Samsung Galaxy Book Flex Alpha laptop met QLED scherm Samsung brengt 2-in-1 PC uit. De Galaxy Book Flex Alpha is uiterst dun, biedt krachtige hardware, een lange accuduur en een prachtig beeldscherm.

Samsung heeft in aanloop naar de CES 2020 een nieuwe laptop aangekondigd. De Galaxy Book Flex Alpha is een stijlvolle 2-in-1 PC met een QLED scherm. Het is het derde notebook van de Koreaanse fabrikant dat voorzien wordt van een QLED display, deze quantum dot technologie wordt inmiddels al verschillende jaren toegepast binnen de Samsung smart TV line-up. In oktober 2019 werden de Galaxy Book Flex en Galaxy Book Icon geïntroduceerd, beide laptops zullen begin 2020 op de markt worden gebracht, daar komt nu het Alpha model bij.

De nieuwe Samsung laptop combineert de mobiliteit en flexibiliteit van een smartphone met de productiviteit van een PC. Het is een ideaal apparaat om je privé en zakelijk leven te combineren, aldus de fabrikant. De Galaxy Book Flex α heeft een ultradunne vormgeving, biedt een betere batterijduur, een prachtig QLED scherm en premium ontwerpfuncties tegen een concurrerende prijs.

Samsung Galaxy Book Flex Alpha 2-in-1 laptop PC

Het QLED beeldscherm heeft een resolutie van 1.920 x 1080 pixels en kan meer dan een miljard kleuren produceren, wat bijdraagt aan een levendige kijkervaring. QLED TV’s staan bekend om hun hoge helderheid, mooie zwarttinten en brede kijkhoeken. Deze technologie is nu ook beschikbaar voor laptops. De nieuwste 2-in-1 PC van Samsung levert een superhelder scherm met een maximale capaciteit van 600 nit, zodat je ongeacht de verlichting kunt genieten van 100% kleurvolume en een levendig beeld.

Galaxy Book Alpha biedt Active Pen-ondersteuning, met de styluspen kun je de productiviteit verhogen en wordt multitasking eenvoudiger. Om dit niveau van efficiëntie te behouden, biedt de nieuwe laptop een 54Wh batterij met een accuduur van 17,5 uur. Zo kun je zonder problemen de hele dag productief blijven, ook als er geen stopcontact in de buurt is. Wanneer opladen een noodzaak wordt, kun je met de functie ‘Snel opladen’ de batterij in een mum van tijd opladen.

Alanna Cotton, Senior Vice President en General Manager bij Samsung Electronics America : We hebben allemaal verschillende routines en we hebben technologie nodig die werkt zoals wij werken. Met onze nieuwe Galaxy Computing-lijn geven we consumenten de mogelijkheid om een ​​PC te kiezen die aan hun unieke behoeften voldoet. Galaxy Book Flex Alpha is de nieuwste variant, die veel van de beste ontwerp-, hardware- en display-functies biedt tegen een toegankelijke prijs.

Als aanvulling op de onlangs onthulde Galaxy Book Flex, is het Alpha model een dunne en lichte 2-in-1 laptop met een gewicht van slechts 1,19 kg, waardoor hij draagbaar genoeg is om met je mee te dragen waar je ook naartoe gaat. Het Alpha model is slechts 13,9 mm dik en past gemakkelijk in elke tas. Bovendien heeft de laptop een stijlvolle vormgeving. Met scherpe, diamantgeslepen randen en een helder, duurzaam aluminium frame is deze portable computer gebouwd om typische slijtage te weerstaan.

Onder de motorkap beschikt de Flex Alpha over krachtige hardware, waaronder een 10e generatie Intel Core-processor. Er is keuze uit 8 GB of 12GB aan DDR4 geheugen. Er is 256GB tot 1TB NVME-SSD geheugen ingebouwd. Dankzij de ingebouwde vingerafdruksensor kun je de laptop eenvoudig vergrendelen en ontgrendelen, voor die momenten dat je even bij het apparaat weg moet lopen.

Er zijn twee USB 3.0 Type-A aansluitingen voorhanden, evenals een USB Type-C en een HDMI aansluiting. Daarnaast is het mogelijk om je koptelefoon aan te sluiten en de laptop is voorzien van een microSD kaartlezer.

De Samsung Galaxy Book Flex Alpha is leverbaar in de kleur Royal Silver. In de eerste helft van 2020 wordt de 2-in-1 PC uitgebracht in de Verenigde Staten, deze stijlvolle notebook heeft een vanaf prijs van $830 USD.