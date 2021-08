Samsung Unpacked: Galaxy Z-serie opvouwbare smartphones Galaxy fans maken zich op voor het launch event. Later vandaag zal Samsung vijf nieuwe producten presenteren, waaronder twee opvouwbare smartphones.

Het aftellen is begonnen! Op woensdag 11 augustus zal om 16:00 het Samsung Galaxy Unpacked 2021 event plaatsvinden, waar een reeks nieuwe mobiele producten geïntroduceerd zullen worden. Zoals elk jaar zal het launch event te volgen zijn via een live stream. Verwacht wordt dat Samsung twee opvouwbare smartphones, twee smartwatches en een setje oordopjes zal aankondigen. Een nieuwe Galaxy Note zal dit jaar niet arriveren, ook voor de Galaxy S21 FE is het nog te vroeg. Alle aandacht zal ditmaal uitgaan naar de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3.

Om de toenemende concurrentie vanuit China voor te blijven heeft Samsung haar focus verlegd naar foldables. Geen enkele andere fabrikant heeft zoveel opvouwbare toestellen uitgebracht als Samsung.

Samsung Galaxy Z Flip 3 en Galaxy Z Fold 3

Onder de slogan ‘Is ‘good’ good enough?’ zal het bedrijf haar 3de generatie opvouwbare smartphones introduceren. Bij de tweede generatie lag de focus op meer scherm en betere functies. Ditmaal zullen de toestellen ongekende mogelijkheden gaan bieden op het gebied van multitasken, zo heeft het bedrijf reeds onthuld. Daarnaast zullen de nieuwe modellen beduidend solider worden dan voorheen. Lees hier alles over het design, de specs en functies van de Samsung Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3.

Veruit de meeste focus tijdens het komende Galaxy Unpacked event zal uitgaan naar de nieuwe vouwtelefoons. Voor volgend jaar lijkt het bedrijf overigens hele andere plannen te hebben, in 2022 wordt namelijk de Galaxy Z Roll en Galaxy Z Slide verwacht. Hoewel de onderlinge verschillen tussen deze modellen nog onbekend zijn, worden dit naar verwachting de eerste Samsung rollable smartphones met een oprolbaar scherm.

Zover is het echter nog niet, de Z Fold 3 en Z Flip 3 zullen op tal van punten verbeterd worden, bovendien zal Samsung de prijs ten opzichte van vorig jaar verlagen. Een win-win situatie dus. Vooral de klaptelefoon wordt beduidend goedkoper dan vorig jaar, met een vanaf prijs van €1.100 zal deze vouwtelefoon zelfs goedkoper worden dan de Galaxy S21 Ultra. Voor de Z Fold 3 moet je iets langer doorsparen, dat toestel krijgt naar verluidt een vanaf prijs van €1.900.

Galaxy Z-Serie

Mocht je je overigens afvragen wat er met de Z Flip 2 is gebeurd, doordat de nieuwe Flip gelijktijdig met de Z Fold 3 wordt geïntroduceerd heeft Samsung besloten om de benamingen gelijk te trekken, zo wist LetsGoDigital in april dit jaar reeds te onthullen.

Tijdens het launch event zullen ook de Galaxy Watch 4 en Galaxy Watch 4 Classic onthult worden. Ook hier is een naamswijziging doorgevoerd. De Watch 4 Classic wordt namelijk de opvolger van de Watch 3. Terwijl de Watch 4 de Watch Active 2 zal opvolgen. Het worden de eerste Samsung smartwatches die draaien op het Google Wear OS. Aangaande de prijzen, verwacht wordt dat de Watch 4 voor € 280 (40mm) / €310 (44mm) over de toonbank zal gaan. De Classic variant krijgt een adviesprijs van €380 (42mm) / €410 (46mm). Lees hier alles over de verwachte Galaxy Watch 4 en Galaxy Watch 4 Classic.

Ten slotte zal Samsung tijdens Galaxy Unpacked Augustus 2021 ook een setje nieuwe draadloze oordopjes aankondigen. De Galaxy Buds 2 zullen naast de Galaxy Buds Pro worden gevoerd, laatstgenoemde werd begin dit jaar geïntroduceerd ten tijde van de Galaxy S21 serie. De nieuwe oordopjes zullen iets minder geavanceerd zijn dan de Pro-variant, wat tevens zal resulteren in een iets lagere verkoopprijs (€160). Ondanks de lagere prijs zullen deze oortjes ook over Active Noise Cancelling technologie beschikken.

Samsung heeft reeds onderstaande ‘Get ready to Unfold’ trailer online gezet, waarin het bedrijf haar rijke historie op het gebied van mobiele telefoons toont.

Geschiedenis van Samsung

Wist jij dat Samsung initieel helemaal geen tech-bedrijf was? Het bedrijf is in 1938 opgericht door Lee Byung-chul en exporteerde aanvankelijk gedroogde vis, van Korea naar China. Het zou vervolgens nog 30 jaar duren voordat Samsung de tech-wereld ging verkennen, vanaf dat moment werd het bedrijf actief in de TV-markt. Vervolgens zou er nog eens 20 jaar overheen gaan voordat de eerste mobiele telefoon van het merk verscheen.

Het was 1988 toen de Samsung SH-100 werd uitgebracht, als allereerste Samsung telefoon. Met dat toestel kon je overigens niet veel meer dan alleen bellen. In 2001 bracht de Zuid-Koreaanse fabrikant haar eerste smartphone uit, de Samsung SPH-I300. Het Android OS bestond toen nog niet, maar dankzij het Palm OS besturingssysteem kon je al wel internetten, mailen en berichtjes versturen met dit toestel.

In 2009 werd de eerste Galaxy smartphone uitgebracht, de Samsung Galaxy GT-i7500 was tevens het eerste toestel van Samsung dat draaide op Android. Een jaar later zou de eerste Galaxy S-serie smartphone worden uitgebracht. Deze line-up is nog altijd springlevend, zo werd begin dit jaar de Galaxy S21 serie aangekondigd als nieuwe topmodellen voor 2021.

Inmiddels reiken de tentakels van Samsung nog veel verder. Het bedrijf is in vele markten actief. Wist jij bijvoorbeeld dat het grootste prekpark in Zuid-Korea, genaamd Everland, ook eigendom is van Samsung? Een leuk weetje mocht je nog eens een bezoek brengen aan Korea.

Het moge duidelijk zijn, Samsung heeft inmiddels vele jaren ervaring als het gaat om mobiele telefoons en smartphones. Na de overstap van mobiele telefoons naar smartphones is de Zuid-Koreaanse fabrikant ervan overtuigd dat nu het tijdperk van opvouwbare telefoons is aangebroken.