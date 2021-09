Samsung Galaxy Z Fold 3 kopen bij BCC De eerste waterbestendige opvouwbare telefoon met S Pen compatibiliteit is nu verkrijgbaar. Bij BCC kun je de Galaxy Z Fold 3 als simlockvrij los toestel kopen.

Samsung heeft middels een persbericht bekend gemaakt dat de 3e generatie opvouwbare smartphones vanaf heden verkrijgbaar zijn in Nederland. De Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 maken deel uit van de Z-Serie. Deze productcategorie bevat uitsluitend vouwbare modellen. Er is veel interesse in de nieuwe vouwtelefoons, zo blijkt uit de eerste verkoopcijfers van de pre-order sales.

Samsung heeft de prijzen dan ook verlaagt ten opzichte van voorgaande modellenreeks. Door de prijsdaling kunnen dit soort telefoons aan een bredere doelgroep worden aangeboden. Samsung heeft de Galaxy Z Flip 3 prijs vastgesteld op €1.050 (128GB). De adviesprijs van de Galaxy Z Fold 3 ligt beduidend hoger, voor een los toestel zonder abonnement betaal je namelijk €1.800 (256GB).

Ondanks de relatief hoge aanschafprijs van de Z Fold 3 zijn er tijdens de pre-order periode maar liefst 6 keer meer toestellen besteld dan van de Galaxy Z Fold 2 – die ten tijde van de release €200 duurder was.

Samsung Z Fold 3 kopen zonder abonnement

De redactie van LetsGoDigital ging op bezoek bij een aantal winkels om de nieuwe toestellen te bekijken. De adviesprijzen die voor de Galaxy Z Fold en Z Flip worden gehanteerd zijn bij alle retailers hetzelfde. Alleen bij MediaMarkt is de verkoopprijs 1 euro lager dan bij andere aanbieders. Deze verkoopstrategie wordt toegepast om consumenten de laagste prijsgarantie te kunnen bieden.

In de winkel van BCC treffen we de Galaxy Z Fold 3 aan in een afgesloten vitrine. Een behulpzame medewerker toont ons het toestel en bent enthousiast te vertellen over de voordelen van het vouwbare apparaat.

De Fold 3 is verkrijgbaar in twee geheugenvarianten. Bij BCC kun je alleen de basisuitvoering kopen met 256GB intern geheugen. Consumenten die de 512GB versie willen aanschaffen zullen hun aankoop elders moeten doen. Het prijsverschil tussen beide toestellen is €100.

De Samsung Z Fold 3 is leverbaar in drie verschillende kleuren; Phantom Black, Phantom Silver en Phantom Green. Persoonlijk ben ik erg gecharmeerd van de groene kleurvariant. Naast fysieke winkels heeft BCC ook een webwinkel waar je online je bestelling kunt plaatsen. De online voorraad van de Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 is overigens zeer beperkt. Dus mocht je interesse hebben, wees er snel bij want er zijn nog slechts een aantal exemplaren beschikbaar.

Vergeet niet de oplader aan je bestelling toe te voegen. Deze wordt niet meer standaard meegeleverd. Het USB kabeltje welke je nodig hebt om de adapter te verbinden met je telefoon is nog wel aanwezig in het verkoopdoosje. BCC biedt een Samsung 25 Watt Super Fast charger aan voor €25. De aanduiding ‘Super Fast’ moet overigens met een korreltje zout genomen worden. De laadduur is ongeveer 1 uur en 15 minuten.

Verder is het beslist de overweging waard om een bijpassend telefoonhoesje 3 te kopen. Samsung heeft verschillende hoesjes en covers uitgebracht voor de Galaxy Z Fold, van Siliconen Covers tot luxe lederen Flip Covers. Bij BCC kun je verschillende hoesjes kopen.

Wil je productief te werk gaan? Dan is de toevoeging van S Pen compatibiliteit echt wat voor jou. De Galaxy Z Fold 3 is namelijk de eerste opvouwtelefoon van Samsung die ondersteuning biedt voor de S Pen. Er zijn twee nieuwe styluspennen uitgebracht, die beide te gebruiken zijn met de nieuwe Fold. De S Pen Fold Edition en de S Pen Pro.

