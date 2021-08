Samsung Galaxy Z Flip 3 specs en kleuren De Galaxy Z Flip 3 is officieel aangekondigd door Samsung. Lees hier alles over het design, de specs, de kleuren en waar je de nieuwe clamshell kunt kopen.

Velen hebben er maanden naar uitgekeken, vandaag is het moment daar. Samsung Electronics heeft tijdens Galaxy Unpacked 2021 twee nieuwe opvouwbare smartphones aangekondigd. Het gaat om de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3. Beide vouwbare toestellen zijn beduidend steviger gebouwd dan voorheen en bovendien goedkoper dan hun voorganger. In deze publicatie beperken we ons tot het nieuwe clamshell model.

De nieuwe Galaxy Z Flip3 heeft een verrassende adviesprijs van €1.050. Een gigantisch prijsverschil met de originele Z Flip (5G), die voor €1.500 in de markt werd gezet. Maar wat mag je hiervoor verwachten? Samsung heeft een handige Infographic beschikbaar gesteld, waarop alle specificaties en de belangrijkste verschillen met zijn voorganger uiteen zijn gezet.

Galaxy Z Flip 3 Infographic

De nieuwe klaptelefoon wordt uitgerust met een groter cover-scherm dan voorheen. Op het 1,9-inch Super AMOLED display kan beduidend meer content worden weergegeven dan op het oude 1,1” display. Hierdoor kun je niet alleen zien dat er een nieuw berichtje is binnengekomen, je kunt de message ook direct lezen en indien gewenst even snel beantwoorden – zonder dat je de telefoon hoeft open te klappen.

Zodra je de telefoon openklapt ontvouwt zich een prachtig 6,7-inch Full HD+ Dynamic AMOLED display. Dit scherm is qua grootte ongewijzigd, wel is de refresh-rate verhoogd naar 120Hz. Een hoge verversings-frequentie draagt bij aan mooiere animaties en meer scroll gemak.

Samsung heeft ditmaal extra ingezet op de duurzaamheid. Dit heeft geresulteerd in een Armor Aluminium frame, het sterkste aluminium frame dat Samsung tot op heden heeft toegepast. Zowel de voor- als achterzijde van het toestel is voorzien van Corning Gorilla Glass Victus, waarmee de kans op stoot- en krasschade aanzienlijk wordt verminderd.

Minstens net zo opvallend is de IPX8 rating. De Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3 zijn de allereerste waterdichte opvouwbare smartphones. De toestellen zijn net zo waterresistent als de Galaxy S21 serie. In de praktijk betekent dit dat de nieuwe Flip 30 minuten onder water gehouden kan worden, tot maximaal 1,5 meter diepte. Er is wel één belangrijk verschil met de reguliere smartphones van het merk, de vouwtelefoons zijn namelijk niet getest op stofbestendigheid, alleen op waterbestendigheid. Desalniettemin is dit een belangrijke stap voorwaarts.

Het camerasysteem is ongewijzigd gebleven. Er is een 10 megapixel punch-hole selfiecamera ingebouwd, daarnaast is er naast het cover-display een dubbele camera geplaatst bestaande uit twee 12 megapixel beeldsensoren. De groothoekcamera heeft een lichtsterke f/1.8 lens met een beeldhoek van 78˚. Met de ultragroothoek camera kun je weidse landschapsfoto’s maken, deze lens heeft een beeldhoek van 123˚ en een f/2.2 diafragma.

Ook de hardware en software is vernieuwd. Het oude model werd aangedreven door een 7nm chipset, de nieuwe clamshell van Samsung beschikt over een Qualcomm Snapdragon 888 SoC, dat is gebakken volgens het 5nm procedé. Deze chipset maakt ook 5G ondersteuning mogelijk, waardoor je in combinatie met een 5G abonnement gebruik kunt maken van het supersnelle mobiele internet netwerk dat inmiddels in het overgrote deel van Nederland beschikbaar is. Er wordt 8GB werkgeheugen ingebouwd, daarnaast wordt er keuze geboden uit 128GB of 256GB opslaggeheugen.

