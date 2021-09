Samsung annuleert mogelijk Galaxy S21 FE release Online launch event voor Galaxy S21 FE is geannuleerd. Samsung overweegt om geheel af te zien van de release. Alle focus gaat naar de Galaxy S22 serie.

Vorig jaar bracht Samsung voor het eerst een Fan Edition uit van de Galaxy S-serie. De Samsung Galaxy S20 FE werd direct na de release mega populair, de smartphone bood dan ook relatief veel waar voor je geld. Mede daarom kijken Galaxy fans al enige tijd uit naar z’n opvolger. In eerste instantie stond de introductie van de Galaxy S21 FE gepland voor augustus. Tijdens het Galaxy Unpacked event dat zich vorige maand voltrok kwam dit toestel echter niet aan bod.

Wel werden er een reeks andere Samsung mobile devices aangekondigd; de Galaxy Z Flip 3 en Galaxy Z Fold 3 opvouwbare smartphones, de Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic smartwatches en de Galaxy Buds 2 oordopjes. Velen gingen er afgelopen maand nog vanuit dat Samsung de release van de S21 FE zou opschuiven naar oktober – wat overeen zou komen met de introductie van de S20 FE.

Er gingen zelfs al verhalen rond dat de Galaxy S21 FE vanaf 29 oktober in de winkelschappen zou liggen. Verschillende retailers hadden het toestel al op hun website vermeld staan. Ondertussen doken er echter ook steeds vaker geruchten op dat het nieuwe telefoonmodel in minder markten zal worden geïntroduceerd dan voorheen – met als belangrijkste oorzaak de aanhoudende chiptekorten.

Helaas lijkt het Nederlandse gezegde ‘van uitstel komt afstel’ hier nu van toepassing te zijn. Want hoewel de Samsung S21 FE inmiddels alle benodigde certificaten heeft ontvangen en feitelijk klaar is om uitgebracht te worden, lijkt de Zuid-Koreaanse fabrikant af te zien van de introductie ervan.

Samsung S21 FE wordt waarschijnlijk geannuleerd

Een Samsung woordvoerder zou tegen het Zuid-Koreaanse medium DDaily hebben gezegd dat het online event van de Galaxy S21 FE, die voor media oktober gepland stond, is geannuleerd. Vervolgens wordt eraan toegevoegd dat ‘de release van dit smartphone model zal worden herzien’. Oftewel, er is een reële kans dat er nooit geen Fan Edition van de Galaxy S21 zal verschijnen.

De verkopen van de Samsung Galaxy Z Flip 3 lopen boven verwachting goed. Bovendien is het bedrijf ondertussen volop bezig met de ontwikkeling van de Samsung Galaxy S22 serie. Van deze nieuwe line-up wordt veel verwacht. Er lijken drie modellen in de pijplijn te zitten, waarvan de release gepland staat voor januari 2022.

Mogelijkerwijs dat de introductie van de S22 serie zelfs al op 29 december 2021 zal plaatsvinden. In dat geval zou er wel erg weinig tijd zitten tussen de introductie van de relatief goedkope Galaxy S21 FE en de nieuwe Galaxy S22 line-up. Zodoende dat het niet ondenkbaar is dat Samsung dit jaar zal afzien van een Fan Edition, net zoals er dit jaar ook geen Galaxy Note 21 is uitgebracht.

In plaats daarvan zullen alle pijlen worden gericht op de nieuwe modellenreeks voor 2022. Het gaat om de opvolgers van de Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra. Het blijft echter nog even de vraag of het nieuwe trio ook onder de modelnamen Galaxy S22, S22 Plus en S22 Ultra in de markt worden gezet.

Volgens de geruchten wordt het Plus model hernoemt tot Galaxy S22 Pro. Het nieuwe Ultra model wordt mogelijk helemaal niet weggezet binnen de Galaxy S-serie, dit toestel wordt naar verluidt onder de modelnaam Galaxy Note 22 Ultra uitgebracht.

Hoewel het vooralsnog prille speculaties zijn, lijkt het een logische stap te zijn voor Samsung om de release van de Galaxy S en Note serie samen te voegen. Er bestaat ten slotte al lange tijd twijfel over het voortbestaan van de Note serie, zeker nu er inmiddels meerdere Samsung smartphones compatibel zijn met de S Pen – denk aan de Galaxy S21 Ultra en de Galaxy Z Fold 3.

Samsung heeft echter altijd ontkent dat de Note serie tot een einde is gekomen. Het bedrijf realiseert zich terdege dat de Note line-up kan rekenen op een reeks vaste fans. Op deze wijze kan zowel de S- als Note-serie blijven voortbestaan en behoudt Samsung in de tweede helft van het jaar de ruimte om aandacht te besteden aan de Galaxy Z serie – waarbinnen de opvouwbare smartphones van het merk zijn ondergebracht – en mogelijk vanaf volgend jaar ook de oprolbare en uittrekbare smartphones.