wereld, en er zijn veel dingen veranderd. Desalniettemin is onze toewijding aan mensen in Europa niet veranderd, aangezien onze filosofie is en altijd zal zijn om de juiste dingen te doen en ze goed te doen”, zo benadrukt Denny Deng.

Denny Deng vervolgt: “Aangezien we een merk zijn dat geliefd is bij meer dan 370 miljoen mensen over de hele wereld, zijn we ervan overtuigd dat we het vertrouwen zullen winnen van klanten in heel Europa.”

Wie is smartphone fabrikant Vivo?

Smartphonemerk Vivo werd in 2011 opgericht in Dongguan, China. Het bedrijf staat erom bekend innovatieve smartphone modellen in de markt te zetten. In 2012 lanceerde Vivo de eerste smartphone met een speciale hifi-chip, de Vivo X1.

Twee jaar later brak het record met de dunste smartphone tot nu toe, de Vivo X5 Max, met een dikte van slechts 4,75 millimeter. In 2018 lanceerde Vivo de eerste smartphone met in-display vingerafdrukscanner, evenals de eerste echt randloze smartphone met een pop-up selfiecamera, de Vivo NEX.

In 2014 zette Vivo haar eerste stappen op de internationale markt. Inmiddels is Vivo aanwezig in meer dan 30 markten, met een wereldwijd marktaandeel van 9%. Vanaf heden zal ook Europa als nieuwe afzetmarkt gebruikt worden. In november vorig jaar werden er al verschillende Europese kantoren geopend.

Met de nadruk op diversiteit, heeft het Europese hoofdkantoor in Düsseldorf momenteel een team van meer dan 70 mensen met 16 nationaliteiten en verschillende achtergronden, waaronder FMCG, auto-industrie, consumentenelektronica, horeca en thuiszorg. De landen teams bestaan ​​uit 120 mensen, waaronder lokale experts uit de sector, waardoor het bedrijf kan putten uit waardevolle persoonlijke ervaring en lokale inzichten.

Vivo beschikt over vijf productiefaciliteiten – waarvan twee in China en één in Bangladesh, India en Indonesië. Ook heeft het bedrijf aangekondigd officieel te zijn begonnen met de bouw van een nieuw R&D hoofdkantoor in Chang’an, Dongguan. Het Research & Development centrum beslaat een oppervlakte van maar liefst 180 hectare en een bouwoppervlakte van 650.000 vierkante meter en is bedoelt om nieuwe technologieën te ontwikkelen, die in toekomstige smartphone modellen kunnen worden toegepast.

Ook werkt Vivo samen met 9 andere gerenommeerde onderzoeks- en ontwikkelingscentra over de hele wereld. Deze centra brengen meer dan 10.500 mensen samen en bestrijken het volledige spectrum op het gebied van R&D voor smartphones en bijbehorende apparaten. Van productontwerp, software, camerafuncties, mobiele netwerkconnectiviteit inclusief geavanceerde 5G-communicatie en patenten voor kunstmatige-intelligentie functies, die de algehele gebruikerservaring verbeteren.

Vivo hanteert het Benfen principe binnen haar bedrijfscultuur. Oftewel, het bedrijf is erop gericht om de juiste dingen te doen en ze goed te doen. Tegelijkertijd is Vivo het soort smartphonemerk dat innovaties niet stimuleert omwille van innovaties, maar in plaats daarvan een nuchtere, mensgerichte benadering hanteert en innovatieve oplossingen biedt waar dit het meest zinvol is voor het gebruik tijdens het dagelijks leven.

Eerste verkrijgbare Vivo telefoons in Europa

Vivo betreedt de Europese markt met de introductie van 4 nieuwe smartphone modellen. De Vivo X51 is een geavanceerde 5G telefoon met een bijzonder camerasysteem. Er is namelijk een Gimbal-camera ingebouwd, oftewel een innovatief pan-tilt mechanisch beeldstabilisatiesysteem die voor bijzonder stabiele foto- en video-opnames moet zorgen – ook in slechte lichtomstandigheden. Het betreft een viervoudige camera, met onder andere een periscooplens die 60x Hyper Zoom mogelijk maakt.

De Vivo X51 5G wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 765G. Het toestel heeft een 90Hz display en een 4.315 mAh batterij met ondersteuning voor 33 Watt FlashCharge technologie. De Vivo X51 5G is vanaf heden verkrijgbaar in Europa voor een adviesprijs van €750. In Nederland zal dit toestel voorlopig nog niet verkrijgbaar zijn, een goed alternatief kan zijn de Oppo Reno 4 Pro.

Aangezien maar liefst 62,5% van alle smartphones die in Europa verkocht worden €300 of minder kost, heeft Vivo besloten om ook drie budget modellen aan te kondigen voor de Europese markt. De Vivo Y70, Y20s en de Y11s hebben een sterke focus op ontwerp, batterij en camera. Zo zijn de Y20s en Y11s voorzien van een 5.000 mAh batterij. De Y-serie is voornamelijk bedoelt voor een jonger publiek. Je kunt deze smartphone serie ook wel zien als de tegenhanger van de Samsung Galaxy M-serie.

De Y70 krijgt een adviesprijs van €280 en voor de Y20 is de verkoopprijs vastgesteld op €150. De Y11 wordt het goedkoopste model, van dit toestel is echter nog geen prijs bekend gemaakt. Zowel de Y-serie als X-serie smartphones van Vivo worden aangedreven door een Qualcomm Snapdragon chipset. De toestellen draaien op het Android besturingssysteem, waar een schone en minimalistische gebruikersinterface overheen is geplaatst.

Gelijktijdig met de nieuwe telefoonmodellen heeft Vivo ook twee optionele accessoires aangekondigd, in de vorm van koptelefoons: de Vivo True Wireless Earphones (€130) en de Vivo Wireless Sport (€70).

Tijdens het virtuele evenement kondigde Vivo ook aan een partnerschap te starten met de UEFA. Het sponsorcontract is geldig voor komend voetbalseizoen en het UEFA Europees kampioenschap voetbal 2024. Vivo neemt daar de rol op zich van UEFA EURO 2020 Global Smartphone Provider.