De Android 11 smartphone wordt verder voorzien van een vingerafdruksensor die in de power-knop aan de zijkant van het toestel is verwerkt. De accucapaciteit van 3.300 mAh is ongewijzigd gebleven ook de afmetingen en het gewicht zijn nagenoeg identiek aan z’n voorganger.

Wat kost de Z Flip 3 en in welke kleuren is de klaptelefoon verkrijgbaar?

De meest opvallende wijziging ten opzichte van vorig jaar is misschien wel de prijs. Het nieuwe model is beduidend duurzamer dan voorheen. Het design is herzien, er zijn meer kleuren beschikbaar en er is een groter cover-display geïntegreerd. Desondanks heeft Samsung kans gezien om de adviesprijs te verlagen. Het gaat daarbij niet om een paar tientjes, het gaat om een prijsverlaging van maar liefst €400 – je leest het goed; vierhonderd euro! Dat betekent dat de prijs met ruim 26,5% is verlaagd. Ongekend!

Het is een knappe prestatie dat Samsung deze vouwbare constructie voor zo’n competitieve prijs in de markt weet te zetten. De verkoopaantallen van de originele Z Flip (5G) waren al indrukwekkend, het nieuwe model zal ongetwijfeld nog veel vaker over de toonbank gaan. Ten slotte is de Samsung Galaxy Z Flip 3 zelfs goedkoper dan de Galaxy S21 Ultra – die begin dit jaar voor €1.250 in de markt werd gezet.

Mocht je overigens overwegen om de nieuwe Flip te kopen, realiseer je dan dat het toestel geen ondersteuning biedt voor een microSD geheugenkaart. Voor €1.050 kun je het 128GB model kopen, voor €50 extra krijg je de beschikking over dubbel zoveel opslaggeheugen. Persoonlijk zou ik zeker voor de 256GB optie kiezen. Als je geregeld foto’s en video’s maakt en/of muziekbestanden op je telefoon zet, dan zal je na pak ‘m beet een jaartje al snel tegen beperkingen aanlopen bij het 128GB model. Te weinig geheugen zal ook de algemene prestaties beïnvloeden, waardoor je toestel traag reageert. Wil je dit voorkomen, dan is het 256GB model de betere keuze.

Samsung stelt haar clamshell ditmaal beschikbaar in veel meer kleuren dan voorheen. Standaard wordt de Flip uitgebracht in Phantom Black (zwart), Cream (creme), Green (donkergroen) en Lavender (lichtpaars). Daarnaast worden er via de website van Samsung drie Custom Kleuren beschikbaar gesteld, namelijk Gray (grijs), White (wit) en Pink (roze). Deze aangepaste kleuren worden op aanvraag geproduceerd zodoende is de levertijd iets langer dan gebruikelijk, maar hiermee haal je uiteraard wel een exclusief model in huis bovendien is de prijs gelijk aan de reguliere kleurvarianten.

Ten slotte nog even het design, deze kun je uiteraard niet vergelijken in de Infographic. Toch zijn de verschillen dusdanig groot dat deze zeker noemenswaardig zijn. Samsung heeft bij de Z Flip 3 gekozen voor een spraakmakend two-tone design. Dankzij het grotere cover display en de verticaal geplaatste dual camera ziet de vouwtelefoon er veel moderner uit dan z’n voorganger. Bovendien is de compacte vormfactor behouden.

Binnenkort verwachten we op de redactie van LetsGoDigital een test exemplaar te ontvangen van Samsung Nederland. Uiteraard mag je dan een volledige Samsung Galaxy Z Flip 3 review verwachten, waarin alle voordelen en nadelen van deze klaptelefoon uitgebreid aan bod zullen komen.