Samsung CES 2022 keynote

Samsung heeft zojuist bekend gemaakt op dinsdag 4 januari een CES 2022 pre-show keynote te organiseren. CES (Consumer Electronics Show) is ‘s werelds grootste consumentenelektronica-evenement dat jaarlijks in januari plaatsvindt en de toon zet voor toekomstige trends. Tijdens de keynote-toespraken tonen bedrijven in welke richting toekomstige producten, diensten en technologieën zich ontwikkelen.

Een dag voordat CES 2022 van start gaat zal Samsung zijn keynote toespraak houden, om 18:30 lokale tijd in de Palazzo Ballroom van het luxueuze hotel The Venetian. Dat is om 3.30 uur Nederlandse tijd, op 4 januari.

De lezing wordt verzorgd door Jong-Hee (JH) Han, vice-voorzitter, CEO en hoofd van de DX-divisie van Samsung Electronics. Dit is een nieuw vormgegeven divisie. Eerder deze week maakte Samsung Electronics bekend de mobiele divisies voor consumenten elektronica producten samen te voegen. De nieuw gefuseerde SET-divisie is officieel uitgeroepen tot de DX-divisie (Device eXperience).

Onder het thema ‘Together for Tomorrow’ (vertaald: ‘Samen voor morgen’) zal Samsung tijdens de CES keynote zijn filosofie en visie voor de toekomst delen met de tech-industrie. Hierbij komen onderwerpen aan bod zoals; Hoe kunnen we samen bouwen aan een duurzamere planeet. Ook zal Samsung demonstreren hoe het leven van mensen wordt verrijkt door met elkaar verbonden te blijven.

De keynote zal via een livestream te volgen zijn, via de website van Samsung.

Samsung Galaxy S21 FE tijdens CES 2022

Tijdens CES 2022 zal Samsung verschillende nieuwe producten introduceren. Eén van de toestellen waar Galaxy-fans al tijden naar uitkijken is de Galaxy S21 FE (Fan Edition). Dit wordt het goedkoopste smartphone model binnen de high-end Galaxy S21 serie. Initieel werd deze telefoon al in augustus verwacht, wegens de aanhoudende chiptekorten is de release van deze smartphone meermaals uitgesteld.

Z’n voorganger, de Galaxy S20 FE is enorm populair vanwege de goede prijs/kwaliteit verhouding. Mede daarom zijn de verwachtingen voor het nieuwe model hooggespannen. Het wordt waarschijnlijk de allereerste Samsung smartphone die uit de doos op Android 12 draait. Verwacht wordt dat de Samsung S21 Fan Edition zo’n €650 (128GB) gaat kosten.

Daarnaast worden er verschillende A-serie modellen verwacht, denk aan de Galaxy A33 en Galaxy A53. Deze toestellen zullen voor zo’n €300 – €400 in de markt worden gezet. De high-end Samsung Galaxy S22 serie zal een maand later verschijnen, net als de Galaxy A73.

De CES beurs is van oudsher ook dé plek waar Samsung zijn nieuwste smart TV innovaties toont. Verwacht wordt dat de 2022 TV line-up van Samsung onder andere zal bestaan uit een nieuwe MicroLED, MiniLED en QD-LED televisie. Ook ligt het in de lijn der verwachtingen dat er tijdens CES nieuwe laptops en monitoren aangekondigd zullen worden.

Verder zal Samsung tijdens de consumenten elektronicabeurs verschillende nieuwe huishoudelijke apparaten introduceren, denk bijvoorbeeld aan een koelkast, oven en wasmachine.