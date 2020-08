Samsung Galaxy Book Flex 5G laptop Nieuwe 2-1 laptop PC van Samsung in aantocht. Samsung lijkt voornemens te zijn om de Galaxy Book Flex met S Pen te voorzien van 5G ondersteuning.

Eerder deze week heeft Samsung een reeks nieuwe Galaxy producten onthuld, waaronder de Galaxy Note 20 (Ultra), de Galaxy Z Fold 2 opvouwbare smartphone en de Galaxy Watch 3 smartwatch. Gelijktijdig werd ook de Galaxy Tab S7 en S7 Plus aangekondigd, beide zijn 5G tablets. Later dit jaar, vermoedelijk eind oktober, zal Samsung ook nog een tablet cq laptop introduceren, deze 2-in-1 apparaten vallen bij Samsung binnen de Galaxy Book line-up.

De Samsung Galaxy Book Flex en de Galaxy Book Ion werden eind oktober 2019 aangekondigd. Begin dit jaar werd daar de Galaxy Book Flex Alpha aan toegevoegd. Dit zijn één voor één dunne en compacte notebooks met een Intel processor, een QLED scherm en een lange accuduur. Een nieuwe trademark aanvraag duidt erop dat Samsung voornemens is om binnenkort een 5G model aan te kondigen van de Flex.

Samsung Book Flex 5G

Op 6 augustus 2020, één dag na het Galaxy Unpacked 2020 event, heeft Samsung Electronics een handelsmerk ingediend bij de EUIPO (European Union Intellectual Property Office) voor de merknaam ‘Samsung Book Flex 5G’. De aanvraag is gecategoriseerd als Class 9, hiertoe behoren onder andere:

Samsung Book Flex 5G trademark description: Tablet computers and portable computers; Computers; Computer monitors; Computer software applications, Tablet computers; Portable computers.

De trademark is aangevraagd door tussenpersoon Abril Abogados uit Madrid, Spanje. Dit bedrijf is vaker verantwoordelijk gesteld voor het indienen van handelsmerk aanvragen in naam van Samsung Electronics. Zo was deze Spaanse onderneming afgelopen jaar verantwoordelijk oor het vastleggen van alle Galaxy A-serie 2020 modellen, deze toestellen zijn inmiddels (nagenoeg) allemaal geïntroduceerd.

Hoewel Samsung vooralsnog alleen de benaming ‘Samsung Book Flex 5G’ heeft laten vastleggen mag je er vanuit gaan dat deze nieuwe laptop PC binnen de Galaxy line-up wordt ondergebracht. De Koreaanse fabrikant kiest er vaker voor om modelnamen met en zonder toevoeging van ‘Galaxy’ te registreren. De volledige benaming wordt dan ook hoogstwaarschijnlijk ‘Samsung Galaxy Book Flex 5G’.

Nieuwe Samsung laptop met S Pen

Vermoedelijk gaat het hier om de opvolger van de in oktober vorig jaar gelanceerde Galaxy Book Flex. In tegenstelling tot de Book Ion wordt de Book Flex (Alpha) geleverd met S Pen. Deze stylus is recentelijk vernieuwd door Samsung, voor de Note 20 Ultra en de Galaxy Tab S7 tablets. Het is aannemelijk dat de vernieuwde styluspen met extra lage latentie van 9mm straks ook wordt meegeleverd met de Galaxy Book Flex 5G.

Mogelijk dat Samsung gelijktijdig ook een nieuwe variant zal uitbrengen van z’n goedkopere broertje, de Galaxy Book Ion. Samsung hanteert een vrij strak release schema, aangezien de Book Flex eind oktober werd aangekondigd tijdens de SDC 2019 (Samsung Developers Conference) ligt het voor de hand dat de nieuwe 5G laptop ook rond oktober geïntroduceerd zal worden. De datum van SDC 2020 is vooralsnog onbekend.

Bekijk hier de aanvraag voor Samsung Book Flex 5G.