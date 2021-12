Samsung Odyssey Flex and Odyssey Ark gaming monitor Na de Odyssey Acro legt Samsung Electronics nog twee trademark aanvragen vast. Het gaat om de Odyssey Flex en de Odyssey Ark gaming monitoren.

Toon pagina inhoud

Afgelopen week ontdekte LetsGoDigital een handelsmerk aanvraag voor de modelnaam Samsung Odyssey Acro. Hoogstwaarschijnlijk wordt dit de benaming van een nieuwe gaming monitor die komende week tijdens CES 2022 officieel geïntroduceerd zal worden. Tijdens de jaarlijks terugkerende consumenten elektronica beurs zal ook de langverwachte Samsung Galaxy S21 FE officieel worden aangekondigd. Ondertussen heeft Samsung Electronics nog twee bijpassende benamingen laten vastleggen in het Verenigd Koninkrijk.

Het gaat om nieuwe twee modelnamen, die beide binnen de Odyssey productreeks vallen. Binnen deze line-up van Samsung worden verschillende type gaming producten geplaatst. Denk aan een Odyssey Mixed Reality headset en een Odyssey gaming laptop. Ook zijn er meerdere Odyssey gaming monitoren verkrijgbaar.

Samsung Odyssey Flex en Odyssey Ark

Samsung Electronics heeft op 29 december 2021 een trademark aanvraag ingediend bij de UKIPO (United Kingdom Intellectual Property Office) voor de benaming ‘Odyssey Flex’ en ‘Odyssey Ark’. Beide aanvragen zijn gecategoriseerd als Class 9, met als omschrijving ‘Computer monitoren’.

Samsung Odyssey Flex en Odyssey Ark trademark description: “Computer monitors; computer display monitors; tablet computers; televisions”.

De kans is groot dat de Odyssey Flex en Odyssey Ark beide monitoren zijn. De benaming ‘Flex’ wordt vaker toegepast door Samsung – denk bijvoorbeeld aan de Galaxy Book Flex 2-1 laptop. Vermoedelijk is de Samsung Odyssey Flex een veelzijdig apparaat die op verschillende wijze gebruikt kan worden. Details hieromtrent zijn echter nog onbekend.

Het zou natuurlijk ook om een monitor of laptop met een flexibel scherm kunnen gaan. Zo introduceerde Samsung Display in november dit jaar een reeks nieuwe Flex OLED displays. Ook demonstreerde het bedrijf tijdens SID 2021 een 17” opvouwbare laptop. De kans is echter groot dat er nog wat meer ontwikkeltijd overheen gaat alvorens Samsung Electronics deze producten daadwerkelijk op de markt zal brengen.

De benaming Samsung Odyssey Ark zou kunnen duiden op een curved monitor, waarbij het scherm extra ver gebogen is. Samsung heeft reeds verschillende Odyssey gaming monitoren in het assortiment met een 1000R curved display. Verschillen met de bestaande line-up blijven vooralsnog onbekend.

Samsung Odyssey gaming monitoren tijdens CES 2022

Lang hoeven we waarschijnlijk niet meer te wachten alvorens Samsung alle opengebleven vragen zal beantwoorden. Volgende week dinsdag 4 januari 2022 zal de fabrikant een keynote speech houden tijdens CES 2022. Een dag later gaat de beurs van start in Las Vegas.

Hoewel veel fabrikanten inmiddels te kennen hebben gegeven uitsluitend virtueel aanwezig te zijn, vanwege de toenemende zorgen omtrent het omikron virus, heeft Samsung besloten om wel fysiek aanwezig te zijn. Vermoedelijk heeft het bedrijf dusdanig veel nieuwe producten te presenteren dat het belangrijk wordt geacht om deze producten ook tentoon te kunnen stellen.

Download official trademark: Samsung Odyssey Flex en Samsung Odyssey Ark.