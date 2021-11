Tips voor het kopen van een goede gaming laptop Op zoek naar een krachtige nieuwe laptop computer? Gaming laptops zijn erg populair. Hier moet je op letten om een juiste aankoopkeuze te kunnen maken.

Toon pagina inhoud

Een nieuwe laptop kopen, eens in de zoveel jaar moet je eraan geloven. De keuze is echter groot, er zijn tal van merken die laptops voor verschillende doelgroepen, in verschillende prijsklassen aanbieden. Zodoende is het belangrijk dat je vooraf weet waar je op moet letten. Stel jezelf de vraag; Wil je de notebook voornamelijk thuis of onderweg gebruiken en vind je entertainment of gamen belangrijk? Als je geregeld spelletjes speelt op je computer, dan biedt een gaming laptop veel voordelen.

Een gaming laptop beschikt doorgaans over een krachtige processor en betere koeling, waardoor je probleemloos kunt genieten van lange en intensieve game sessies. Ook worden ze voorzien van extra veel geheugen en een groot scherm met een hoge refresh-rate. Sommige laptops beschikken zelfs over een toetsenbord met gekleurde LED-verlichting.

Een gaming laptop kopen? Hier moet je op letten

Als je eenmaal hebt besloten om een gaming laptop te kopen, dan is er alsnog volop keuze. Op deze website vind je een overzicht van de Top 5 Beste Gaming Laptop, gebaseerd op expert reviews. Misschien heb je een voorkeur voor een bepaald merk. Populaire merken zijn HP, Acer, Asus, MSI en Lenovo. Ieder merk heeft z’n eigen kwaliteiten.

Welke laptop het best bij jou past, hangt mede samen met de games die je graag speelt. Zo is het bij een First Person Shooter (FPS) van belang dat het scherm over een hoge refresh-rate beschikt. Dat geldt echter in veel minder mate voor andere type games. Een 144 Hertz scherm betekent dat de display 144x per seconde ververst wordt, waardoor de beelden veel vloeiender ogen dan op een 60Hz scherm. Zodoende is er ook minder sprake van vertraging.

Speel je grafisch lichte of oudere games? Dan is het niet nodig om een laptop te kopen met een state-off-the-art videokaart. Speel je juist vaak grafisch zware games zoals Fortnite, Red Dead Redemption 2 of Assassin’s Creed Valhalla dan is een goede videokaart een must. Uiteraard zijn gaming laptops met een goede grafische kaart ook duurder, hier zal je een afweging in moeten maken.

Ook de displaygrootte en de resolutie kan doorslaggevend zijn voor je aankoop. Momenteel zijn Full HD en 4K de meest gangbare resoluties. Neem je de laptop geregeld meer naar een LAN party, dan is een 15” model ideaal. Een 16” model zou ook nog tot de mogelijkheden behoren, deze zijn vaak net zo groot maar beschikken over smallere schermranden. Gebruik je de gaming laptop vaak op een vaste locatie, dan kun je ook kiezen voor een 17” model.

Heb je eenmaal een bepaald model op het oog, dan doe je er verstandig aan een online prijsvergelijker te raadplegen. Zodoende kun je eenvoudig de prijzen en leveringscondities van verschillende retailers met elkaar vergelijken. Sommige retailers bieden ook de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten, zodat je splinternieuwe laptop gedekt is tegen schade en diefstal.