Samsung Galaxy S21 Ultra custom kleuren opties De Galaxy S21 Ultra wordt uitgebracht in 5 kleuren, naast twee standaard kleuren brengt Samsung ook drie stijlvolle custom kleurvarianten uit.

Later vandaag zal Samsung de nieuwe S-serie smartphones aankondigen, bestaande uit de Samsung Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra. Veruit de meeste details omtrent het nieuwe trio is inmiddels bekend. Van de specs, tot aan de accessoires en zelfs de kleuren zijn al enige tijd bekend. Toch lijkt Samsung ditmaal voor een iets andere strategie te kiezen, want inmiddels zijn er ook verschillende ‘Custom Kleuren’ opgedoken.

Om te beginnen met de standaard kleuren. Het basismodel, de Samsung Galaxy S21 wordt uitgebracht in vier kleuren: Phantom Grey, Phantom White, Phantom Pink en Phantom Violet. Van het Plus model zullen er standaard drie kleuren beschikbaar worden gesteld: Phantom Black, Phantom Silver en Phantom Violet. Ten slotte wordt het topmodel uitgebracht in twee kleuren: Phantom Black en Phantom Silver.

Daarnaast heeft Roland Quandt op WinFuture beeldmateriaal gepubliceerd waaruit blijkt dat er ook twee custom kleuren beschikbaar worden gesteld voor de S21 Plus en zelfs drie aangepaste kleuren voor het topmodel, de Ultra. Op basis van het gelekte beeldmateriaal heeft grafisch designer Giuseppe Spinelli een reeks 3D renders gemaakt van de nieuwe kleurvarianten voor het nieuwe vlaggenschip van Samsung.

Giuseppe heeft ook de onlangs gelekte 65W oplader van Samsung in het ontwerp meegenomen. Verwacht wordt overigens dat de drietal S-serie smartphones ondersteuning zullen bieden voor snelladen met een maximaal laadvermogen van 25W (bedraad opladen).

Samsung Galaxy S21 Ultra speciale kleuren

De drie custom kleuren voor het Ultra model zijn: Phantom Brown, Phantom Titanium en Phantom Navy. Het zijn drie relatief donkere kleuren, die het ook zakelijk erg goed zullen doen. De donkere kleurenvariaties hebben een rustig en stijlvol overkomen.

Het Titanium model heeft een soort carbon look, wat het toestel een extra stoere en robuuste uitstraling meegeeft. Over de bruine variant wordt al langer gesproken. LetsGoDigital maakte vorige maand al een reeks renders van een bruine Samsung Galaxy S21 Ultra met S Pen. Daarnaast wordt er een donkerblauwe kleur beschikbaar gesteld, ook wel marineblauw / navy genoemd.

Het zijn drie kleuren die ook goed aansluiten bij de donkere winterdagen. Bij alle drie de aangepaste kleuren heeft Samsung gekozen voor een donkergrijze cameramodule. Bijzonder is ook dat hier verschillende schuine lijnen in zijn aangebracht, dergelijke details geven het toestel extra allure. Dit motiefje is overigens niet zichtbaar bij de twee standaard kleuren.

Samsung lijkt dit jaar voor een vergelijkbare strategie als Apple te kiezen, die de Pro modellen binnen de iPhone serie ook vaak voorziet van een donker kleurenpalet. De standaard modellen daarentegen hebben beduidend fellere kleuren. Dit onderscheid zien we ditmaal ook terug bij Samsung.

Dit is overigens niet het enige dat Samsung dit jaar overneemt van Apple. Want de Zuid-Koreanen hebben er ook voor gekozen om bij de Galaxy S21 geen oplader en ook geen oordopjes mee te leveren. Daarmee volgt Samsung de trend die Apple afgelopen jaar september al inzette met de iPhone 12 serie.

Het is nog niet precies bekend hoe Samsung de speciale kleur uitvoeringen wil gaan inzetten. Desalniettemin blijkt uit de gelekte materialen dat het hoogstwaarschijnlijk varianten zullen zijn die al direct bij de lancering beschikbaar worden gesteld. Mogelijk kiest Samsung ervoor om deze speciale kleuren alleen via haar eigen website aan te bieden.

Een soortgelijke strategie volgde Samsung ook al bij de Galaxy Z Fold 2. Door de opvouwbare smartphone via de website van Samsung te kopen wordt je in de gelegenheid gesteld om zelf de kleur van het scharnier te kiezen. Een nieuwe en slimme methode om de verkopen via eigen website te stimuleren.

Het is dan ook zeker niet ondenkbaar dat de custom kleuren straks uitsluitend beschikbaar worden gesteld via de website van Samsung. In dat geval is het aannemelijk dat de prijzen voor alle vijf de kleurvarianten gelijk wordt gehouden. Wel ligt het in de lijn der verwachtingen dat de levertijd van de speciale uitvoeringen langer zal zijn dan die van de standaard uitvoeringen. Zo moet je op een gepersonaliseerde Z Fold 2 zo’n 2 tot 5 weken wachten. Dit komt doordat deze kleuren op aanvraag geproduceerd worden.

De Galaxy S21 Ultra 5G krijgt naar verwachting een vanaf prijs van €1.250 (12GB RAM / 128GB ROM). Dat is maar liefst €100 goedkoper dan vorig jaar, terwijl het nieuwe vlaggenschip op tal van punten verbeterd is.

Niet alleen het camera systeem is volledig herontworpen – zowel qua design als qua lens configuratie. Ook zal de S21 Ultra de allereerste S-serie smartphone worden dat compatibel is met de Samsung S Pen. Om de styluspen op te kunnen bergen zal Samsung verschillende optionele telefoonhoesjes beschikbaar stellen, waaronder een Stylus Cover.

Van de Galaxy S21 Plus worden twee Custom Kleuren verwacht: Phantom Red en Phantom Gold. Daarmee komt het totaal aantal kleuren van het Plus en Ultra model op 5. Van het basismodel zijn er vooralsnog geen speciale uitvoeringen ontdekt, vermoedelijk wordt deze smartphone tijdens lancering uitsluitend uitgebracht in de vier standaard kleuren.

Vandaag, 14 januari 2021 zal het virtuele Samsung Galaxy Unpacked evenement plaatsvinden, om 16:00 Nederlandse tijd gaat de persconferentie van start. Het event zal via een live stream te volgen zijn.