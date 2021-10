Google Pixel Fold opvouwbare smartphone De eerste Google opvouwbare telefoon met 7,6” flexibel scherm wordt voor eind 2021 verwacht. 3D renders tonen mogelijk ontwerp van nieuwe Pixel Fold.

Dit najaar worden de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro uitgebracht. Gelijktijdig wordt het nieuwe Android 12 besturingssysteem gelanceerd. Daar lijkt het echter niet bij te blijven. Meerdere bronnen uit de industrie hebben inmiddels te kennen gegeven dat Google nog voor eind 2021 haar eerste opvouwbare smartphone zal presenteren. Mogelijkerwijs wordt het toestel onder de modelnaam Pixel Fold in de markt gezet.

Verwacht wordt dat de eerste Google opvouwbare telefoon een binnenwaarts flexibel scherm krijgt. Op basis van alle geruchten heeft grafisch designer Waqar Khan in samenwerking met LetsGoDigital een serie 3D renders gemaakt van de verwachte Google Pixel Fold. Het design is geïnspireerd op de Pixel 6 serie.

Google Pixel opvouwbare telefoon

De Pixel Fold renders tonen een vergelijkbaar design als de Samsung Galaxy Z Fold 3. Er is een front-display beschikbaar met een punch-hole selfiecamera, die in de linker bovenhoek is geplaatst. De scherm- en frameranden zijn redelijk dik, wat vermoedelijk ook daadwerkelijk het geval zal zijn. Het blijft ten slotte toch de eerste generatie vouwtelefoons voor Google.

Eenmaal opengevouwen krijgt de gebruiker een groot tablet-scherm tot z’n beschikking. Hier is eveneens een punch-hole camera geïntegreerd, ditmaal in de rechter bovenhoek. Het toestel is voorzien van een soortgelijke hide-away hinge als Samsung toepast.

Overigens, op 23 september 2021 heeft Google LLC ook een patent toegewezen gekregen van de Unites States Patent and Trademark Office (USPTO) voor een ‘Multi-axis soft hinge mechanism and foldable device having same’. De 58-pagina tellende documentatie omschrijft een geavanceerd scharniermechanisme, dat zodanig is ontworpen dat er slechts een kleine naad ontstaat wanneer het toestel wordt opgevouwen.

Het gepatenteerde scharnier is geschikt voor een opvouwbare smartphone met een binnenwaarts vouwbaar display, dat uitvouwbaar is tot een tablet formaat. Zodoende is het goed mogelijk dat Google dit type scharnier wil inzetten voor de Pixel Fold.

In de uitvoerige documentatie komt overigens ook een clamshell model aan bod. Onderaan deze webpagina is de .PDF te downloaden, inclusief uitgebreide technische omschrijving en originele patent afbeeldingen.

Terugkomend op de door Waqar ontworpen Pixel Fold, het is de achterzijde die sterke gelijkenissen vertoont met de Pixel 6 serie. Hoewel het launch event van de 6 serie nog moet plaatsvinden, heeft Google in augustus dit jaar al behoorlijk wat details bekend gemaakt – waaronder het design.

De Pixel 6 krijgt een driekleurig ontwerp met een verticale camera bies, die uitsteekt ten opzichte van de behuizing. Het is een kenmerkend en uniek ontwerp, dat de designer ook in de Pixel Fold heeft verwerkt. Zelfs de zoomcamera is terug te vinden in het design.

Bekijk ook onderstaande animatie video, waarin Waqar Khan de Google Pixel Fold van alle kanten toont, in dezelfde kleurvarianten als de Pixel 6-serie zal verschijnen.

Google opvouwbare smartphone

Vorig jaar werd al bekend dat Google een opvouwbare smartphone in ontwikkeling heeft onder codenaam ‘Passport’. In juli dit jaar volgde meer concrete informatie omtrent de in ontwikkeling zijnde Google foldable. Toen meldde zowel The Elec als displayanalist Ross Young dat de vouwtelefoon van Google over een 7,6-inch flexibel scherm zal beschikken.

Het schermformaat komt overeen met de onlangs uitgebrachte Samsung Z Fold 3. Hoogstwaarschijnlijk wordt er een 120Hz LTPO displaypaneel van Samsung Display ingezet. Verwacht wordt dat Google, net als Samsung, gebruik zal maken van Ultra Thin Glass technologie. Hierdoor zal het scherm beter bestand zijn tegen krassen en stoten. Het is nog onbekend wat voor een screen protector er zal worden toegepast.

