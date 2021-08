Samsung Galaxy Z Fold 3 specs & kleuren De Galaxy Z Fold 3 is officieel uitgebracht door Samsung. De vouwtelefoon is waterbestendig, biedt S Pen ondersteuning en heeft een under panel camera.

Samsung heeft zojuist twee nieuwe opvouwbare smartphones aangekondigd. Tijdens Samsung Unpacked 2021 zijn de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 officieel geïntroduceerd. In deze publicatie beperken we ons tot de nieuwe Fold, die op tal van punten is verbeterd ten opzichte van z’n voorganger. De meest opmerkelijke veranderingen zijn de toevoeging van S Pen ondersteuning en de integratie van een under panel camera. Daarnaast is de 3de generatie Z Fold voor het eerst voorzien van een waterbestendige behuizing.

Ondanks al deze toevoegingen en verbeteringen heeft Samsung de adviesprijs opnieuw weten te verlagen. Waar de originele Fold voor €2.020 in de markt werd gezet, kreeg de Z Fold 2 een meer strategische adviesprijs van €1.999. Bij het nieuwe model is er nog eens €200 van de verkoop prijs afgehaald. Voor €1.799 krijg je de beschikking over 256GB geheugen. Heb je behoefte aan meer opslaggeheugen, dan kun je voor €1.899 het 512GB model kopen.

Hoewel de vouwtelefoon goedkoper is dan z’n voorganger blijft het natuurlijk een behoorlijk bedrag. De vraag is dan ook; wat mag je verwachten voor deze prijs? Samsung heeft een uitgebreide Infographic gepubliceerd, waarin alle specs en kenmerken van het nieuwe model uiteen zijn geweest. Ook wordt hierbij de vergelijking getrokken met het oude model, zo kun je eenvoudig alle verschillen inzien.

Samsung Z Fold 3 opvouwbare smartphone

Afgelopen jaar werd het schermoppervlak vergroot, bij het nieuwe model is de displaygrootte gelijk gebleven. Het betreft een 6,2-inch HD+ Dynamic AMOLED display, de refresh-rate is verhoogd naar 120 Hertz. Zodra je de telefoon openvouwt krijg je de beschikking over een 7,6-inch tablet formaat scherm met een QXGA+ resolutie (2208×1768 pixels). Ook dit scherm biedt ondersteuning voor de 120Hz verversingsfrequentie. Ideaal tijdens het scrollen, ook worden bewegende beelden veel vloeiender weergegeven dankzij de hoge refresh-rate.

Hoewel het displayformaat identiek is aan z’n voorganger, heeft Samsung het gewicht wel weten te verlagen. Dit was 283 gram en is bij het nieuwe model 271 gram; een verschil van 12 gram. In onze Galaxy Z Fold 2 review hebben we het gewicht als belangrijkste nadeel ervaren. Het is dan ook positief om te zien dat het nieuwe model minder zwaar is dan voorheen. Desondanks is het verschil met een reguliere smartphone nog altijd redelijk groot, ter vergelijking de Galaxy S21 Ultra (6,8”) weegt 227 gram.

Een andere belangrijke wijziging ten opzichte van voorheen is de IPX8 normering. Dat houdt in dat de Samsung Z Fold 3 net zo waterbestendig is als andere topmodellen van het merk. Je kunt de opvouwbare smartphone gedurende 30 minuten, tot maximaal 1,5 meter diepte, meenemen onder water. Houdt er wel rekening mee, op stofbestendigheid is het toestel niet getest. Het toestel is wel voorzien van een extra sterk aluminium frame, door Samsung ook wel Armor Aluminium genoemd.

De vouwbare telefoon draait op het Android 11 besturingssysteem waar de One UI 3.1 gebruikersinterface overheen is geplaatst. Er zijn meerdere ontgrendelmethodes beschikbaar, via de power-knop aan de zijkant van het toestel kun je de vingerafdruksensor gebruiken, daarnaast is de smartphone voorzien van gezichtsherkenningstechnologie. Uiteraard blijven oude methodes, zoals het instellen van een wachtwoord of een patroon ook bestaan.

Ook de hardware is vernieuwd. Het nieuwe model wordt aangedreven door een octa-core Qualcomm Snapdragon 888 chipset. Dit is de meest krachtige processor van dit moment met geïntegreerde 5G modem en gebakken volgens het 5nm procedé. Dit maakt de Z Fold 3 een zeer geschikte smartphone om te multitasken, maar ook om te gamen bijvoorbeeld. Samsung voorziet de smartphone van 12GB werkgeheugen. Daarnaast is er keuze uit 256GB of 512GB opslaggeheugen. Ongeacht welke versie je wilt kopen, beide bieden UFS 3.1 ondersteuning voor een snelle gegevensoverdracht.

Aangaande het camerasysteem, de Samsung Galaxy Z Fold 3 is voorzien van een enkele punch-hole camera die in het cover-scherm is verwerkt. Dit camerasysteem is voorzien van een 10 megapixel beeldsensor (f/2.2). Kijken we naar de achterzijde, dan zien we een triple-camera. Deze bestaat uit een 12 megapixel groothoekcamera (f/1.8), een 12 megapixel ultragroothoekcamera (f/2.2) en een 12 megapixel telefoto camera (f/2.4).

Tot zo ver is er op cameragebied niets veranderd ten opzichte van z’n voorganger. Dit hoef je overigens niet als nadeel te zien, want hoewel er zeker Samsung smartphones verkrijgbaar zijn met een nog geavanceerder camerasysteem was de beeldkwaliteit van de Z Fold 2 zeker toereikend, zo concludeerde we destijds in onze review. Bovendien zijn er ditmaal verschillende extra functies beschikbaar, dankzij het vernieuwde besturingssysteem – zoals we ook hebben gezien bij de Galaxy S21 serie.