De Pro variant beschikt over Bluetooth, maar is vooralsnog niet verkrijgbaar in Nederland. Andere styluspennen niet zijn bruikbaar. Samsung heeft ook een Flip Cover met S Pen uitgebracht, deze beschikt over een handig opbergvakje voor de S Pen. Het toestel is namelijk niet voorzien van een stylus-compartiment, zoals Galaxy Note smartphones wel hebben. Daar staat echter wel tegenover dat de nieuwe S Pennen groter zijn vormgegeven, wat de handligging ten goede komt.

Over de garantie en service hoef je je geen zorgen te maken. BCC bestaat al meer dan 50 jaar en behoort met 60 winkels tot een van de grootste elektro-retailers van Nederland. De elektronicaketen is overigens onderdeel van de Mirage Retail Group.

Samsung Electronics heeft van de Z Fold 3 en Z Flip 3 ook een speciale editie uitgebracht. De Samsung Galaxy Z Fold 3 Thom Browne wordt alleen niet in Nederland verkocht. Deze speciale uitgave is alleen via het buitenland te bemachtigen en omvat naast de vouwtelefoon ook meerdere accessoires, waaronder de nieuwe Galaxy Watch 4 Classic smartwatch en de Galaxy Buds 2 draadloze oordopjes.

Wat kun je verwachten van de Galaxy Z Fold 3?

De nieuwe generatie opvouwbare smartphones van Samsung zijn op veel onderdelen verbetert. De twee opvouwmodellen kunnen nu ook tegen een spatje water en zijn IPX8 gecertificeerd. Samsung is daarmee wereldwijd de enige smartphone fabrikant die waterbestendige vouwbare telefoons in het verkoopassortiment heeft.

Samsung heeft de Galaxy Z Fold 3 ook voorzien van een zogenaamde Under Panel Camera. Een kleine digitale camera die onder het schermoppervlak is geplaatst en met het blote oog nauwelijks zichtbaar is. Hiermee kun je selfies maken en bijvoorbeeld videobellen.

Ook het framewerk is herzien. Voor de body wordt nu een verstevigd aluminium frame gebruikt en dat maakt deze mobieltjes duurzamer dan ooit tevoren.

De nieuwe Galaxy Z Fold en Z Flip draaien op het Android 11 besturingssysteem van Google. Als je voor Samsung kiest hoef je je geen zorgen te maken over de software- en beveiligingsupdates. Het toestel ontvangt gegarandeert 3 jaar Android OS updates en 4 jaar beveiligingsupdates. Wil je meer weten over alle details, bekijk dan hier de infographic met de belangrijkste Samsung Galaxy Z Fold 3 specificaties.

Het enige nadeel wat ik heb ondervonden is de oplaadsnelheid. De Samsung Galaxy Z Fold 3 heeft een dubbele batterij met een totale capaciteit van 4.400 mAh. Dat is toereikend om de dag zorgeloos mee door te komen. Maar je ontkomt er niet aan om hem dagelijks aan de oplader te leggen.

Het oplaadproces duurt lang, zeker als je voor draadloos opladen kiest (15W). Aan de oplaadstekker biedt de Galaxy Z Fold 3 ondersteuning voor maximaal 25 Watt. Ook dat is niet veel ten opzichte van concurrerende merken, zoals Xiaomi en Oppo. Die bieden al geruime tijd telefoonmodellen aan met een 120 Watt of 65 Watt oplader.

Tot slot, de Galaxy Z Fold 3 is een pracht van een toestel. Kopers van de Z Fold 3 zullen zeker geen spijt krijgen van hun aankoop. Je kunt er beslist jaren mee vooruit. Valt deze vouwtelefoon voorlopig boven jouw budget en wil je toch vouwen? Kijk dan eens op Marktplaats. Daar wordt het voorgaande model, de Z Fold 2 momenteel tweedehands aangeboden voor €1.000. Of je kiest voor de handzame Galaxy Z Flip 3, die met een vanaf prijs van €1.050 ook een stuk betaalbaarder is dan z’n grote broer.