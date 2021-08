Samsung Galaxy Z Fold 3 Thom Browne Edition Samsung brengt Galaxy Z Fold 3 Limited Edition uit in samenwerking met fashionmerk Thom Browne. Inclusief bijpassende smartwatch en oordopjes.

Toon pagina inhoud

Vanaf volgende week vrijdag kun je de Samsung Galaxy Z Flip 3 en Galaxy Z Fold 3 kopen in Nederland. Voor beide opvouwbare smartphones is het al mogelijk om een pre-order bestelling te plaatsen. Gelijktijdig met de introductie van de nieuwe vouwtelefoons heeft Samsung ook een speciale editie aangekondigd van beide modellen. De Limited Edition uitgave is in samenwerking met het Amerikaanse fashionbedrijf Thom Browne vormgegeven.

De Samsung Galaxy Z Fold 3 Thom Browne Edition heeft een verkoopadviesprijs van $3.500 USD. Voor dit bedrag ontvang je overigens wel heel wat meer dan alleen de telefoon zelf. Naast de Limited Edition smartphone (512GB) vind je in de verkoopverpakking ook een bijpassende leren smartphone case, een S Pen Pro styluspen, een USB-C kabel, een Travel Adapter en een Wireless Charger Trio – laatstgenoemde is een wireless oplaad-pad om tot drie devices tegelijkertijd op te kunnen laden.

Ook zijn de nieuwe Galaxy Watch 4 Classic smartwatch met drie bijpassende horlogebandjes en de Galaxy Buds 2 oordopjes met een extra luxe opbergcase inbegrepen in de stijlvolle verkoopdoos – alle producten zijn ondergedompeld in dezelfde modieuze Thom Browne-stijl.

Samsung Z Fold 3 Limited Edition

LetsGoDigital wist in juli dit jaar al exclusief te melden dat Samsung opnieuw een Thom Browne Limited Edition model zou uitbrengen. Het design is geheel herzien ten opzichte van vorig jaar. In plaats van een grijskleurige behuizing is er ditmaal gekozen voor een stijlvolle witte finish. Daarnaast zijn op alle producten het kenmerkende driekleurige streepjespatroon zichtbaar, die ook in het logo van Thom Browne zijn terug te vinden.

Samsung heeft niet alleen de buitenzijde van de Galaxy Z Fold 3 aangepast, ook softwarematig zijn er verschillende aanpassingen verricht. Denk aan exclusieve toegang tot de Thom Browne app, bijpassende wallpapers en aangepaste geluidssignalen. Ook voor de Watch 4 Classic zijn verschillende unieke watch faces ontworpen.

Jammer genoeg wordt deze Thom Browne Edition niet in Nederland uitgebracht, de reguliere Z Fold 3 daarentegen kun je wel in ons land kopen. Datzelfde geldt ook voor de Watch 4 (Classic) en de Buds 2.

Samsung Galaxy Z Fold 3 opvouwbare smartphone

De nieuwe Fold kenmerkt de 3de generatie opvouwbare telefoons van Samsung. Opnieuw is het toestel beduidend solider dan z’n voorganger, zo is er voor het eerst een IPX8-rating toegekend, wat inhoudt dat de nieuwe Galaxy Z Fold 3 net zo waterbestendig is als andere high-end Samsung Galaxy smartphones.

Het is ook de eerste vouwtelefoon van het merk dat ondersteuning biedt voor de S Pen. Naast de geavanceerde S Pen Pro, die bij de Thom Browne Edition is inbegrepen, heeft Samsung ook een S Pen Fold Edition uitgebracht. Deze styluspen komt zonder Bluetooth ondersteuning.

De voorzijde wordt gekenmerkt door een 6,2” HD+ Amoled display, zodra je het toestel openslaat ontvouwt zich een 7,6” flexibel scherm. Bijzonder is dat Samsung de camera voor het eerst onder het scherm heeft geplaatst. Deze under panel camera heeft een resolutie van 4MP. Daarnaast is er nog een 10MP selfiecamera aanwezig, evenals een drietal 12MP camera’s via de achterzijde van het toestel.

Het 256GB instapmodel kun je kopen voor €1.800, daarnaast wordt de Samsung Z Fold 3 aangeboden met 512GB opslaggeheugen voor € 1.900. Een S Pen en oplader is helaas niet standaard inbegrepen. Wel ontvang je tijdens de pre-order periode, die t/m 26 augustus 2021 duurt, een S Pen Fold Edition en een Flip Cover met S Pen cadeau bij aankoop van een Z Fold 3.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic Thom Browne

Gelijktijdig met de nieuwe vouwtelefoons heeft Samsung ook twee nieuwe smartwatches aangekondigd, de Galaxy Watch 4 en de Watch 4 Classic. Zoals de naam al suggereert heeft laatstgenoemde model een klassieke uitstraling. Dit is tevens het meest luxe en prijzige horloge en de enige met een roterende ring, voor de bediening.

De Samsung Galaxy Watch 4 Classic is verkrijgbaar in twee formaten; 42mm en 46mm. Het is het eerste slimme horloge van Samsung dat draait op het Wear OS besturingssysteem van Google. Zodoende kunnen gebruikers profiteren van alle beschikbare Google diensten en services. Uiteraard zijn er ook tal van gezondheidsfuncties beschikbaar, daarnaast is de smartwatch voorzien van een 5 ATM certificering.

Via de nieuwe Galaxy Watch Design Studio kun je de smartwatch verder personaliseren met de nieuwste bandjes en keuze uit een zwarte of zilveren horlogekast. Er zijn tal van kleurencombinaties mogelijk. Bij de Galaxy Z Fold 3 Thom Browne editie zitten standaard maar liefst drie horlogebandjes inbegrepen, een witte die een perfect match vormt met de smartphone, een stijlvolle grijze variant en een rood/wit/blauw gestreept model.

Voor de 42mm variant beginnen de prijzen bij €370. Voor €400 kun je het 46mm model kopen. Tijdens de voorverkoop ontvang je bij aankoop van een Galaxy Watch 4 Classic een Wireless Charger Duo cadeau.

Samsung Galaxy Buds 2 wireless oordopjes

Tijdens Galaxy Unpacked 2021 heeft Samsung ook de nieuwe Galaxy Buds 2 draadloze oordopjes aangekondigd. De Buds 2 zijn het goedkope broertje van de begin dit jaar gelanceerde Galaxy Buds Pro.

Dankzij de dynamische two-way speakers leveren de Galaxy Buds 2 heldere hoge noten en een diepe bas, terwijl de actieve ruisonderdrukking ongewenste achtergrondgeluiden blokkeert. Als je tegelijkertijd toch je omgeving wilt horen, dan kun je kiezen voor drie omgevingsgeluidsniveaus. Dat maakt de oordopjes zowel geschikt voor het luisteren naar muziek als het houden van een videocall.

Uiteraard kun je de oortjes eenvoudig verbinden met andere Galaxy apparaten. De wireless oordopjes zijn verkrijgbaar in vier stijlvolle kleuren; zwart, wit, olijfgroen en lavendelpaars. De Samsung Buds 2 hebben een adviesprijs van €150.