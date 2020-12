Samsung TV’s, monitoren en laptops op CES 2021 Begin 2021 vindt CES beurs plaats. Samsung heeft de persuitnodigingen inmiddels verstuurd, welke nieuwe Samsung producten worden er verwacht?

Bij aanvang van het nieuwe jaar worden er weer tal van nieuwe consumenten elektronica producten verwacht. Op 11 januari 2021 gaat de CES beurs van start, hoewel dit jaarlijkse event ditmaal alleen digitaal zal plaatsvinden zullen elektronica fabrikanten voor aanvang van de beurs hun nieuwe producten voor de eerste helft van 2021 introduceren. Vanzelfsprekend is ook Samsung van de partij. Inmiddels heeft de Koreaanse fabrikant persuitnodigingen verstuurd voor een virtueel event op woensdag 6 januari 2021.

Onder het thema ‘The First Look 2021’ zal Samsung verschillende haar nieuwe producten onthullen. Het event gaat om 11AM EST van start, wat neerkomt op 17:00 Nederlandse tijd. De presentatie zal te volgen zijn via een live stream. Hoewel de informatie in de uitnodiging summier is, lijkt de volgende zin al veel te zeggen: ‘Where a new vision for screens begins’. Hieruit kunnen we opmaken dat er nieuwe display innovaties geïntroduceerd zullen worden komende maand. De uitnodiging is ondertekend door Jonghee Han, President of Visual Display Business Samsung Electronics.

CES 2021 Samsung OLED monitor

Hoogstwaarschijnlijk zal Samsung tijdens het ‘The First Look 2021’ event een reeks nieuwe televisie modellen introduceren, ook worden er nieuwe (gaming) monitoren en laptops verwacht. Zoals we van Samsung gewend zijn zal er tijdens CES 2021 ook aandacht uitgaan naar nieuwe huishoudelijke apparaten, zoals een koelkast en wasmachine – deze zullen echter niet aan bod komen tijdens het First Look evenement. Wel mag je de volgende producten verwachten.

Eerder deze maand rapporteerde LetsGoDigital al over een Samsung OLED monitor, die waarschijnlijk op CES 2021 aangekondigd zal worden. Het gaat om de eerste OLED monitor van het merk. Daarnaast lijkt Samsung voornemens te zijn om een nieuwe laptop aan te kondigen onder de nieuwe naam Galaxy Book Go – mogelijk gaat het om een opvolger van de Book Flex laptop met QLED scherm. Daarnaast wordt er een nieuwe Samsung Galaxy Chromebook 2 verwacht, dit wordt vermoedelijk een high-end laptop.

Samsung TV 2021 line-up

Ten slotte zal Samsung ook uitgebreid aandacht besteden aan haar nieuwe TV line-up voor de eerste helft van 2021. Eerder deze maand liet Samsung weten dat de microLED TV in 2021 beschikbaar wordt gesteld voor consumenten. Tot dus ver is microLED uitsluitend toegepast voor de zakelijke markt.

Hoewel er in het Nederlandse persbericht nog geen prijs werd gecommuniceerd voor de 110″ microLED TV werd er in Korea al wel een exorbitant hoge prijs vermeld van maar liefst 170 miljoen won, omgerekend is dat ruim €125.000. De microLED TV lijkt voorlopig dus niet voor de doorsnee consument bestemd te zijn.

Desalniettemin is onze verwachting dat Samsung tijdens het CES 2021 evenement opnieuw aandacht zal besteden aan microLED technologie. Zo vroeg de Koreaanse fabrikant op 14 december nog een drietal handelsmerk aanvragen aan in Europa voor de namen ‘Micro Contrast’, ‘Micro HDR’ en ‘Micro Color’. Hoogstwaarschijnlijk hebben alle drie de aanvragen betrekking op verbeterde beeldkwaliteit van de microLED televisieschermen.

Naast MicroLED lijkt Samsung ook een MiniLED TV aan te willen kondigen. Hoewel de benaming miniLED en microLED behoorlijk op elkaar lijken, is het een totaal andere technologie. microLED is een self-emitting display technologie. Bij miniLED gaat het om een conventioneel LCD display met Mini LED backlight. Deze nieuwe technologie zal Samsung hoogstwaarschijnlijk toepassen bij de high-end QLED TV modellen.

Ten slotte besteedde Samsung afgelopen jaar aandacht aan een 8K QLED TV zonder schermranden (Q950TS), dit werd ook wel een Infinity Design genoemd met Zero Bezel. De kans is groot dat er ditmaal opnieuw een randloze TV gedemonstreerd gaat worden met een geüpgradede scherm dat ditmaal onder de noemer Infinity One Design geïntroduceerd zal worden.

Daarnaast ligt het in de lijn der verwachtingen dat Samsung ook aandacht zal besteden aan haar lifestyle TV line-up. Zo werd tijdens CES 2020 Samsung The Sero uitgebracht met een draaibaar TV scherm, ideaal voor het weergeven van mobiele content op je televisie. Op de nieuwe persuitnodiging lijkt ook The Serif getoond te worden aan de rechterzijde, deze lifestyle televisie werd op CES 2019 aangekondigd, mogelijk gaat het ditmaal om een verbeterde variant en/of andere schermformaten.

Vervolgens zal Samsung op de openingsdag van CES 2021, op 11 januari nog een persconferentie inplannen. Ten slotte zal Samsung op de sluitingsdag van CES 2021, 14 januari, nóg een persbijeenkomst inplannen. Ditmaal niet voor televisies, monitoren en laptops, maar voor de nieuwe Galaxy S-serie smartphone reeks. Er worden drie Samsung Galaxy S21 modellen verwacht, tijdens hetzelfde event zullen ook de nieuwe Galaxy Buds Pro oordopjes worden aangekondigd.