Ook over de chipset is vooralsnog geen informatie bekend. Het is echter zeker niet ondenkbaar dat Google de onlangs aangekondigde Tensor SoC ook zal inzetten voor de Pixel opvouwbare telefoon. Het is de eerste system-on-chip van Google. De processor is vernoemd naar het open-source machine learning-platform van Google; TensorFlow.

Het gaat naar verluidt om een onaangekondigde Samsung Exynos 9855 – die enigszins vergelijkbare prestaties zal bieden als de Exynos 2100 die voor de high-end Samsung Galaxy S21 serie wordt toegepast. De chip is in samenwerking met AI-engineers van Google ontwikkeld. Volgens de tech gigant zal de Tensor chip de meest krachtige Artificial Intelligence (AI) en Machine Leaning (ML) functies ooit ondersteunen.

Het blijft vooralsnog onbekend hoe de camera configuratie eruit zal komen te zien. Hoewel de product renders een soortgelijke camera tonen als de Pixel 6 is het niet ondenkbaar dat Google in werkelijkheid een minder geavanceerd camerasysteem zal toepassen.

Ten slotte kiest Samsung er ook voor om haar vouwtelefoons uit te rusten met een minder goede camera, dan de reguliere high-end toestellen hebben. Het is aannemelijk dat Google een soortgelijke strategie zal volgen, om de vouwbare smartphone enigszins betaalbaar te houden.

Daarnaast zijn er signalen dat de opvouwtelefoon als eerste Google telefoon voorzien wordt van een under-display camera – net zoals het geval is bij de Galaxy Z Fold 3. In mei dit jaar kreeg het bedrijf al een patent toegewezen voor een Google Pixel smartphone met under screen camera.

Afgezien van alle specs, zijn velen natuurlijk met name benieuwd naar de software optimalisaties die Google zal doorvoeren. Want je mag er vanuit gaan dat Google ook de nodige nieuwe features zal introduceren voor groot schermgebruik. Onlangs kreeg het bedrijf overigens ook nog een patent toegewezen voor een Google Pixel tablet – hoewel het zeer de vraag is of dit model ooit op de markt wordt gebracht.

Aangaande de introductiedatum, afgelopen maand bevestigde EvLeaks via Twitter dat de foldable Pixel nog voor het eind van het jaar officieel geïntroduceerd zal worden. Google zou inmiddels twee jaar aan de opvouwbare smartphone hebben gewerkt. Het toestel wordt ontwikkelt onder codenaam ‘Passport’. De retail benaming blijft nog onbekend.

Velen gaan er vanuit dat Google’s vouwbare toestellen, net als de reguliere telefoonmodellen, binnen de Pixel modellenreeks worden ondergebracht. Aangezien de vouwtelefoon een zogenaamde Fold vormfactor krijgt lijkt Google Pixel Fold een logische benaming, zeker is dit echter nog niet.

Google Pixel Fold Prijs & Release

Mogelijk wordt Google’s eerste opvouwbare smartphone gelijktijdig met de Pixel 6 en Android 12 OS geïntroduceerd. Hiervoor zal een speciaal launch evenement worden georganiseerd, dat vermoedelijk op 19 oktober 2021 zal plaatsvinden. De release van de Pixel 6 telefoons zal een week later plaatsvinden, op 28 oktober. Of de Pixel Fold dan ook al in de verkoop gaat blijft nog even afwachten.

Over de prijs is vooralsnog geen informatie bekend. Aangezien het toestel een Fold vormfactor krijgt is het aannemelijk dat de verkoopprijs rond de €1.800 – €2.000 zal liggen. Helaas worden Google smartphones officieel niet in Nederland verkocht. Vermoedelijk zal dat bij de vouwtelefoon niet anders zijn. Er is wel een reële kans dat het toestel via de grijze import in ons land zal belanden. Daarnaast kun je Google telefoons in buurland Duitsland kopen.

Het lijkt er overigens op dat Google nog een opvouwtelefoon in de maak heeft. 9To5Google meldde afgelopen maand dat het bedrijf ook een vouwbaar model ontwikkelt onder codenaam ‘Jumbojack’. Desondanks is het aannemelijk dat Google het in eerste instantie bij één model zal houden. Wellicht dat het tweede model in 2022 zal verschijnen. Hoe dan ook, er lijkt nog genoeg moois in het verschiet te liggen.

