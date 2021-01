Samsung Unpacked 2021 virtueel evenement voor Galaxy S21 Over 10 dagen vindt het Samsung Galaxy Unpacked 2021 event plaats, waar de Galaxy S21 serie en Galaxy Buds Pro wireless oordopjes geïntroduceerd worden.

Samsung Korea heeft zojuist informatie vrijgegeven aangaande het Galaxy Upacked 2021 event. Op 14 januari vindt Unpacked plaats om 16:00 CET (Nederlandse tijd). Tijdens het virtuele evenement zal ‘The Next Galaxy’ onthuld worden. Het gaat om de Samsung Galaxy S21 smartphone line-up, waar de afgelopen maanden al veel over is geschreven op het internet. De drietal nieuwe modellen -Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra- zullen worden het evenement officieel geïntroduceerd en gaan een dag later al in de voorverkoop.

Onder de noemer ‘Galaxy Unpacked 2021: Welcome tot he Everyday Epic’ zal Samsung haar nieuwe S-serie smartphones voor 2021 aankondigen. Op de website van Samsung Korea en de Samsung Newsroom wordt ook een teaser getoond, waarbij het vernieuwde camerasysteem centraal staat – dit wordt duidelijk één van de speerpunten voor de S21 serie.

De korte videoanimatie van Samsung Korea ligt in lijn met een eerdere teaser die Samsung India verstuurde bij de persuitnodigingen. Daarbij werd de focus gelegd op de vernieuwde zoomcamera van de Galaxy S21 Ultra.

Samsung Galaxy Unpacked 2021 evenement live volgen

Het Samsung Unpacked 2021 event wordt live uitgezonden via de Samsung Newsroom en op de Samsung Electronics site. Waarschijnlijk zal er ook nog een YouTube URL beschikbaar komen, om de introductie live te kunnen volgen. Deze URL lijkt Samsung echter pas op het laatste moment te willen delen, om zo meer mensen direct naar de Samsung website te kunnen trekken.

Afgezien van de Galaxy S21 zal Samsung ook de nieuwe Galaxy Buds Pro wireless oordopjes aankondigen. Verwacht wordt dat gelijktijdig ook de nieuwe Samsung SmartTag geïntroduceerd wordt, om zoekgeraakte items eenvoudig terug te kunnen vinden.

De elektronica fabrikant heeft het druk deze maand, want voordat het 14 januari is zal Samsung eerst nog een andere persconferentie houden, die in teken staat van CES 2021. Aankomende woensdag, op 6 januari 2021 worden er een reeks nieuwe Samsung TV’s, monitoren en laptops verwacht. Vervolgens heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant ook nog een digitaal evenement ingepland op 9 januari, de openingsdag van CES.

Op de sluitingsdag van CES 2021, op 14 januari, zal het Samsung Unpacked 2021 event worden ingepland. De nieuwe S-serie smartphones worden ditmaal een maand eerder geïntroduceerd dan voorgaande jaren. Naar verwachting worden de drietal Galaxy S21 modellen uitgebracht op vrijdag 29 januari 2021. Een dag na de officiële introductie gaat de pre-order periode in.

In de US heeft Samsung ditmaal een bijzondere pre-order actie opgezet. Consumenten kunnen zich nu al inschrijven om een pre-order te plaatsen voor één van de nieuwe Samsung S21 smartphones. Vanzelfsprekend zit je nog nergens aan vast, je kunt de bestelling nog wijzigen na de officiële introductie. Maar door nu al een preorder te plaatsen ontvang je €50 extra korting op de optionele accessoires. Denk aan een oplader en oordopjes – beide zullen niet langer worden meegeleverd bij de S21 serie. In Nederland is een dergelijke preorder actie niet beschikbaar, we zullen dus geduld moeten hebben tot donderdag 14 januari.