Klap je de smartphone open, dan is er geen enkele camera zichtbaar – althans, nagenoeg niet. De Galaxy Z Fold 3 is namelijk de allereerste Samsung telefoon met een under panel camera, oftewel de digitale camera is onder het scherm geplaatst – zonder dat er een gat of inkeping in het scherm is gemaakt. Zodoende biedt het nieuwe vouwtoestel een full screen ervaring.

Samsung heeft gekozen voor een 4 megapixel beeldsensor. Dat klinkt nogal magertjes, desondanks zijn de eerste ervaringen met dit geheel nieuwe camerasysteem beter dan verwacht. Bovendien is het niet noodzakelijk om deze camera te gebruiken voor het maken van selfies, ten slotte is er ook nog een cover-camera beschikbaar. Het valt dan ook te prijzen dat Samsung deze nieuwe technologie als eerst toepast bij een vouwbare telefoon.

Aangaande de accucapaciteit, Samsung heeft opnieuw gekozen voor een dubbele batterij. Deze heeft een totale capaciteit van 4.400 mAh. Dit is enigszins opmerkelijk, aangezien de voorgaande Z Fold werd uitgerust met een 4.500 mAh batterij. In de praktijk zal dit waarschijnlijk betekenen dat het toestel een iets kortere accuduur levert. De Z Fold 2 ging gemiddeld zo’n 11 uur mee, we gaan er vooralsnog vanuit dat het nieuwe model na zo’n 10 uur aan de oplader gelegd moet worden. Vermoedelijk is de kleinere batterij tevens de reden dat het nieuwe model iets minder zwaar is.

De oplaadmogelijkheden zijn gelijk gebleven, bedraad biedt het toestel ondersteuning voor 25 Watt snelladen. Daarnaast kun je kiezen voor draadloos opladen, ook wordt reverse wireless charging ondersteunt. Hoewel er geen lader meer wordt meegeleverd in de verkoopverpakking ontvang je tijdens de preorder periode wel een 25W Fast Charger cadeau. Mocht je besluiten om een preorder te plaatsen, dan ontvang je ook gratis een handige Cover met S Pen meegeleverd. Dat brengt ons direct bij het laatste onderdeel.

Galaxy Z Fold 3 met S Pen

De Samsung Z Fold 3 is de allereerste vouwtelefoon die ondersteuning biedt voor de iconische S Pen. Deze wordt echter niet standaard meegeleverd, maar zal als optionele accessoire worden aangeboden.

Voorheen was de styluspen uitsluitend compatibel met de Galaxy Note line-up. Dit jaar zal er echter geen nieuwe Note worden uitgebracht – komend jaar wordt er overigens wel weer een Galaxy Note 22 verwacht. Desondanks is dit de belangrijkste reden geweest voor Samsung om begin dit jaar de Galaxy S21 Ultra uit te rusten met S Pen compatibiliteit. Datzelfde geldt nu ook voor de nieuwe Fold.

Samsung heeft twee nieuwe stylus pennen uitgebracht, die beiden te gebruiken zijn met de nieuwe opvouwbare smartphone. De S Pen Fold Edition is exclusief bruikbaar met de Z Fold 3, deze heeft een zachtere en rondere pen punt, waardoor deze geen schade kan aanbrengen aan het flexibele scherm. Deze stylus ondersteunt ook Air Commands, maar beschikt niet over Bluetooth support.

De tweede stylus, de S Pen Pro, biedt wel Bluetooth ondersteuning. Zodoende kun je de stylus ook inzetten om het toestel op afstand te bedienen, bijvoorbeeld om foto’s te maken of om op afstand door een reeks presentatie sheets te lopen – handig tijdens een zakelijke meeting. Deze functionaliteit is overigens al ook beschikbaar met de S Pen van de Galaxy Note 20 Ultra – maar niet bij die voor de S21 Ultra.

Op het Pro model zit tevens een switch, indien je de stylus gebruikt voor de vouwtelefoon dien je deze op ‘Z Fold’ te zetten. Gebruik je de stylus in combinatie met een ander S Pen compatibel apparaat – zoals de S21 Ultra en de Galaxy Tab S7 Plus – dan voldoet de ’S Pen’ stand. Naast Air Command biedt de S Pen Pro ook ondersteuning voor Air Actions.

De opvouwbare smartphone beschikt niet over een stylus compartiment, in plaats daarvan heeft Samsung meerdere telefoonhoesjes uitgebracht waar de S Pen in opgeborgen kan worden. Deze kun je ter hoogte van het scharnier opbergen, het voordeel hiervan is dat het hoesje niet extra dik wordt op het moment dat je de S Pen opbergt.

De Samsung Galaxy Z Fold 3 zal worden uitgebracht in drie kleuren: Phantom Black (zwart), Phantom Green (donkergroen) en Phantom Silver (zilver). De hoesjes worden in bijpassende kleuren uitgebracht. Naast de standaard editie heeft Samsung ook een Z Fold 3 Limited Edition aangekondigd, die opnieuw in samenwerking met fashion designer Thom Browne is vormgegeven. Ditmaal heeft de speciale uitgave een witte kleurstelling, dit model lijkt echter niet in Nederland te worden uitgebracht.

Binnenkort verwachten we op de redactie van LetsGoDigital een test exemplaar te ontvangen van Samsung Nederland. Uiteraard mag je dan een volledige Samsung Galaxy Z Fold 3 review verwachten, waarin alle voordelen en nadelen van deze opvouwbare smartphone uitgebreid aan bod zullen komen.