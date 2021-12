Samsung A73 een nieuwe Galaxy A-serie telefoon Samsung Galaxy A73 5G smartphone verschijnt online in een reeks nieuwe 3D productbeelden. Grote smartphone met 108MP camera en krachtige accu.

Vorige maand publiceerde LetsGoDigital in samenwerking met Technizo Concept een serie product renders van de Samsung Galaxy A73 5G smartphone. Deze telefoon wordt in het tweede kwartaal van 2022 verwacht. Het toestel krijgt een groot, plat AMOLED display, een vernieuwde 108 megapixel quad-camera en een punch-hole selfiecamera. De 3.5mm koptelefoon aansluiting zal ditmaal achterwege gelaten worden. In tegenstelling tot z’n voorganger zal het 2022 model wel ondersteuning bieden voor het 5G mobiele internet netwerk.

Inmiddels zijn de door ons gemaakte productbeelden en vrijgegeven specs bevestigd door OnLeaks, die via de site Zoutons een reeks nieuwe beelden naar buiten heeft gebracht van het Samsung A-serie model.

Samsung A73 met groot display

Zoals al werd verwacht wordt de Galaxy A73 uitgerust met een plat 6,7-inch display met een Full HD+ resolutie (1080 x 2400 pixels). Vermoedelijk zal het scherm ondersteuning bieden voor een 120Hz refresh-rate. Dat zou een verhoging betekenen ten opzichte van het 90Hz display van de A72. Een hoge verversingsfrequentie draagt bij aan een betere scroll-ervaring, ook tijdens het kijken naar bewegende beelden, zoals videoanimaties of games komt een hoge refresh-rate goed van pas.

Het betreft een Infinity-O display – oftewel er wordt een centraal geplaatste punch-hole camera toegepast. Mogelijkerwijs wordt dezelfde 32 megapixel beeldsensor ingezet. De vingerafdruksensor zal opnieuw onder het scherm worden geplaatst. Net als z’n voorganger, de Galaxy A72, zal de behuizing IP67 gecertificeerd worden. Dat betekent dat de telefoon bestand is tegen stof en water. Dat geldt overigens ook voor z’n goedkopere broertje, de Galaxy A52 / A53.

Het nieuwe topmodel binnen de populaire A-serie zal vermoedelijk worden aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 750G SoC. Waarschijnlijk worden er meerdere geheugenvarianten aangeboden: 6/8GB RAM en 128GB/256GB ROM.

Deze processor wordt in meer mid-range smartphones ingezet, waaronder de Galaxy A52 5G. De later uitgebrachte Galaxy A52s is overigens voorzien van een krachtigere chip, namelijk de Snapdragon 778G. De A73 zal dan ook niet zozeer uitblinken qua prestaties, het toestel wordt wel voorzien van een extra goed camerasysteem en een groter scherm.

108 megapixel quad-camera

Het wordt hoogstwaarschijnlijk het eerste telefoonmodel binnen de A-serie met een 108 megapixel hoofdcamera. Vermoedelijk wordt hiervoor de Samsung ISOCell HM2 sensor ingezet. Dit is een relatief kleine 1/1.52″-sensor met 0,7μm pixels. In andere woorden, het gaat om een andere 108MP sensor dan is toegepast voor de high-end Galaxy S20 Ultra en de Galaxy S21 Ultra. De vernieuwde beeldsensor is in meer mid-range modellen terug te vinden, waaronder de Xiaomi Redmi Note 10 Pro, de Honor 50 en de Motorola Edge 20.

Verwacht wordt dat de A73 wordt uitgerust met een quad-camera, die in de linker bovenhoek wordt geplaatst. Naast een 108MP hoofdcamera wordt er mogelijk een 12MP ultra-groothoekcamera, een 5MP macro camera en een 5MP dieptecamera toegepast. Dat zou betekenen dat de telezoom camera met 3x optische zoom komt te vervallen. Uiteraard wordt het camerasysteem ondersteunt door een LED flitser.

Samsung zal ook de nodige nieuwe foto- en videofuncties introduceren. Zo werd afgelopen jaar de 4K Video Snap functie aangekondigd, evenals een Scene Optimizer. Verder zal er de nodige aandacht besteed worden aan de audiokwaliteit. Hoewel de nieuwe A-serie 2022 modellen niet langer voorzien worden van een 3.5mm jack, zal het toestel wel worden uitgerust met een stereo luidspreker met Dolby Atmos technologie, die bijdraagt aan een surround sound effect.

Verder wordt verwacht dat de A73 opnieuw wordt uitgerust met een 5.000 mAh batterij. Vermoedelijk zal ook het laadvermogen van 25W gelijk blijven – hoewel Zoutons meldt dat het om 33W zou gaan. Er zijn op dit moment echter geen Samsung telefoons verkrijgbaar met 33W ondersteuning – het lijkt ook een onlogische tussenstap te zijn.

Aangaande de knoppen en aansluitingen, de power-knop en de volumetoetsen zullen aan de rechterzijde worden geplaatst. De onderzijde biedt toegang tot de USB-C poort, ook wordt hier een speaker en een microfoon geplaatst.

Je mag er vanuit gaan dat de Samsung Galaxy A73 zal draaien op het Android 12 besturingssysteem. Hier zal de One UI 4.0 gebruikersinterface overheen geplaatst worden. Met het updatebeleid van Samsung zit je redelijk goed, het bedrijf biedt 3 jaar software ondersteuning en 4 jaar beveiligingsupdates.

Wanneer wordt de Galaxy A73 verwacht?

Volgens Zoutons zal de A73 eind december 2021 worden aangekondigd. Onduidelijk is echter waar deze berichtgeving op gebaseerd is. Koreaanse media hebben ons gemeld dat de Samsung Galaxy A73 pas in het tweede kwartaal van 2022 verwacht wordt. Voor die tijd worden eerst nog de Galaxy A33 en A35 geïntroduceerd.

Doorgaans wordt de Samsung A3x en de A5x beduidend beter verkocht dan de A7x. Daar lijkt in 2022 geen verandering in te komen. Om een idee te krijgen van de productiehoeveelheden, de Zuid-Koreaanse fabrikant is voornemens om 23 miljoen Galaxy A33 exemplaren te fabriceren. Van de Galaxy A53 smartphones zullen 28 miljoen eenheden geproduceerd worden.

Van de A73 5G zullen slechts 3,4 miljoen stuks vervaardigd worden. Dat is overduidelijk een aanzienlijk verschil. Daar komt bij dat in januari 2022 ook de Galaxy S21 FE geïntroduceerd zal worden, dat eveneens een goed alternatief zal zijn op de A73.

Over de prijs is vooralsnog geen informatie bekend. Z’n voorganger, de Galaxy A72 4G, kreeg ten tijde van de lancering een adviesprijs van €470. Het nieuwe model zal waarschijnlijk uitsluitend als 5G model op de markt worden gebracht, mogelijk wordt de prijs vastgesteld op zo’n €500. De komende weken zal er ongetwijfeld meer bekend worden aangaande de Samsung A73 5G.